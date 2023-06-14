想增加寫作質感，你最好懂點日文、加點法文，最好再來點拉丁文
我們想讓你知道的是
對於寫作者來說，適當理解和運用外語詞彙是很好的加分方式，就像是在中文裡掉點文言書袋一樣。雖然不是絕對必要，但有時候是你增加自我識別度和競爭力的竅門。今天，就讓我們來聊點拉丁文。
前幾天我在因為新書受訪時，提到如果寫作者能學會第二、三種語言，或是略具詞彙和語法概念，對於作品質感會有所幫助。
懂點日文
舉個簡單的例子，即使你只用中文寫作、也不諳日文，但如果對於日文漢字的用法、以及和中文語意之間的差異有些理解，就能享受到幾種好處：
- 多少更能讀懂日文句子
- 使用「仿日文風格」的中文句子時，不會出錯鬧笑話
- 對於中日文之間的源流、語彙演化、以及古語保存更有概念
在日文中，我們常見的瓷製湯匙（老一點的說法是「調羹」）叫做「蓮華」（れんげ，也叫「散蓮華」），意思就是「蓮花散開的花瓣」。這個很美的名字無疑來自中文，但時代已經不可考；但無論如何，在中文裡已經散佚的這個名字，在日文中保留了下來。
我想中文讀者要看懂「蓮華」這兩個字，應該完全不費吹灰之力，連日文假名都不需要會；問題只是有沒有機會看到、看到了有沒有想去弄懂而已。
加點法文
或是以我在受訪時舉的例子：雖然有點取巧，但在某些產品（例如奢侈品）的英文文案之中，適度加進一點英文讀者多半都懂的法文字，就可以瞬間提升內容的質感／虛榮感。
說真的，很多老外寫的英文文案也馬馬虎虎，但是對於一般觀眾來說，加上法文味道就不同了。（參考閱讀：〈Hermès的極短篇故事〉不是指「馬馬虎虎的文案」，而是混用字彙之後的玩法。）
其實你也會一點拉丁文
而我剛才看到的〈77 Common Latin Words and Phrases Used in English That You Should Know.〉（你該知道的77個英文中常見拉丁字句）這篇文章，講的則是經常在英文中用到的拉丁文詞彙。
雖然拉丁文現在日常使用的人非常少，但其中的許多詞彙已經成為各種歐美語言之中的共同點。而且因為這些字受到廣泛使用，甚至有一些你都已經會了。
例如我們也常用的「a.m./p.m.」（早上／下午）、「BC/AD」（西元前／後）、「CV」（履歷表）等等，其實都是拉丁文；像是「ad hoc」（隨機／臨時成立的）、「de facto」（實質上的）、「status quo」（維持現狀）之類的單詞，也是經常在新聞報導中看到的拉丁文詞彙。
最後兩者還是經常在國外新聞報導「兩岸情勢」時常看到的字，你可能都看到懂了。（笑）
我常說拉丁文對於歐美語言來說，大概就等於中文裡的文言文。而它也跟文言一樣，你能看懂最好，不會寫也無傷大雅；但如果懂得如何適當在文章裡使用，就可以馬上將文字質感提升一級。
除了文字本身來自歷史背景的「貴氣」之外，因為這些慣用拉丁詞都跟中文成語一樣，在短短幾個字中就承載著深厚的文化底蘊，讓你只用少少幾個字就能達成幾個目的：
- 傳達語句本身要表達的意思。
- 引發目標讀者的認同感：包括社會階層、文化背景、或是語意的認同，也就是讓目標市場的讀者點頭「我懂你的意思」。
- 節省許多進一步解釋的文字篇幅，加快讀者理解的速度。以我們閱讀中文的方式為例，我們看到成語幾乎已經不會去「讀字」，而是瞬間心領神會、消化成背後的意思（解讀「心領神會」有花你超過0.1秒嗎？）
所以，如果你有興趣的話，可以看看引文中有哪些你看得懂、甚至已經在使用的拉丁文詞句，同時也多學幾個字放著備用。
文章中提到了77個「常用詞」，但有些其實並不常見（就是「我也不會」的意思），所以你不妨挑一些「看過但不太懂」的詞記下來用；如果是完全沒有看過的，很可能也用不到，所以不會也沒關係。
對了，我們在英文中常用到的「例如」，其實不應該是「ex.」（這個應該是來自某人簡寫「example」），而是同樣來自拉丁文的「e.g.」。如果是要寫給老外看的文案或論文，我會建議用後者比較好。
最後教大家一個絕招：如果你寫的是旅遊美食部落格、或是寫洋酒或豪華汽車之類奢侈品的廣告詞，當你寫到最後辭窮不知道怎麼結尾時，寫上同樣是拉丁文的「Carpe diem!」（把握當下、享受今天）就對了，不僅收束完美、而且質感爆錶。（笑）
Carpe diem!
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
原標題：今天，來一點拉丁文吧？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選