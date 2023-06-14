本土文化與國際港口：香港的黃色巨鴨，十年的人事全非

繼2013年，歷經十載，黃色巨鴨再次來港。今昔對照，誰又預料到這些年的變遷？奇觀展演向來充滿戲劇，巨鴨卻頹然放氣。

公共藝術形式多元，主流多見於雕塑。我們在城市行走，其實遍地皆是藝術作品，這些作品放在你我都能感知的公共空間，講求與當地社會互動，共同創造藝術意義。

荷蘭藝術家Florentijn Hofman擅長此道，他創造的公共藝術，特色是體積巨大，呈現的形象往往是童真討好，多是動物。最顯著者，是我們熟悉的Rubber Duck。

人生有幾多個十年？黃色巨鴨的雕塑，見證歲月匆匆消逝，勾起你我的回憶。由一隻到一雙，許多人也已成家立業，兩度來訪香港引起圍觀，建構城市集體回憶。

巨鴨的原型，與香港有一段淵源美話。Hofman因此作成名，爆發版權爭議，中國曾有人指控他侵權，引起社會輿論，藝術家唯有親自解釋的創作起源及版權。

2001年，他看到了一幅風景畫的鴨，萌生靈感，搜尋、參考不同橡皮鴨玩具，最後判斷香港TOLO玩具公司最為完美。2009年致電合作，廠商負責生產限量版玩具。

童心捕捉玩具，將之巨大化呈現人前，Hofman說全世界的海洋都是浴缸。原本私密、個人的洗澡，變得公共，讓我們重溫小時候愉悅的戲玩回憶。

公共藝術因要置放公共環境，頗多風險，常用堅硬的物料，不懼風吹雨打破壞。Rubber Duck的布料更見難度，意外戲劇頻生，雖非作者原意，卻創造了更多有趣反應。

黃色巨鴨每到一個地方都在當地再造，網上媒體Mill MILK即有專訪馮九記船廠影片，說明建造龐然大物的過程，成本高昂絕不簡單，也因之與當地多了一層關係，產生互動。

相對Hofman其他作品，像桃園的月兔、成都的自拍熊貓、瑞典的倒地絨毛巨兔等，都是針對當地文化創造公共藝術的雕塑。而巨鴨在不同地方都一樣，難免招惹批評。

巨鴨浮在眾多國際港口，象徵流動、文化交流。港口是城市的大門，黃鴨玩具的普世輸入，恰恰呈現了這種屬於全球化的經驗流通。確實沒有本土化，強調是現代文化的普遍。

Photo Credit: GettyImages

若從淵源追溯，黃色巨鴨對香港尤有意義，既是根植於本土，也具有面向國際的性質。十年之後再來，惜東方之珠已經人事全非，唯藝術依舊，難免讓人浮想聯翩再三嘆息。

文章獲授權轉載，內容由編輯稍為修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin