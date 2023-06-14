巴黎消滅鼠患失敗，市長要200萬居民與600萬隻「鼠輩」共存
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想找出遏止鼠患的都市不只巴黎。紐約市決定靠加強衛生稽查、廣設陷阱及建物整修等多管齊下整治哈林區鼠患；法國西南部城市土魯斯（Toulouse）2021年開始用雪貂在公共場所對付老鼠。但與氣候變遷相關的升溫，未來幾年恐在各國城市為老鼠繁殖創造更有利條件，巴黎恐怕不會是唯一向老鼠舉白旗的城市，未來說不定變成「是人類住在老鼠的世界」。
（中央社）經連年斥資消滅市內鼠患失利後，巴黎市長宣告改弦更張，告訴居民與「鼠輩」共存的時候已至。
英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的市府團隊宣布成立一個特別委員會，找出如何讓200萬巴黎居民與600萬隻老鼠能和諧共存的方法。
負責公衛的副市長蘇希斯（Anne Souyris）說：「根據市長指示，我們已決定設置一個委員會研究（人鼠）共存。」她還說這個委員會的任務是找出巴黎人「容忍範圍內」的「有效」處理鼠患方式。
目前研判，密不透風的加蓋垃圾桶搭配口服避孕藥，仍是可行的「人道」治鼠辦法。
政治新聞網Politico.eu指出，政策轉彎顯示巴黎2017年投入170萬歐元（約新台幣5637萬）的滅鼠策略失敗，當時策略就是在全市廣設氣密垃圾桶、用毒鼠藥發動上千次滅鼠行動。
擔心市內鼠患猖獗的巴黎第17區區長布拉（Geoffroy Boulard）推文諷刺市長伊達戈團隊「果然從不讓人失望」，並說「巴黎值得人們想出更好的法子」；但一些動保團體卻稱讚巴黎市府改採與鼠患適度共存的做法，指目前的滅鼠方式「既無效又殘忍」。
巴黎的人鼠情仇頗具歷史。14世紀巴黎近半人口死於鼠患帶來的淋巴腺鼠疫（俗稱黑死病），但1870到1871年普法戰爭的巴黎圍城戰期間，大量老鼠卻成為重要食物，支持遭圍城居民度過難關。
雖然巴黎的老鼠數量近年保持在相對穩定約600萬隻，但今春清潔人員罷工讓人擔心鼠類恐在巴黎更肆無忌憚。
想找出遏止鼠患的都市不只巴黎。紐約市決定靠加強衛生稽查、廣設陷阱及建物整修等多管齊下整治哈林區鼠患；法國西南部城市土魯斯（Toulouse）2021年開始用雪貂在公共場所對付老鼠。
但與氣候變遷相關的升溫，未來幾年恐在各國城市為老鼠繁殖創造更有利條件，巴黎恐怕不會是唯一向老鼠舉白旗的城市，未來說不定變成「是人類住在老鼠的世界」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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