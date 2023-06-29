南北分裂之北魏興佛：透過與佛寺共存的「僧祇戶」，可以更快達成對平民的統治
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北魏為什麼要興佛？一開始，就是因為佛教跟北方世族緊密結合，透過扶助佛教，可以更好更快的完成北方政權對於平民的統治。而「太武滅佛」，就是一次政府對於世族與宗教勢力過大的情況，所進行的懲治。
文：阿前
北魏，由大草原鮮卑族拓跋部所建立的中國政權。原本是風俗純樸，與世隔絕的北方部族，他們自己說的。拓跋鮮卑不與西域國家往來，也不曾知道自西元前二世紀就已經來到匈奴治下，繼而進入中國的「佛教」。啊，話不要說得那麼死，也許有一些族人是知道的，但也沒有人要信奉。
他們信奉的神獸「其形似馬，其聲類牛」引導他們經過數年流浪，抵達奶與蜜……沒，就是可以耕種放牧的地方啦。大約在中土三國時代，拓跋鮮卑開始跟曹魏接觸，更讓太子前往洛陽留學，才開始了解「中國佛教」。
中國佛教歷經魏晉，為五胡所尊，戒律經典，沙門浮圖，日漸齊備。然而，五胡最後一個北方統一政權：前秦，在南征中跌了好大一跤。北方大亂再起，拓跋鮮卑也「以魏為名」，加入了爭霸。當時一代目在幽冀征戰，對於中土信仰的佛寺啦，道士，沙門等，都保持著敬重，不犯秋毫。
對於道門跟佛門提供的學問，一代皇帝拓跋珪也是頗有涉獵。不過一開始也沒有特別去提倡宗教信仰，比如蓋寺廟，招僧道之類。畢竟，戰爭仍頻。
西元398年，北魏與諸燕的戰爭告一段落，拓跋珪定都平城，開始正式的進行「中式稱帝」的準備。自然，也沒忘了華北大教：佛門的重要。拓跋珪下詔興建五級佛浮圖（寶塔），更築大殿，講堂，禪堂，開始招收沙門與信眾。二代目拓跋嗣繼位後，更增建大型佛像。
為什麼要進行這種宗教補助呢？
《釋老志》說：「令沙門敷導民俗。」佛教當時已經有許多戒律，分出家與俗家修行。根據北魏兩代皇帝研究，發現佛門修行，跟儒家士人的道德要求極為相似。但「教學」的成本跟門檻都相當高，鮮卑人很清楚，這是中土有錢漢人的玩意。相比之下，佛門對於低階平民的親和度較高。
簡單說，這邊花上一點補助費，就可以得到佛門來協助你維持治安控管百姓。比起開辦學校十年樹木百年樹人，宗教可說是惠而不費的好選擇。
不過事情不會永遠這麼美好。
早在五胡時期，佛師被政權聘為國師，實因有知天地通鬼神之能。北魏西邊的匈奴國，仍是保持這樣的習俗。拓跋嗣有意滅匈奴，也不跟他們索討質子，直接就說，「我們正在弘揚佛法，想要請你們的國師來作客。」
哇，怎麼辦？
不送國師，怕被打。送過去了……沒有國師奇策，到時候打仗更不能勝啊。這就是不跟劉備討劉禪，直接要你送諸葛亮給我。匈奴國王一咬牙，一不做二不休，乾脆殺死了國師。而與匈奴國師友好的佛門大師，也略知一二，就帶著弟子們出走了。走啊走啊，糧食吃完了，弟子們就去打獵。但大師表示，殺生是不對的，不吃，就餓死了。
當時匈奴統有西涼，作為中國與西域的門戶，西涼的佛教，只怕比其他各地都要發達。後來北魏討滅匈奴，遷徙涼州豪族入京——這是一個戰爭時代常有的做法，可以免除新佔領區域叛變的風險，並增加本國的收入。
那就有很多佛門子弟跟著一起來了。
對，雖然上面說，佛門對於平民的親和力較高，但自東漢以來，供養有道高僧，就是有錢人才能做得來的事情。我們甚至可以推論，當五胡亂華時，地方的豪族，透過供養的僧人，吸收平民以結塢堡自衛的現象，應該也是所在多有。
開始出大事了，北魏境內的「出家人」越來越多。出了家，就不是國家戶口，而是豪族私養的黑戶。不繳稅，不服役，That's too bad。
北魏三代目拓跋燾下令，50歲以下，不得出家為沙門。注意了，拓跋燾跟爺爺、爸爸不一樣。以佛治民這是祖訓，是政策，拓拔燾照做不誤。問題在前兩代是親自研究佛法，了解佛門組織，進而推行政策。可拓跋燾對於佛門經典？沒有興趣。
他更信任父親留下的儒道雙修國師：漢人崔浩。崔浩本儒，拜天師寇謙之為師，道門的力量，在北魏迅速茁壯起來。而崔浩的的排佛，也終於在北胡蓋吳之亂中引爆了「三武滅佛」的開端。
魏太武帝拓跋燾，在長安佛寺發現大量兵器，以叛亂罪來處理。原本只是抄收該寺財產，結果出乎意料的龐大。又發現佛寺中有秘室，是沙門跟貴族女性偷情用的。拓跋燾大怒，加上崔浩推波助瀾，抄佛寺誅沙門，隨即成為北魏全國性的動作。
不過當時的太子身負首席執政官之責，硬是爭取了時間，先通知各地沙門帶著財寶經典避難。就是佛寺浮圖金人像不能倖免。
拓跋燾「破除迷信」，禁絕佛教的動作，持續了七、八年，然而還是有很多人私下邀請沙門，在家中偷偷學佛。比方說當時有個沙門「師賢」就還俗改當醫生，但其實仍是私下奉佛修法。
後來，拓跋燾死在自己的宦官手中，導致了北魏政治動盪。最終由鮮卑貴族陸麗等誅殺宦官，迎回拓跋燾的孫子「濬」登基為帝。拓跋濬跟鮮卑貴族，就打起了「佛道一家」的名號，宣布恢復佛門信仰，開始修復佛寺佛像。
過去的中國佛像，是從西方傳入，面目都是西方人的樣貌居多。而這次修復，朝廷就下令，要以拓跋濬的形容樣貌來作為藍本。拓跋濬的臉上，腳上，長有許多黑痣，打造的時候也忠實還原，挖出孔洞鑲嵌黑石。據說，現今保存的北朝佛像，其身上的圓洞，就是黑石被挖走了。
這個神奇的建議，應該就是出自上面提到的師賢。他其實也是第一批「二度出家」的沙門，由拓跋濬親自為他們剃度，並任命師賢為「道人統」。其實就是官方認定的宗教領袖意思。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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