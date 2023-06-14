【國際大風吹】烏軍神秘影片預告大反攻？襲莫斯科、前線交火⋯⋯都是「前置作業」

俄烏戰爭已經開打15個月了，目前戰局呈現膠著狀態。不過就在6月4號，烏克蘭國防部發布了一支神秘兮兮的影片，讓人覺得有大事要發生了。

全副武裝的烏軍士兵，一個個對鏡頭比出安靜手勢，接著畫面上出現大字「計畫最好靜靜執行」「啟動時不會宣布」。雖然沒有明講，但外界解讀，應該是希望全國民眾配合，不要透露蛛絲馬跡，因為大反攻即將開始。其實，外界早就在觀察，到底烏克蘭什麼時候要打破僵局，對俄國發起反攻，但當局一直保密到家。

Ukraine's Ministry of Defense published a video on June 4 saying that "plans love silence" and that "there will be no announcement about the beginning," presumably of the upcoming much-anticipated counteroffensive.



Video: Defense Ministry pic.twitter.com/YSutfLwn9q — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 4, 2023

近期烏克蘭一連串軍事行動，跟反攻有什麼關聯？大反攻是什麼意思？還有，反攻會決定整場戰爭的勝負嗎？

襲莫斯科、前線交火⋯⋯都是「前置作業」

近幾個星期，在俄烏戰場上出現了幾個引人注目的消息：首先，俄羅斯上個月奪下烏東小城巴赫姆特之後，烏克蘭對俄軍的火炮攻勢變得比之前猛烈很多。第二，兩支號稱反普亭的俄籍民兵團體，對俄烏交界處的俄國貝爾哥羅德州發動攻勢，騷擾當地村落，迫使當地政府撤離數千居民。第三，莫斯科住宅區，遭到無人機攻擊，雖然只有造成輕微財產損害，以及幾人輕傷，但卻是俄國全面入侵以來，戰火第一次燒到首都，也引發對防空系統的檢討聲浪。

大家還在睡就有個聲音，然後碰一聲，好像什麼撞到，我們看外面沒東西，才發現它摔到地上。 莫斯科居民

不只如此，幾家俄國廣播電台和地方電視台，6月5號還一度被駭客入侵，播出深度偽造的普亭影像和聲音。假普亭聲稱烏軍已經攻入鄰近邊界的三個州，因此要撤離平民，實施戒嚴令和動員令。俄國政府已經澄清這是駭客入侵，是烏克蘭刻意製造假資訊，打擊士氣民心。

In #Russia, several radio stations and even local TV networks appear to have been hacked to broadcast a deep fake address allegedly by president Putin.



This fake address announced mass mobilisation and introduced martial law in border regions.



1/2pic.twitter.com/Z79Jqjil6W — Alex Kokcharov （@AlexKokcharov） June 5, 2023

這些事件看似沒有關連，甚至烏克蘭政府否認支援俄籍民兵或發動無人機攻擊，但專家認為，這一切都是為反攻做準備。目的至少有三個：一是試探俄軍防禦，二是逼迫俄國分散資源去保護各種目標，三是轉移注意力，讓俄國沒辦法確定烏克蘭的反攻要從哪裡下手。

反過來說，為了打亂烏克蘭反攻的陣腳，俄軍近期也加強打擊力道，用無人機和飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，以及各地的重要軍事設施。

6月6號，被俄軍控制的烏克蘭南部重要水壩，突然遭到破壞，造成下游大水成災，不只當地居民被迫撤離，也影響上游居民供水，以及附近札波利沙核電廠的冷卻水供應。俄國指控烏克蘭蓄意破壞水壩，切斷被俄國佔領的克里米亞半島供水，而烏克蘭則反過來指控，是俄國為了牽制反攻作戰計畫才下了毒手。

等我們反攻等到不耐煩了，他們（俄軍）一急，就製造這場人為災難（炸毀水壩），顯然這是早就準備好的選項。 南烏克蘭防衛軍媒體中心主任 胡曼紐（Natalia Humenyuk）

專家：反攻已初步展開，俄軍也準備回擊

所以，烏克蘭反攻到底開始了沒？英國退休將領兼軍事顧問巴倫斯指出，所謂反攻並不是像球賽一樣，有指定的時間開始和結束，而是要經過好幾個月的規劃準備，而且如何執行也會保密到家，包括政府釋出的宣傳影片在內，可能都是一種欺敵戰術。例如，烏克蘭總統澤倫斯基近期聲稱軍援不夠，還需要更多時間準備反攻，或許有部分是事實，但也可能是要讓俄國鬆懈，以為反攻還要一陣子才開始。

如果你是烏克蘭，知道自己非發動反攻不可，那一定會想辦法增加奇襲的機會，隱瞞反攻的時間、地點、方式。 所以他們必須選定，我想大概1、2或3個地點，集中軍力在那些點創造對俄軍3比1到7比1的人數優勢，才能打破防線，然後想辦法守住他們奪回來的領土。 換句話說，這波攻勢的正面，在地面上來說蠻狹窄的。 英國戰略顧問公司共同董事長 巴倫斯（Richard Barrons）

巴倫斯認為，目前反攻還在初步階段，雖然外界大致都猜想，烏克蘭軍最可能會嘗試往亞速海推進，切斷俄國在烏克蘭南部往克里米亞半島的陸路走廊，但具體會在哪裡發動攻擊，還是未知數。現在恐怕還在試探俄軍的防禦。他認為，在超過1000公里的戰爭前線上，烏克蘭軍將會集中資源，試圖打穿兩三個地方的防線。

在此同時，俄羅斯也已經做好迎戰的準備。巴倫斯指出，透過衛星照片可以發現，幾個月來，俄軍試圖在前線各地的交通要道建造防禦工事，常見的形式是一種三層式結構，包括一道至少2.5公尺寬、戰車難以跨越的壕溝，加上俗稱龍齒的地面突起障礙物，再加上一排俄軍人員可使用的壕溝。層與層之間還可能布下地雷。

Photo Credit: 國際大風吹

有三道壕溝，反坦克錐（龍齒）可以躲在壕溝開火和固守陣地，他們（俄軍）肯定演練過，支援這些防禦陣地的火砲攻擊計畫，他們肯定也演練過，很重要的快速反擊戰，對於收復遭到攻擊的陣線非常關鍵。 英國戰略顧問公司共同董事長 巴倫斯（Richard Barrons）

烏軍非反攻不可，成敗牽動戰爭走向

無論什麼時候開始，大反攻已經是進行式，但怎樣才算是成功呢？專家說，烏克蘭的壓力在於絕不能維持現況，必須奪回而且守住一定面積的領土，才有機會持續爭取援助，朝完全收復失土的目標前進。畢竟，如果戰事不斷拖延，或許烏克蘭的北約盟友，尤其是大西洋另一頭的美國，就有可能慢慢減少支援力道，使得烏克蘭被逼上談判桌，讓俄國長期控制目前的佔領區。

根據之前4月份外洩的美國國防部文件，美方對於烏克蘭反攻能達成多少成果，其實是有疑慮的。五角大廈評估認為，俄軍的部隊人數和資源，目前依然優於烏軍，而烏軍有可能難以長期維持戰力，就算能奪回一些失土，恐怕面積也不大。

或許現在的僵局已經是烏克蘭的極限了，這絕對不是好結果，這會是俄國的勝利，俄國絕對相信西方會失去信心和援助的意願，我們會開始擔心房貸、天然氣太貴，逐漸退出戰場。 英國戰略顧問公司共同董事長 巴倫斯（Richard Barrons）

烏克蘭總統澤倫斯基6月3號接受華爾街日報訪問時，表示已經準備好發動反攻，也相信最終會取得成功，但他也警告，由於俄軍仍掌握空中優勢，烏軍恐怕會面對慘重的人命傷亡。除了防空系統可能不足，好不容易向西方爭取到的F-16戰機，最快最快也要秋天才能送到。但是考量到天氣和時間的壓力，烏克蘭已經不能再等，只能以現有人力裝備，賭上戰爭的未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航