美對中晶片禁令再鬆綁，拜登政府擬延長台、韓廠商豁免期
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近日禁晶片政策似乎有所轉圜。根據《華爾街日報》報導指出，美國商務部負責工業和安全事務的高階官員於近日表示，拜登打算延長這項晶片出口管制政策的現有豁免期限。
美國商務部（United States Department of State）一名高級官員告訴《華爾街日報》，拜登（Joe Biden）政府對中國的晶片禁令，未來將有限度允許台灣、韓國的先進半導體製造商可以持續保持，甚至拓展在中國的晶片製造業務，而不會遭受美方的報復。
拜登的晶片禁令政策，有轉圜的餘地
今（2023）年4月，拜登政府計劃於近月發布一項行政命令，擴大制美企對中國的投資，涉及晶片、人工智慧 （AI）和量子投資等經濟關鍵領域。此外，針對台積電（TSMC），美方將限制半導體製造商在中國擴廠，並限期一年的許可證，待期限過去，相關半導體設備將禁止輸入中國。
不過，近日禁晶片政策似乎有所轉圜。根據《華爾街日報》報導指出，美國商務部負責工業和安全事務的副部長艾倫埃斯特維茲（Alan Estevez）於近日表示，拜登打算延長這項晶片出口管制政策的現有豁免，意味著將放鬆管制相關晶片製造設備輸入中國。
業內人士告訴《華爾街日報》，延長豁免時間，而非逐漸減少的做法，代表美國政府認識到，在一個高度一體化的全球產業中，他們發現和中國科技脫鉤比預期更困難。這也反應這些外國企業，美方面不斷擴大干預它們業務感到不滿。
事實上，自2020年以來，美國對中國的晶片管制措施不斷加強，目的是要限制中國企業獲得美國技術和製造設備，特別是在先進半導體技術領域。
晶片禁令推動通貨膨脹
美國有哪些圍堵中國政策。它們，首先利用實體清單（Entity List）管制出口零組件，例如美國商務部將中國企業列入實體清單，限制它們與美國供應商進行業務往來。列入實體清單的企業受到出口管制，需要取得特殊許可才能獲得美國技術和產品。
接著是，技術出口管制，美國對中國實施了嚴格的技術出口管制，特別針對先進半導體製造和設計技術；還有投資管制，美國還加強了對中國投資的監管，特別是在與半導體相關的領域，例如外國投資風險審查現代化法案（FIRRMA），美國政府可以審查並阻止對美國半導體企業的中國投資。
最後，在美方聯合相關盟有，要求他們不可以將技術人員、製造設備、維修零組件以及自動化軟體等，輸入中國。美國認為，中國的半導體技術發展對其國家安全構成威脅，因此透過各種方式，加強了對中國的管制措施。
半導體業內人士向我們分析，半導體產業是一個高度分工的產業，過去幾年，美國利用各種方式要分開和中國的聯繫，並且進行強力圍堵，但這是非常困難的。因為，中國一方面是重要的半導體相關商品的大市場，此外，中國還利用蓬勃的電動車產業，成為擴大向歐美國家取得晶片的籌碼。
更重要是，近日全球通膨漲嚴峻，主要的原因是地緣政治下的產業分工，推高了製作晶片的成本，而這個成本帶動3C產品的價位，拉升包含消費性電子產品、家電等價位。他說，如果有關注科技產品的人，可以觀察到，最近的商品價位飛升，這些也都成為美方的壓力。
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核稿編輯：翁世航
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