亞洲媒體首獲國際ISO永續認證！TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團《2222－未來選擇地》推動永續發展有成

近期躍升為跨國媒體集團的TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene），今（13）日宣布其與綠屋共同主辦的《2222－未來選擇地》展覽活動，在集團對於永續發展的不懈努力下，成為亞洲首家通過英國標準協會（BSI）公正第三方驗證，獲得ISO 20121永續性活動管理國際證書的媒體集團，此ISO 20121亦為倫敦奧運在2012年率先採行的全球活動永續性管理標準。

這項驗證象徵著TNL Mediagene在實現其社會責任和永續發展承諾上取得了重要的進步，這也是繼其「未來大人物」品牌持續回饋社會之後的又一重要里程碑。

《2222－未來選擇地》是TNL Mediagene倡導永續發展的重點專案之一。2021年，關鍵議題研究中心針對網路原生世代特性與遭遇地球暖化的「暖世代」族群展開市調，並以調查研究發表《永續價值白書》，關鍵評論網不但透過線上持續進行ESG議題的專題報導，本次活動更直接透過實體策展走入人群。

回顧《2222－未來選擇地》策展期間，不僅採購環境友善產品、96%的無紙化觀展方式、採用友善環境材質減少展後裝潢廢棄物等特色，具體達成ESG永續目標績效（註1），完整導入ISO 20121標準，充分展示TNL Mediagene對ESG永續議題的高度承諾以及在該領域的領導力。

TNL Mediagene的永續承諾延伸到其全球業務的各個層面，包括減少碳排放、提升能源效率、推動資源循環利用，以及鼓勵社會參與。TNL Mediagene深信，只有透過不斷努力推動永續發展，我們才能保護地球，為下一代創造一個更好的生活環境。

TNL Mediagene的新事業開發長暨《2222－未來選擇地》共同主理人徐德煒表示「當我們發現永續其實是希望每一個人都可以盡一份心力，地球才會變得更好的時候，我們就想到集團旗下9個媒體品牌，接觸了這麼多讀者，同時更應該發揮媒體的社會責任，透過內容報導以及實體活動，讓大家知道永續是每個人都可以參與的，也可以很簡單。」

「從多元觀點，去了解永續跟每個人有什麼樣的關係，我認為這是一個很棒的設計理念。」BSI簡慧伶協理進一步表示：「BSI不但幫英國政府制定國家標準，更是國際標準。ISO 20121起初由英國政府舉辦倫敦奧運時需要實踐永續的概念，因此英國政府委託BSI制定ISO 20121的標準。此次透過標準的源頭來檢視，證明了TNL Mediagene的展覽活動是跟世界、國際接軌的。」

本次作為ISO 20121永續性活動管理系統輔導顧問的優樂地永續董事長朱竹元表示：「關鍵評論網作為媒體，透過這次活動通過ISO 20121的驗證，更是在國內媒體首宗案例，相當具有指標性意義！」

註1：關於《2222－未來選擇地》具體達成的ESG永續目標績效，請參考此內容。

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