想增加寫作質感，你最好懂點日文、加點法文，最好再來點拉丁文

前幾天我在因為新書受訪時，提到如果寫作者能學會第二、三種語言，或是略具詞彙和語法概念，對於作品質感會有所幫助。

懂點日文

舉個簡單的例子，即使你只用中文寫作、也不諳日文，但如果對於日文漢字的用法、以及和中文語意之間的差異有些理解，就能享受到幾種好處：

多少更能讀懂日文句子 使用「仿日文風格」的中文句子時，不會出錯鬧笑話 對於中日文之間的源流、語彙演化、以及古語保存更有概念

在日文中，我們常見的瓷製湯匙（老一點的說法是「調羹」）叫做「蓮華」（れんげ，也叫「散蓮華」），意思就是「蓮花散開的花瓣」。這個很美的名字無疑來自中文，但時代已經不可考；但無論如何，在中文裡已經散佚的這個名字，在日文中保留了下來。

我想中文讀者要看懂「蓮華」這兩個字，應該完全不費吹灰之力，連日文假名都不需要會；問題只是有沒有機會看到、看到了有沒有想去弄懂而已。

加點法文

或是以我在受訪時舉的例子：雖然有點取巧，但在某些產品（例如奢侈品）的英文文案之中，適度加進一點英文讀者多半都懂的法文字，就可以瞬間提升內容的質感／虛榮感。

說真的，很多老外寫的英文文案也馬馬虎虎，但是對於一般觀眾來說，加上法文味道就不同了。（參考閱讀：〈Hermès的極短篇故事〉不是指「馬馬虎虎的文案」，而是混用字彙之後的玩法。）

其實你也會一點拉丁文

而我剛才看到的〈77 Common Latin Words and Phrases Used in English That You Should Know.〉（你該知道的77個英文中常見拉丁字句）這篇文章，講的則是經常在英文中用到的拉丁文詞彙。

雖然拉丁文現在日常使用的人非常少，但其中的許多詞彙已經成為各種歐美語言之中的共同點。而且因為這些字受到廣泛使用，甚至有一些你都已經會了。

例如我們也常用的「a.m./p.m.」（早上／下午）、「BC/AD」（西元前／後）、「CV」（履歷表）等等，其實都是拉丁文；像是「ad hoc」（隨機／臨時成立的）、「de facto」（實質上的）、「status quo」（維持現狀）之類的單詞，也是經常在新聞報導中看到的拉丁文詞彙。

最後兩者還是經常在國外新聞報導「兩岸情勢」時常看到的字，你可能都看到懂了。（笑）

我常說拉丁文對於歐美語言來說，大概就等於中文裡的文言文。而它也跟文言一樣，你能看懂最好，不會寫也無傷大雅；但如果懂得如何適當在文章裡使用，就可以馬上將文字質感提升一級。

除了文字本身來自歷史背景的「貴氣」之外，因為這些慣用拉丁詞都跟中文成語一樣，在短短幾個字中就承載著深厚的文化底蘊，讓你只用少少幾個字就能達成幾個目的：

傳達語句本身要表達的意思。

引發目標讀者的認同感：包括社會階層、文化背景、或是語意的認同，也就是讓目標市場的讀者點頭「我懂你的意思」。

節省許多進一步解釋的文字篇幅，加快讀者理解的速度。以我們閱讀中文的方式為例，我們看到成語幾乎已經不會去「讀字」，而是瞬間心領神會、消化成背後的意思（解讀「心領神會」有花你超過0.1秒嗎？）

所以，如果你有興趣的話，可以看看引文中有哪些你看得懂、甚至已經在使用的拉丁文詞句，同時也多學幾個字放著備用。

文章中提到了77個「常用詞」，但有些其實並不常見（就是「我也不會」的意思），所以你不妨挑一些「看過但不太懂」的詞記下來用；如果是完全沒有看過的，很可能也用不到，所以不會也沒關係。

對了，我們在英文中常用到的「例如」，其實不應該是「ex.」（這個應該是來自某人簡寫「example」），而是同樣來自拉丁文的「e.g.」。如果是要寫給老外看的文案或論文，我會建議用後者比較好。

最後教大家一個絕招：如果你寫的是旅遊美食部落格、或是寫洋酒或豪華汽車之類奢侈品的廣告詞，當你寫到最後辭窮不知道怎麼結尾時，寫上同樣是拉丁文的「Carpe diem!」（把握當下、享受今天）就對了，不僅收束完美、而且質感爆錶。（笑）

Carpe diem!

本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容

原標題：今天，來一點拉丁文吧？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航