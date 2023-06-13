知名音樂人邱晨爆出強暴醜聞，客委會宣布停辦紀念音樂會
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去年3月逝世的邱晨，在彭啟原導演以及游蕙芬小姐的臉書貼文中，揭開過往的性侵事件，昨日客委會也宣布將停辦邱晨的紀念音樂會。表示：「本會對於相關人士或其家屬處境及情感尤其感到不捨，除表達我們的慰問外，也期盼社會各界能夠給予高度尊重，避免造成任何無心的傷害。」
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而在去（2022）年3月逝世的邱晨，在彭啟原導演以及游蕙芬小姐的臉書貼文中，揭開過往的性侵事件，昨（12）日，客家委員會（以下稱客委會）也宣布將停辦邱晨的紀念音樂會。
6月7日時，導演彭啟原在個人臉書發文，表示拍攝公視節目的第三年，帶著一個大傳系的實習女生，某天晚上在部落裡小米酒喝多，而一位知名歌手對實習生動手。藉著喝醉將實習生帶往黑暗。彭啟原也於文中表示，所幸什麼事情都沒發生。
而到了6月10日，游蕙芬於個人臉書發文，除了承認自己就是彭啟原文中的實習生之外，也表示其實並非那麼幸運，該晚遭致這名歌手的強暴性侵，游蕙芬這樣寫道：「此人卻突然猛力把我拉過去，壓在他的身體下，一把扯下我的褲子，不管我如何大叫『不要！』，就直接插進我的身體裡開始蠕動。因為喝醉酒而身體無法動彈的我，只能一直哭著喊救命。」
而游蕙芬也在該貼文文末，揭曉這名歌手的身份，「這個人叫做邱晨，他曾經在30年前的某個夜晚，強暴了我。即使其人已逝，但他做過的事情不會消失」。
去年3月逝世的邱晨，曾在去年的金曲獎獲頒特別貢獻獎。當時金曲獎特別貢獻獎的評審委員會表示，邱晨先生畢生音樂創作不輟，並投身政治、社會、族群、環境運動。1970年代起創作〈小茉莉〉、〈風告訴我〉、〈相思〉等經典校園民歌作品；1981年組成「丘丘合唱團」，1982年推出《就在今夜》專輯，動人旋律及狂野節奏敲開華人世界搖滾大門；1987年《特富野》專輯刻劃原住民族困境，樹立「報導音樂」里程碑；1990年代後致力母語創作，完成客家音樂作品系列，無私奉獻家鄉東勢。
更直指邱晨先生以音樂傳達人民的聲音，為台灣文化與民主奉獻心力，鞠躬盡瘁，是永遠的才子，也是世代的開創者。
不過今年在台灣這波「MeToo」運動之下，邱晨也是被指控的對象，並讓眾網友群起撻伐。而對這件尚未釐清的爭議事件，客委會於昨日發布新聞稿，表達將停辦原訂規劃於今（2023）年7月舉辦的邱晨紀念音樂會。
客委會指出，為避免邱晨音樂會之舉辦反擴大爭議，致失去紀念活動之本意，亦對相關人士及家屬造成不必要的困擾，「本會感到萬分遺憾必須宣布停辦」。
而客委會也表示，客委會的任何決定，無法抹滅邱晨生涯對音樂界的貢獻，「但本會對於相關人士或其家屬處境及情感尤其感到不捨，除表達我們的慰問外，也期盼社會各界能夠給予高度尊重，避免造成任何無心的傷害」。
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核稿編輯：楊士範
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