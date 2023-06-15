台灣餐飲如何進軍後疫情的印尼市場？或許賣「有調味」的炸雞料理最有機會
我們想讓你知道的是
印尼不僅是東南亞最多人口的國家，也是全世界擁有最多穆斯林的國家，因此可以發現當地雞肉料理相當多元，如炸雞、雞肉麵、烤雞、辣醬炸雞、椰汁雞、仁當雞、炸子雞等。因此台灣餐飲業者進入當地市場，可考慮主打雞肉料理。
美食和飲料受到許多年輕人追逐，2022年印尼餐飲業有正向積極的發展，在經歷了疫情期間的低迷後逐漸恢復。儘管COVID-19大流行，食品和飲料行業仍在繼續成長。其成長率在2022 Q2達到3.68%，高於2021年同期的2.95%。
截至2022 Q2，飲食業對GDP的貢獻率達到38.38%。2022年1-9月飲食業貿易順差達232.3億美元（約新台幣7123億元）。2022年Q2該領域的投資達到41.37萬億印尼盾（約新台幣850億元），其中國內投資達到23.36萬億印尼盾（約新台幣480億元），超過外國投資的12.3億美元（約新台幣377億元）。
從事餐飲業是一個永遠不會消亡的想法，因為每個人每天都需要吃喝。實施良好的策略可以使您的企業脫穎而出。FnB行業的商業趨勢可以從咖啡店或咖啡館、餐館、現代食品和飲料攤如雨後春筍般冒出中看出，尤其在大都市地區。
印尼餐飲業代表性例子
如果你想要從事餐飲業，以下是可以作為參考的餐飲創意示例。
1. 雞肉加工餐飲業
近年來非常流行用雞肉當作主要食材。雞肉的料理方法包括油炸、烘烤，或料理成各種食譜，如脆皮雞、烤雞、炸雞等。除此之外，雞肉還可以與其他食材混搭如蔬菜、醬汁、香料等，以提供比其他產品更有趣和獨特的味道。
2. 有機／減肥食品
近年來，公眾對於健康食品的需求越來越大。健康食品都要使用天然或有機成分，並優先考慮良好的營養。此外，健康食品還可以用更健康的方法加工，比如用低脂肪、不含味精、不含防腐劑等原料加工而成。
3. 咖啡
咖啡飲料似乎永遠不會停止被討論。咖啡鑑賞家會在每家咖啡店尋找獨特的風味，因此您可以藉此機會展示最好的混合咖啡。
4. 餐車
接下來可以嘗試的餐飲業是經營餐車，它可以移動到餐飲潛力市場，例如由活動而有人群的地方。這種方便的移動性是它的優勢。
i-Buzz Asia觀點
過去i-Buzz Asia曾分析馬來西亞炸雞市場，有很多台灣炸雞品牌進入馬來西亞市場，是由於多元種族、宗教的情況下，雞肉成為最受歡迎及最經濟實惠的肉類蛋白質來源，各族群都愛食用雞肉。印尼穆斯林人口更多，且雞肉創意料理層出不窮，台灣雞肉餐飲相關業者也可以關注印尼這塊龐大市場。
印尼人喜歡哪種雞肉料理？
i-Buzz Asia透過網路輿情分析「印尼人最常討論的雞肉料理種類」，可以發現雞肉料理在印尼相當多元，不同的烹調料理方式可以變化出多種的雞肉食品，而在眾多的雞肉料理中，以炸雞（Ayam goreng）、雞肉麵（Mie ayam）、烤雞（Ayam Panggang）的聲量最高。其餘則是包括辣醬炸雞（Ayam geprek）、椰汁雞（Opor ayam）、沙爹（Sate ayam）、仁當雞（Rendang ayam）、炸子雞（Ayam krispi）和雞塊等。印尼人熱愛炸雞並不讓人意外，印尼人喜歡用油炸的方式烹調食物，有許多炸物成為當地美食，例如：炸香蕉、炸木薯等。
印尼人對炸雞的口味偏好
既然印尼人這麼喜歡吃炸雞，是否台灣炸雞去到當地一定受歡迎呢？這可能還言之過早，i-Buzz Asia研究印尼消費者對於炸雞的偏好，發現印尼人喜好各種不同口味的炸雞，更重要的是，「調味料」對當地人來說扮演很重要的角色，例如參巴醬。
口味方面，甜味、鹽味和蒜味是三大最受討論的炸雞口味，其中甜味在印尼人醃製雞料理的過程中會加入甜醬油以提味。健康、熱量、清真的炸雞是印尼人同樣在意的，印尼消費者在追求口味喜好的同時，也不忘兼顧健康飲食的生活方式，因為印尼人也意識到使用過量的油炸會增加罹患心臟病、甚至死亡的風險。年輕一代在控制熱量攝取方面，會選擇熱量及脂肪較低的炸雞胸。最後，清真認證也是進軍印尼市場的必要條件，因為穆斯林族群在消費者中佔比最高。
參考資料：Perkembangan Bisnis F&B di Tahun 2023
本文獲i-Buzz網路口碑研究中心授權刊登，原文在此。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元
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活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM
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