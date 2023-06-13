亞洲媒體首獲國際ISO永續認證！TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團《2222－未來選擇地》推動永續發展有成
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TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團共同舉辦的《2222－未來選擇地》展覽活動，今（13）日成為亞洲首家通過英國標準協會（BSI）公正第三方驗證，獲得ISO 20121永續性活動管理國際證書的媒體集團，此ISO 20121亦為倫敦奧運在2012年率先採行的全球活動永續性管理標準。
近期躍升為跨國媒體集團的TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene），今（13）日宣布其與綠屋共同主辦的《2222－未來選擇地》展覽活動，在集團對於永續發展的不懈努力下，成為亞洲首家通過英國標準協會（BSI）公正第三方驗證，獲得ISO 20121永續性活動管理國際證書的媒體集團，此ISO 20121亦為倫敦奧運在2012年率先採行的全球活動永續性管理標準。
這項驗證象徵著TNL Mediagene在實現其社會責任和永續發展承諾上取得了重要的進步，這也是繼其「未來大人物」品牌持續回饋社會之後的又一重要里程碑。
《2222－未來選擇地》是TNL Mediagene倡導永續發展的重點專案之一。2021年，關鍵議題研究中心針對網路原生世代特性與遭遇地球暖化的「暖世代」族群展開市調，並以調查研究發表《永續價值白書》，關鍵評論網不但透過線上持續進行ESG議題的專題報導，本次活動更直接透過實體策展走入人群。
回顧《2222－未來選擇地》策展期間，不僅採購環境友善產品、96%的無紙化觀展方式、採用友善環境材質減少展後裝潢廢棄物等特色，具體達成ESG永續目標績效（註1），完整導入ISO 20121標準，充分展示TNL Mediagene對ESG永續議題的高度承諾以及在該領域的領導力。
TNL Mediagene的永續承諾延伸到其全球業務的各個層面，包括減少碳排放、提升能源效率、推動資源循環利用，以及鼓勵社會參與。TNL Mediagene深信，只有透過不斷努力推動永續發展，我們才能保護地球，為下一代創造一個更好的生活環境。
TNL Mediagene的新事業開發長暨《2222－未來選擇地》共同主理人徐德煒表示「當我們發現永續其實是希望每一個人都可以盡一份心力，地球才會變得更好的時候，我們就想到集團旗下9個媒體品牌，接觸了這麼多讀者，同時更應該發揮媒體的社會責任，透過內容報導以及實體活動，讓大家知道永續是每個人都可以參與的，也可以很簡單。」
「從多元觀點，去了解永續跟每個人有什麼樣的關係，我認為這是一個很棒的設計理念。」BSI簡慧伶協理進一步表示：「BSI不但幫英國政府制定國家標準，更是國際標準。ISO 20121起初由英國政府舉辦倫敦奧運時需要實踐永續的概念，因此英國政府委託BSI制定ISO 20121的標準。此次透過標準的源頭來檢視，證明了TNL Mediagene的展覽活動是跟世界、國際接軌的。」
本次作為ISO 20121永續性活動管理系統輔導顧問的優樂地永續董事長朱竹元表示：「關鍵評論網作為媒體，透過這次活動通過ISO 20121的驗證，更是在國內媒體首宗案例，相當具有指標性意義！」
註1：關於《2222－未來選擇地》具體達成的ESG永續目標績效，請參考此內容。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選