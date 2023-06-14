中共6/15是否「光復」南海仁愛礁？真是一場值得拭目以待的大戲
我們想讓你知道的是
中國網路指稱：中共將在6月15日，對菲律賓擱淺在南海仁愛灘上的登陸艦「馬德雷山號」強制拖離。對此，大家都在對即將屆臨的6月15日「拭目以待」，看中國是否會如網傳般的「收復仁愛礁」呢？
文：黃澎孝
中國網路上多個微博、微信公眾號均分別指稱：中共將在6月15日，對菲律賓擱淺在南海仁愛灘上的登陸艦「馬德雷山號」強制拖離，以「光復仁愛礁」。
事實上，中國的網路傳言，並非空穴來風。因為，中國海警局依據《中華人民共和國海警法》，已於5月15日公佈了2023第一號指示：《海警機構辦理刑事案件程序規定》，宣佈自6月15日起，中國海警執法船及執法人員，可直接依法對「非法侵擾中國領海等海域的外國船隻和人員」採取逮捕、審訊等必要措施。
該法並赋予海警「優先開火權」，而無需等對方「先開第一槍」。這個法令不啻賦予了中國海警清除「非法」在仁愛灘坐灘24年的菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的法律依據，而且就在6月15日那天生效。
值得注意的是，在中共嚴格的網路監控下，上述網路傳言非但沒有被刪除，6月13日在中國的《網易》平台上，甚至還出現了一篇題為：《6月15號中方會下狠手麼？對方會改嗎？》的貼文。挑明了中國海警第一個開刀整治的對象，將會是在仁愛礁「非法」坐灘24年的菲律賓登陸艦「馬德雷山」號。時間就在6月15日。
特別引人注目的是時間上的諸多「巧合」。首先，中國8000噸級的海軍訓練艦「戚繼光號」，已宣布即將在6月15日的前一天（14日）抵菲進行「友好睦鄰」訪問。另一方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也在6月8日中菲建交48週年紀念活動上特別表示：菲律賓並未疏遠中國，兩國關係「在任何基本意義上都沒有改變」。
而小馬可仕總統之前也在6月5日撤換了積極主張配合美國的代理國防部長加爾維斯，取而代之的是吉爾伯托・特奧多羅（Gilberto Teodoro）。值得注意的是，菲國新任防長履新後接受菲媒《ABS－CBN》新聞頻道專訪時特別強調：「菲律賓不會做地緣政治局勢的棋子。」
以上菲律賓一序列的動作，一般外媒解讀，那可能是菲律賓企圖緩和與中國緊張關係的訊號。但是，對於在仁愛灘上的「馬德雷山號」，菲律賓卻毫無立場鬆動的跡象。因此，大家都在「拭目以待」，即將屆臨的6月15日中國是否會如網傳般的「收復仁愛礁」呢？
事實上，日本《現代商業》雜誌就曾報導指出：從2012年開始，每年6月15日，中國就會冒出一些稀奇古怪的事。
其中，最令人難忘的是2015年6月15日的生日。在那天中國出現有史以來最慘重的「股災」。那天，上海證交所綜合股價指數從6月12日一度達到的5178.19點高位，無預警出現了雪崩式的崩盤。短短一個月中國股價市值蒸發將近2.7兆美元。
這場「特大股災」，一般都被視為是紅二代發起的一場「金融政變」。自從那之後，中共就特別強調要肅清黨內的「兩面人」，最近更強調要嚴禁「低級紅高級黑」。特別是炒作盡快「武統台灣」或鼓譟對外武裝衝突等等的過激言論，藉著「愛國主義」逼迫中共作出嚴重的錯誤決策，以達「捧殺」陰謀。
至於，即將到來的6月15日，中國軍方和海警，是否膽敢在南海，大顯身手，以「光復仁愛灘」呢？搞不好，這還真是一場值得我們再次「拭目以待」的大戲呢。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：6月15日 拭目以待⋯⋯？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。