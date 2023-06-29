南北分裂之北魏興佛：透過與佛寺共存的「僧祇戶」，可以更快達成對平民的統治

文：阿前

北魏，由大草原鮮卑族拓跋部所建立的中國政權。原本是風俗純樸，與世隔絕的北方部族，他們自己說的。拓跋鮮卑不與西域國家往來，也不曾知道自西元前二世紀就已經來到匈奴治下，繼而進入中國的「佛教」。啊，話不要說得那麼死，也許有一些族人是知道的，但也沒有人要信奉。

他們信奉的神獸「其形似馬，其聲類牛」引導他們經過數年流浪，抵達奶與蜜……沒，就是可以耕種放牧的地方啦。大約在中土三國時代，拓跋鮮卑開始跟曹魏接觸，更讓太子前往洛陽留學，才開始了解「中國佛教」。

中國佛教歷經魏晉，為五胡所尊，戒律經典，沙門浮圖，日漸齊備。然而，五胡最後一個北方統一政權：前秦，在南征中跌了好大一跤。北方大亂再起，拓跋鮮卑也「以魏為名」，加入了爭霸。當時一代目在幽冀征戰，對於中土信仰的佛寺啦，道士，沙門等，都保持著敬重，不犯秋毫。

對於道門跟佛門提供的學問，一代皇帝拓跋珪也是頗有涉獵。不過一開始也沒有特別去提倡宗教信仰，比如蓋寺廟，招僧道之類。畢竟，戰爭仍頻。

西元398年，北魏與諸燕的戰爭告一段落，拓跋珪定都平城，開始正式的進行「中式稱帝」的準備。自然，也沒忘了華北大教：佛門的重要。拓跋珪下詔興建五級佛浮圖（寶塔），更築大殿，講堂，禪堂，開始招收沙門與信眾。二代目拓跋嗣繼位後，更增建大型佛像。

為什麼要進行這種宗教補助呢？

《釋老志》說：「令沙門敷導民俗。」佛教當時已經有許多戒律，分出家與俗家修行。根據北魏兩代皇帝研究，發現佛門修行，跟儒家士人的道德要求極為相似。但「教學」的成本跟門檻都相當高，鮮卑人很清楚，這是中土有錢漢人的玩意。相比之下，佛門對於低階平民的親和度較高。

簡單說，這邊花上一點補助費，就可以得到佛門來協助你維持治安控管百姓。比起開辦學校十年樹木百年樹人，宗教可說是惠而不費的好選擇。

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不過事情不會永遠這麼美好。

早在五胡時期，佛師被政權聘為國師，實因有知天地通鬼神之能。北魏西邊的匈奴國，仍是保持這樣的習俗。拓跋嗣有意滅匈奴，也不跟他們索討質子，直接就說，「我們正在弘揚佛法，想要請你們的國師來作客。」

哇，怎麼辦？

不送國師，怕被打。送過去了……沒有國師奇策，到時候打仗更不能勝啊。這就是不跟劉備討劉禪，直接要你送諸葛亮給我。匈奴國王一咬牙，一不做二不休，乾脆殺死了國師。而與匈奴國師友好的佛門大師，也略知一二，就帶著弟子們出走了。走啊走啊，糧食吃完了，弟子們就去打獵。但大師表示，殺生是不對的，不吃，就餓死了。

當時匈奴統有西涼，作為中國與西域的門戶，西涼的佛教，只怕比其他各地都要發達。後來北魏討滅匈奴，遷徙涼州豪族入京——這是一個戰爭時代常有的做法，可以免除新佔領區域叛變的風險，並增加本國的收入。

那就有很多佛門子弟跟著一起來了。

對，雖然上面說，佛門對於平民的親和力較高，但自東漢以來，供養有道高僧，就是有錢人才能做得來的事情。我們甚至可以推論，當五胡亂華時，地方的豪族，透過供養的僧人，吸收平民以結塢堡自衛的現象，應該也是所在多有。

開始出大事了，北魏境內的「出家人」越來越多。出了家，就不是國家戶口，而是豪族私養的黑戶。不繳稅，不服役，That's too bad。

北魏三代目拓跋燾下令，50歲以下，不得出家為沙門。注意了，拓跋燾跟爺爺、爸爸不一樣。以佛治民這是祖訓，是政策，拓拔燾照做不誤。問題在前兩代是親自研究佛法，了解佛門組織，進而推行政策。可拓跋燾對於佛門經典？沒有興趣。

他更信任父親留下的儒道雙修國師：漢人崔浩。崔浩本儒，拜天師寇謙之為師，道門的力量，在北魏迅速茁壯起來。而崔浩的的排佛，也終於在北胡蓋吳之亂中引爆了「三武滅佛」的開端。

魏太武帝拓跋燾，在長安佛寺發現大量兵器，以叛亂罪來處理。原本只是抄收該寺財產，結果出乎意料的龐大。又發現佛寺中有秘室，是沙門跟貴族女性偷情用的。拓跋燾大怒，加上崔浩推波助瀾，抄佛寺誅沙門，隨即成為北魏全國性的動作。

不過當時的太子身負首席執政官之責，硬是爭取了時間，先通知各地沙門帶著財寶經典避難。就是佛寺浮圖金人像不能倖免。

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拓跋燾「破除迷信」，禁絕佛教的動作，持續了七、八年，然而還是有很多人私下邀請沙門，在家中偷偷學佛。比方說當時有個沙門「師賢」就還俗改當醫生，但其實仍是私下奉佛修法。

後來，拓跋燾死在自己的宦官手中，導致了北魏政治動盪。最終由鮮卑貴族陸麗等誅殺宦官，迎回拓跋燾的孫子「濬」登基為帝。拓跋濬跟鮮卑貴族，就打起了「佛道一家」的名號，宣布恢復佛門信仰，開始修復佛寺佛像。

過去的中國佛像，是從西方傳入，面目都是西方人的樣貌居多。而這次修復，朝廷就下令，要以拓跋濬的形容樣貌來作為藍本。拓跋濬的臉上，腳上，長有許多黑痣，打造的時候也忠實還原，挖出孔洞鑲嵌黑石。據說，現今保存的北朝佛像，其身上的圓洞，就是黑石被挖走了。

這個神奇的建議，應該就是出自上面提到的師賢。他其實也是第一批「二度出家」的沙門，由拓跋濬親自為他們剃度，並任命師賢為「道人統」。其實就是官方認定的宗教領袖意思。