不會和同事做朋友，膠紙也不能亂用？淺談日本職場文化

香港人一定看過很多以辦公室為背景的日劇，熱血沸騰如《半澤直樹》、輕鬆可愛如《逃恥》，多少也會對日本職場有些既有的印象，是官僚也好是認真也好，真正日常的工作總不會如劇集那般有俊男美女、精彩波瀾。在筆者來到日本鄉下不長也不短的日子中，雖沒有做過「大手」即大企業，但在這鄉下小公司中看到的，可能就是貼近傳統的日本工作生態。

在日本的第一份工作，是透過獵頭公司找到的，因為無人無物，當時也不知道原來日本有「Hello Work」（個人理解為類似香港的勞工處），只能想到一些自己本身知道的找工作方法。在網上登記不久後，便有工作配對顧問打電話和我聊天，之後推薦了一間鄉下地少有的活動營運公司，說是社長看到我的履歷後覺得很適合，一個新人，也是唯一的外個人社員便這樣誕生。去到外國為找工作煩惱的朋友，也可以試試那些出名的獵頭公司。

寂靜的空間

在日本職場上，同事之間不太會做的一件事便是閒聊。一來他們工作認真，有工作無工作都會認真「扮工」，不會玩手機或與同事聊起來，真的見過不止一個同事打開Excel許久，然後就是坐著瞪眼看著；二來日本人覺得同事便是同事，不是朋友，便不會和你閑話家常、分享個人興趣，他們都有一種與人保持距離的「堅持」，認為走得太近會很麻煩，連中午吃飯，大部分都是默默地吃，就算能說上一兩句話，也都和工作相關。在日本工作筆者聽到最多的人聲，就是講電話，工作上的電話就可以堂堂正正大聲地講，私人電話便要小小聲或跑出公司外面才能講。

穿著和用品的講究

在《校對女王》中，可以看到石原里美的華麗時尚造型，每天美美地上班，不過也同時應該留意到，校對部其他成員的衣著都十分含蓄。筆者從事的不是與時尚相關的工作，衣著自然要跟隨傳統的上班族風格，最理想便是穿有領襯衫、西裙和高踭鞋，注意顏色也不可鮮艷。T恤、運動鞋、牛仔褲都會被視為不尊重、不禮貌、不專業。筆者以為公司辦的體育活動，總可以穿大會T恤、運動鞋和牛仔褲了吧，結果牛仔褲還是不行。

圖片來源：劇集《校對女王》劇照

有次要寄東西給工作伙伴，筆著便用上自己認為好看的便條紙和膠紙來包裝，弄好後給同事一看後，大驚！同事說這樣很不禮貌，說怎麼這樣兒戲，便拿出黃色便條紙和透明膠紙，讓我馬上重做。日常在公司用的記事本、筆等私人物品，大家都只會用低調的凈色，來顯示自己的成熟和專業。筆者剛開始用的文具，都被同事說「Kawaii呢」，過了好一陣字我才參透當中含意，然後買了不少新文具，當然還有衣服。

不變勝萬變

日本人工作都有一套程序，詳細得有一個個大文件夾裡記載著遇到什麼要怎樣處理。去日本的市役所、銀行辦手續、問東西時職員便叫你等等，然後看到他們回坐位後一直翻文件，翻不到就開櫃子找，再找不到就打電話，然後不難想到電話另一頭的人也繼續在翻文件。

筆者在所謂比較講究創意的活動營運公司，也是保持著這種工作模式，每每筆者提出一些做法，或自以為事地做了一個什麼，便會被同事友善地提醒，之前都是這樣做的，叫我看看歷年的工作檔案，所有的東西其實都有一個「格式」，照跟就可以，不需要有任何改變，因為做了幾十年都是這樣做的，絕不能讓你壞了規矩，令其他人無所適從。當然也會有所謂能發揮自我的時候，就是當遇上一些沒有前人做過的事情，同事們一愁莫展，這時提出個什麼便能有機會可以破例一試，試了可行又會記錄在案，之後便一直沿用。