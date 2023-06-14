中共6/15是否「光復」南海仁愛礁？真是一場值得拭目以待的大戲

文：黃澎孝

中國網路上多個微博、微信公眾號均分別指稱：中共將在6月15日，對菲律賓擱淺在南海仁愛灘上的登陸艦「馬德雷山號」強制拖離，以「光復仁愛礁」。

事實上，中國的網路傳言，並非空穴來風。因為，中國海警局依據《中華人民共和國海警法》，已於5月15日公佈了2023第一號指示：《海警機構辦理刑事案件程序規定》，宣佈自6月15日起，中國海警執法船及執法人員，可直接依法對「非法侵擾中國領海等海域的外國船隻和人員」採取逮捕、審訊等必要措施。

該法並赋予海警「優先開火權」，而無需等對方「先開第一槍」。這個法令不啻賦予了中國海警清除「非法」在仁愛灘坐灘24年的菲律賓登陸艦「馬德雷山」號的法律依據，而且就在6月15日那天生效。

值得注意的是，在中共嚴格的網路監控下，上述網路傳言非但沒有被刪除，6月13日在中國的《網易》平台上，甚至還出現了一篇題為：《6月15號中方會下狠手麼？對方會改嗎？》的貼文。挑明了中國海警第一個開刀整治的對象，將會是在仁愛礁「非法」坐灘24年的菲律賓登陸艦「馬德雷山」號。時間就在6月15日。

特別引人注目的是時間上的諸多「巧合」。首先，中國8000噸級的海軍訓練艦「戚繼光號」，已宣布即將在6月15日的前一天（14日）抵菲進行「友好睦鄰」訪問。另一方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也在6月8日中菲建交48週年紀念活動上特別表示：菲律賓並未疏遠中國，兩國關係「在任何基本意義上都沒有改變」。

Photo Credit: GettyImages

而小馬可仕總統之前也在6月5日撤換了積極主張配合美國的代理國防部長加爾維斯，取而代之的是吉爾伯托・特奧多羅（Gilberto Teodoro）。值得注意的是，菲國新任防長履新後接受菲媒《ABS－CBN》新聞頻道專訪時特別強調：「菲律賓不會做地緣政治局勢的棋子。」

以上菲律賓一序列的動作，一般外媒解讀，那可能是菲律賓企圖緩和與中國緊張關係的訊號。但是，對於在仁愛灘上的「馬德雷山號」，菲律賓卻毫無立場鬆動的跡象。因此，大家都在「拭目以待」，即將屆臨的6月15日中國是否會如網傳般的「收復仁愛礁」呢？

事實上，日本《現代商業》雜誌就曾報導指出：從2012年開始，每年6月15日，中國就會冒出一些稀奇古怪的事。

其中，最令人難忘的是2015年6月15日的生日。在那天中國出現有史以來最慘重的「股災」。那天，上海證交所綜合股價指數從6月12日一度達到的5178.19點高位，無預警出現了雪崩式的崩盤。短短一個月中國股價市值蒸發將近2.7兆美元。

這場「特大股災」，一般都被視為是紅二代發起的一場「金融政變」。自從那之後，中共就特別強調要肅清黨內的「兩面人」，最近更強調要嚴禁「低級紅高級黑」。特別是炒作盡快「武統台灣」或鼓譟對外武裝衝突等等的過激言論，藉著「愛國主義」逼迫中共作出嚴重的錯誤決策，以達「捧殺」陰謀。

至於，即將到來的6月15日，中國軍方和海警，是否膽敢在南海，大顯身手，以「光復仁愛灘」呢？搞不好，這還真是一場值得我們再次「拭目以待」的大戲呢。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：6月15日 拭目以待⋯⋯？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航