【國際大風吹】烏軍神秘影片預告大反攻？襲莫斯科、前線交火⋯⋯都是「前置作業」
我們想讓你知道的是
無論什麼時候開始，大反攻已經是進行式，但怎樣才算是成功呢？專家說，烏克蘭的壓力在於絕不能維持現況，必須奪回而且守住一定面積的領土，才有機會持續爭取援助，朝完全收復失土的目標前進。畢竟，如果戰事不斷拖延，或許烏克蘭的北約盟友，尤其是大西洋另一頭的美國，就有可能慢慢減少支援力道，使得烏克蘭被逼上談判桌，讓俄國長期控制目前的佔領區。
俄烏戰爭已經開打15個月了，目前戰局呈現膠著狀態。不過就在6月4號，烏克蘭國防部發布了一支神秘兮兮的影片，讓人覺得有大事要發生了。
全副武裝的烏軍士兵，一個個對鏡頭比出安靜手勢，接著畫面上出現大字「計畫最好靜靜執行」「啟動時不會宣布」。雖然沒有明講，但外界解讀，應該是希望全國民眾配合，不要透露蛛絲馬跡，因為大反攻即將開始。其實，外界早就在觀察，到底烏克蘭什麼時候要打破僵局，對俄國發起反攻，但當局一直保密到家。
近期烏克蘭一連串軍事行動，跟反攻有什麼關聯？大反攻是什麼意思？還有，反攻會決定整場戰爭的勝負嗎？
襲莫斯科、前線交火⋯⋯都是「前置作業」
近幾個星期，在俄烏戰場上出現了幾個引人注目的消息：首先，俄羅斯上個月奪下烏東小城巴赫姆特之後，烏克蘭對俄軍的火炮攻勢變得比之前猛烈很多。第二，兩支號稱反普亭的俄籍民兵團體，對俄烏交界處的俄國貝爾哥羅德州發動攻勢，騷擾當地村落，迫使當地政府撤離數千居民。第三，莫斯科住宅區，遭到無人機攻擊，雖然只有造成輕微財產損害，以及幾人輕傷，但卻是俄國全面入侵以來，戰火第一次燒到首都，也引發對防空系統的檢討聲浪。
大家還在睡就有個聲音，然後碰一聲，好像什麼撞到，我們看外面沒東西，才發現它摔到地上。
莫斯科居民
不只如此，幾家俄國廣播電台和地方電視台，6月5號還一度被駭客入侵，播出深度偽造的普亭影像和聲音。假普亭聲稱烏軍已經攻入鄰近邊界的三個州，因此要撤離平民，實施戒嚴令和動員令。俄國政府已經澄清這是駭客入侵，是烏克蘭刻意製造假資訊，打擊士氣民心。
這些事件看似沒有關連，甚至烏克蘭政府否認支援俄籍民兵或發動無人機攻擊，但專家認為，這一切都是為反攻做準備。目的至少有三個：一是試探俄軍防禦，二是逼迫俄國分散資源去保護各種目標，三是轉移注意力，讓俄國沒辦法確定烏克蘭的反攻要從哪裡下手。
反過來說，為了打亂烏克蘭反攻的陣腳，俄軍近期也加強打擊力道，用無人機和飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，以及各地的重要軍事設施。
6月6號，被俄軍控制的烏克蘭南部重要水壩，突然遭到破壞，造成下游大水成災，不只當地居民被迫撤離，也影響上游居民供水，以及附近札波利沙核電廠的冷卻水供應。俄國指控烏克蘭蓄意破壞水壩，切斷被俄國佔領的克里米亞半島供水，而烏克蘭則反過來指控，是俄國為了牽制反攻作戰計畫才下了毒手。
等我們反攻等到不耐煩了，他們（俄軍）一急，就製造這場人為災難（炸毀水壩），顯然這是早就準備好的選項。
南烏克蘭防衛軍媒體中心主任 胡曼紐（Natalia Humenyuk）
專家：反攻已初步展開，俄軍也準備回擊
所以，烏克蘭反攻到底開始了沒？英國退休將領兼軍事顧問巴倫斯指出，所謂反攻並不是像球賽一樣，有指定的時間開始和結束，而是要經過好幾個月的規劃準備，而且如何執行也會保密到家，包括政府釋出的宣傳影片在內，可能都是一種欺敵戰術。例如，烏克蘭總統澤倫斯基近期聲稱軍援不夠，還需要更多時間準備反攻，或許有部分是事實，但也可能是要讓俄國鬆懈，以為反攻還要一陣子才開始。
如果你是烏克蘭，知道自己非發動反攻不可，那一定會想辦法增加奇襲的機會，隱瞞反攻的時間、地點、方式。
所以他們必須選定，我想大概1、2或3個地點，集中軍力在那些點創造對俄軍3比1到7比1的人數優勢，才能打破防線，然後想辦法守住他們奪回來的領土。
換句話說，這波攻勢的正面，在地面上來說蠻狹窄的。
英國戰略顧問公司共同董事長 巴倫斯（Richard Barrons）
巴倫斯認為，目前反攻還在初步階段，雖然外界大致都猜想，烏克蘭軍最可能會嘗試往亞速海推進，切斷俄國在烏克蘭南部往克里米亞半島的陸路走廊，但具體會在哪裡發動攻擊，還是未知數。現在恐怕還在試探俄軍的防禦。他認為，在超過1000公里的戰爭前線上，烏克蘭軍將會集中資源，試圖打穿兩三個地方的防線。
在此同時，俄羅斯也已經做好迎戰的準備。巴倫斯指出，透過衛星照片可以發現，幾個月來，俄軍試圖在前線各地的交通要道建造防禦工事，常見的形式是一種三層式結構，包括一道至少2.5公尺寬、戰車難以跨越的壕溝，加上俗稱龍齒的地面突起障礙物，再加上一排俄軍人員可使用的壕溝。層與層之間還可能布下地雷。
有三道壕溝，反坦克錐（龍齒）可以躲在壕溝開火和固守陣地，他們（俄軍）肯定演練過，支援這些防禦陣地的火砲攻擊計畫，他們肯定也演練過，很重要的快速反擊戰，對於收復遭到攻擊的陣線非常關鍵。
英國戰略顧問公司共同董事長 巴倫斯（Richard Barrons）
烏軍非反攻不可，成敗牽動戰爭走向
無論什麼時候開始，大反攻已經是進行式，但怎樣才算是成功呢？專家說，烏克蘭的壓力在於絕不能維持現況，必須奪回而且守住一定面積的領土，才有機會持續爭取援助，朝完全收復失土的目標前進。畢竟，如果戰事不斷拖延，或許烏克蘭的北約盟友，尤其是大西洋另一頭的美國，就有可能慢慢減少支援力道，使得烏克蘭被逼上談判桌，讓俄國長期控制目前的佔領區。
根據之前4月份外洩的美國國防部文件，美方對於烏克蘭反攻能達成多少成果，其實是有疑慮的。五角大廈評估認為，俄軍的部隊人數和資源，目前依然優於烏軍，而烏軍有可能難以長期維持戰力，就算能奪回一些失土，恐怕面積也不大。
或許現在的僵局已經是烏克蘭的極限了，這絕對不是好結果，這會是俄國的勝利，俄國絕對相信西方會失去信心和援助的意願，我們會開始擔心房貸、天然氣太貴，逐漸退出戰場。
英國戰略顧問公司共同董事長 巴倫斯（Richard Barrons）
烏克蘭總統澤倫斯基6月3號接受華爾街日報訪問時，表示已經準備好發動反攻，也相信最終會取得成功，但他也警告，由於俄軍仍掌握空中優勢，烏軍恐怕會面對慘重的人命傷亡。除了防空系統可能不足，好不容易向西方爭取到的F-16戰機，最快最快也要秋天才能送到。但是考量到天氣和時間的壓力，烏克蘭已經不能再等，只能以現有人力裝備，賭上戰爭的未來。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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