《紐約時報》：中國建立世界最大海警艦隊引發地區軍備競賽

（中央社）《紐約時報中文網》報導指出，10年間，中國已經建立了世界最大且獨一無二的海警艦隊，並且引發了一場軍備競賽。

《紐約時報中文網》13日一則「為何亞洲霸權之爭始於中國海警」的報導指出，中國海警艦隊軍事化程度高，在國際爭端咄咄逼人，這樣的武裝力量顛覆全球200年來的海警傳統。

報導又指，中國建立的海警引發一場軍備競賽。北京強勢進入執法和海軍力量之間的灰色地帶，將目標對準存在對峙的國家，它的艦船可輕鬆擊沉大多數國家使用的數十年老船。因此，擔心中國侵佔領土的國家爭相部署更大、火力更猛的巡邏船。

報導指出，從中國南方和台灣的港口，到美國在關島的基地，白色的海警船變得更大、更重，或是更小、更快。所配備的火炮口徑也越來越大，並可隨時裝上複雜的武器系統。

美國海軍退役中校、新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratman School of International Studies）資深研究員布萊德福（John Bradford）說：「不同於10年前，這個地區的許多國家已經開始使用海岸警衛隊來維護主權。」

他表示，背後的思路是，當船只有少量火力時會更有效，因為不那麼容易導致事態升級。「但是當海岸警衛隊的船裝備了導彈，除了船體油漆的顏色之外，它和海軍艦艇有什麼區別呢？」

報導稱，對於中國而言，海警將成為其大國復興的支柱，幫助北京控制重要水域。

報導指，中國增加艦隊的任務和戰鬥力。海警由軍方控制，2021年的一項法律授權海警在北京聲稱擁有主權的水域對外國船隻使用致命武力，這些水域包括南海，中國在那裡的人工島上建立了前出行動基地。

報導引述地區專家表示，這些規定違反了國際法，允許中國海警在未宣戰的情況下在其國家管轄範圍之外展開武裝行動。

中國目前擁有大約150艘在1000噸以上的大型海警巡邏艦，日本大約有70艘，美國有60艘，亞洲大多數國家只有幾艘。菲律賓在南海部署25艘巡邏艦。

報導稱，中國海警的許多船隻原為海軍護衛艦，能夠進行長時間的作業，並配備了直升機停機坪、強大的水砲和與M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克口徑相同的火砲。

隨著中國進一步深入有爭議的領土越來越久，亞洲許多國家幾乎每天被迫面對這支偽裝成執法船隻的新艦隊。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀