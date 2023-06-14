【專訪】斯洛伐克台灣商會主席：父親曾是國會友台小組主席，妻子是台灣人，「挺台」從家學淵源成熱衷志業

（中央社）「我的夢想是在台灣打造一個斯洛伐克之家。」斯台商會主席徐拉多，談起斯台政經關係如數家珍，他父親曾是斯國國會友台小組主席，妻子是台灣人，對他來說，「挺台」從家學淵源，成了熱衷志業。

「斯洛伐克－台灣商會」成立12年之後，正規劃來台設辦公室。徐拉多（Vladislav Stefanec）近日接受《中央社》專訪表示，他目前每年平均來台洽公4次，商會主要工作除擔任斯台企業「窗口」，推廣B2B（企業對接）商機，在斯國還肩負「台灣推銷員」角色，與台灣代表處密切合作，為台灣遊說。

力促雙邊關係多年，徐拉多認為最欣慰的進展，是斯台兩國對彼此的認知大幅提升。他笑稱，2007年初次來台時，斯國朋友總問他「曼谷如何」，分不清台灣和泰國；台灣朋友則會以為他來自「斯洛維尼亞」，但如今這種混淆的情況已不復見。

台斯相互認識增加，不只避免鬧笑話，更帶來實際好處。徐拉多舉例，斯國企業界現在更理解，台海兩岸供應鏈的差別不只是「價格」，更在於「價值」，中國雖有廣大市場，但在中國做生意沒保障，台灣則是民主法治國家，「在台灣經商從來不需賄賂官員、走旁門左道」，在台投資的可靠性對斯國企業是一大誘因。

不過徐拉多坦言，中國的「胡蘿蔔與棍子」策略，對斯國政商界仍頗具影響力，常見手段是編織各種不切實際的童話，例如承諾出資協蓋重大建設，斯國完全不用出錢，還能創造大量就業機會，民意代表和地方首長最易落入這類陷阱，為暫時討好選民，不顧債留子孫的風險。

徐拉多說，今年4月斯國議長柯勒（Boris Kollar）訪中就是一例，中國承諾替斯國興建高鐵，但斯國幅員不廣，且承諾涉及的城市之一人口僅25萬，並無實際需求。他說，中國的一帶一路計畫在亞非多國已被印證，目的是掌控他國基礎建設命脈，斯國雖歡迎包括中國的各國企業投資，但這類「有毒的」（toxic）投資必須防範。

徐拉多表示，中國透過孔子學院對斯國教育界滲透的情況也很嚴重，孔子學院與斯國各大專院校粗估有上百個合作計畫，教中文同時對斯國青年灌輸「台灣是中國一部分」的觀念， 這些青年未來如果投身斯國政商界，就更容易替中國遊說。

斯洛伐克今年9月將舉行國會改選，親俄羅斯的民粹政黨Smer-SD民調支持度竄升，讓歐洲憂心斯洛伐克步上匈牙利後塵，轉而親近俄國、中國等威權體制國家。

對此徐拉多坦言，斯洛伐克目前社會意見分歧，多數外交界、商界人士皆堅定站隊民主陣營，支持烏克蘭與台灣加強往來，但民粹政黨藉操作民族主義，在民調上聲勢看好，「此時斯洛伐克更迫切需要和台灣等民主國家加強合作」。

Photo Credit: 中央社 斯台商會主席徐拉多認為第3屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」甫在台舉行，斯國經濟部政次親自率團前來，印證了台斯官方接觸層級是部長級的，且涵蓋層面包括產官學界。（徐拉多提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年6月13日

至於台斯強化合作方式，徐拉多認為應更重「裡子」而非「面子」。他表示，台灣駐斯外館過去曾力圖更名為「台灣代表處」，儘管斯國想與台灣深化關係，但政商各界擔心像立陶宛那樣遭到中國當局報復，也不想跟中國陷入「零和」局面。

徐拉多說，斯國對台關係抱持「樓梯理論」，強化連結需循序漸進，中國現在認定碰觸台灣「正名」的議題就是踩紅線。他認為，除非美國等大國帶頭解套，歐洲小國不易輕舉妄動，「在這個議題上，我建議台灣不要把歐洲的好朋友逼太緊，否則恐怕會有反效果」。

徐拉多說，很多交往可以「無名有實」，例如第3屆「台斯跨部會經濟合作諮商會議」6月5日甫在台舉行，斯國經濟部政次史維茲（Peter Svec）親自率團前來，印證了「台斯官方接觸層級是部長級的，且涵蓋層面包括產官學界」。

徐拉多表示，本屆諮商會議焦點是半導體，斯國需要從台灣學習研發知識，也盼比照台灣打造科學園區，另一關鍵合作領域是電動車。他指出，斯國是全球人均汽車產量最大的國家，德國的保時捷、福斯、韓國的KIA和法國的雪鐵龍等車廠都在斯國設廠生產。

台斯經濟合作會議共簽署8項合作備忘錄與協定，行政院國發會主委龔明鑫並宣布，中東歐投資基金6月底將對斯國完成第2項投資案，投資智慧城市公司Sensoneo共300萬歐元資金。

徐拉多相信，這些成功故事會激勵更多台斯企業互相投資，他自己近期已把斯洛伐克葡萄酒引進台灣，目前僅透過網站銷售，之後將成立實體商品展示空間。

徐拉多的父親史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）出身商界，曾任斯國國會友台小組主席，目前是歐洲議會議員，他多年來力挺台灣，今年5月曾出席比利時僑界挺台參與世界衛生大會（WHA）的活動。

承襲父親的愛台灣情懷，37歲的徐拉多說，雖然目前一切還在起步階段，但他夢想在台打造「斯洛伐克之家」，一個融合斯國文化、特產、美食餐廳的複合式空間，並在斯國也建立道地的「台灣之家」，努力加強台斯兩國情誼。

Photo Credit: 中央社 斯台商會主席徐拉多近期已將斯洛伐克葡萄酒引進台灣，目前僅透過網站銷售，之後將成立實體商品展示空間。（徐拉多提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年6月13日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀