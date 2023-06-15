不會和同事做朋友，膠紙也不能亂用？淺談日本職場文化
我們想讓你知道的是
筆者在所謂比較講究創意的活動營運公司，也是保持著這種工作模式，每每筆者提出一些做法，或自以為事地做了一個什麼，便會被同事友善地提醒，之前都是這樣做的，叫我看看歷年的工作檔案，所有的東西其實都有一個「格式」，照跟就可以，不需要有任何改變，因為做了幾十年都是這樣做的，絕不能讓你壞了規矩，令其他人無所適從。
香港人一定看過很多以辦公室為背景的日劇，熱血沸騰如《半澤直樹》、輕鬆可愛如《逃恥》，多少也會對日本職場有些既有的印象，是官僚也好是認真也好，真正日常的工作總不會如劇集那般有俊男美女、精彩波瀾。在筆者來到日本鄉下不長也不短的日子中，雖沒有做過「大手」即大企業，但在這鄉下小公司中看到的，可能就是貼近傳統的日本工作生態。
在日本的第一份工作，是透過獵頭公司找到的，因為無人無物，當時也不知道原來日本有「Hello Work」（個人理解為類似香港的勞工處），只能想到一些自己本身知道的找工作方法。在網上登記不久後，便有工作配對顧問打電話和我聊天，之後推薦了一間鄉下地少有的活動營運公司，說是社長看到我的履歷後覺得很適合，一個新人，也是唯一的外個人社員便這樣誕生。去到外國為找工作煩惱的朋友，也可以試試那些出名的獵頭公司。
寂靜的空間
在日本職場上，同事之間不太會做的一件事便是閒聊。一來他們工作認真，有工作無工作都會認真「扮工」，不會玩手機或與同事聊起來，真的見過不止一個同事打開Excel許久，然後就是坐著瞪眼看著；二來日本人覺得同事便是同事，不是朋友，便不會和你閑話家常、分享個人興趣，他們都有一種與人保持距離的「堅持」，認為走得太近會很麻煩，連中午吃飯，大部分都是默默地吃，就算能說上一兩句話，也都和工作相關。在日本工作筆者聽到最多的人聲，就是講電話，工作上的電話就可以堂堂正正大聲地講，私人電話便要小小聲或跑出公司外面才能講。
穿著和用品的講究
在《校對女王》中，可以看到石原里美的華麗時尚造型，每天美美地上班，不過也同時應該留意到，校對部其他成員的衣著都十分含蓄。筆者從事的不是與時尚相關的工作，衣著自然要跟隨傳統的上班族風格，最理想便是穿有領襯衫、西裙和高踭鞋，注意顏色也不可鮮艷。T恤、運動鞋、牛仔褲都會被視為不尊重、不禮貌、不專業。筆者以為公司辦的體育活動，總可以穿大會T恤、運動鞋和牛仔褲了吧，結果牛仔褲還是不行。
有次要寄東西給工作伙伴，筆著便用上自己認為好看的便條紙和膠紙來包裝，弄好後給同事一看後，大驚！同事說這樣很不禮貌，說怎麼這樣兒戲，便拿出黃色便條紙和透明膠紙，讓我馬上重做。日常在公司用的記事本、筆等私人物品，大家都只會用低調的凈色，來顯示自己的成熟和專業。筆者剛開始用的文具，都被同事說「Kawaii呢」，過了好一陣字我才參透當中含意，然後買了不少新文具，當然還有衣服。
不變勝萬變
日本人工作都有一套程序，詳細得有一個個大文件夾裡記載著遇到什麼要怎樣處理。去日本的市役所、銀行辦手續、問東西時職員便叫你等等，然後看到他們回坐位後一直翻文件，翻不到就開櫃子找，再找不到就打電話，然後不難想到電話另一頭的人也繼續在翻文件。
筆者在所謂比較講究創意的活動營運公司，也是保持著這種工作模式，每每筆者提出一些做法，或自以為事地做了一個什麼，便會被同事友善地提醒，之前都是這樣做的，叫我看看歷年的工作檔案，所有的東西其實都有一個「格式」，照跟就可以，不需要有任何改變，因為做了幾十年都是這樣做的，絕不能讓你壞了規矩，令其他人無所適從。當然也會有所謂能發揮自我的時候，就是當遇上一些沒有前人做過的事情，同事們一愁莫展，這時提出個什麼便能有機會可以破例一試，試了可行又會記錄在案，之後便一直沿用。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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