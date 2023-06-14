女人成長如上戰場，身心要能無傷無害，豈止艱難
我們想讓你知道的是
這些日子一個一個珍貴地長大的成熟女性，把曾經覺得羞恥而在心裡埋藏多年、曾經為顧全大局而隱忍多年的受害經歷，勇敢袒露而出。興許有人看煩了膩了，開始質疑攻擊受害者，對這些人，我只想說，歡迎來到女兒們成長生活的世界。
文：胡芷嫣
I know a slaughterhouse when I see one.
It looks like websites and seminars teaching you how to fuck more bitches;
Looks like 15-year-old boys bullied for being virgins;
It looks like the man who did not flinch when I said “Stop” and he heard “Try harder.”
多年前有一個新婚朋友隨口提起，不想生孩子。她是個家教良好、大學留日的優雅女子，清幽鄉間的小洋房前，有一片細心呵護的小花園，個性體貼溫和的另一半，在台北金融業上班。
我從他們婚前就認識多年，一直以為這對伴侶會想要小孩。當時我有點失禮地驚問為什麼，但她只是理直氣和地回答：要是生女兒，怕她遇到有的沒的，要是生兒子，怕一個不小心他去做出有的沒的。
我們的那場對話就此打住。因為我明白而且感同身受，她話裡說的是什麼。
女兒成長，身心要能無傷無害，豈止艱難。
六歲，在百貨公司兒童玩具樓層，我和一對姊弟在手扶梯前大型芭比展示繞著圈圈玩，和我年紀相仿的小男孩把手光明正大伸到我洋裝裙裡。我當時震驚不能動彈，連轉頭看他的勇氣都沒有。幸好過沒幾分鐘我母親就出現來尋我，我躲到她身邊哽咽偷偷告訴她剛剛發生的事。一身華服、一貫注重形象的母親，氣得扭頭去找那對姊弟的家長，當眾失控破口大罵。
10歲，和閨蜜同學去戶外氣墊遊戲場，有兩個青少年也在。他們和我們親切攀談幾句，看我們沒有戒心，就一人抓雙手，一人抓雙腳，把瘦弱的女同學直接拖到暗處。我雖然想保護朋友所以跟著前去，但年幼的我也只是僵在一旁，嚇得不能動彈、無法呼救，更深怕他們下一個抓的是我。幸好那裡是公共場合，許多孩子滿場跑來跑去尖叫戲鬧，幾個孩子經過我們。最後他們放開她，態度如前親切友好，好像剛剛的「插曲」就只是一場，無傷大雅的玩笑。
12歲，班上來了一個男代課老師，是另一個班級的班導。不知道為什麼，眾多同學裡，他偏偏點名要我每天去他帶的班上「領養樂多」。我以為就是去喝免費養樂多，開心地答應，絲毫沒察覺有哪裡不對勁，幸好坐在我後方的女同學，趁下課時間皺著眉頭低聲阻止我，說她覺得那老師很奇怪。幸好我天性也懶，懶到甚至不想為了一瓶養樂多穿越半個校舍建築，索性也就沒有依約去領。（事後那位男老師在走廊遇到我，還情緒勒索怪我沒有去找他領養樂多）
16歲，每天濛濛天亮就走去公車站前等車上學，考試壓力下經期失調的女校高中生，早晨總是半睡半醒。有一天早上，剛走出家門沒幾步，就有一台轎車駛近，在我身旁速度刻意放慢，像要我的注意。我睡眼惺忪轉頭看，那人車窗搖下，在裡頭直視我打手槍。幸好我神經大條加上剛睡醒，沒回過神做出任何反應，可能「表現」不如他預期，他才悻悻然加速駛離。
回想起來，光是那幾年，就有多少個「幸好」，多少個只是「差一點」的敘事插曲，讓故事沒有演變失去控制。
因此所以，我們都理解，在這個社會，女兒們成長，要身心無傷無害，多少要憑運氣。
成年之後，光怪陸離的騷擾可能沒有少過，只是都不致像童年時期那些差一點發生的事，深深銘刻且揮之不去。說「可能沒有少過」，是因為成年後的我，大概對這種騷擾都不會往心上去──經歷成長過程各種「見多不怪」後，我在某個時刻就決定，不把另一個性別加諸我身上的輕微肢體侵犯，理解成是我自己的錯。（相較之下，在職場上對女性的幽微心理歧視，反而更讓我怒不可遏。）
但女性成長過程見多不怪，乃至於決定對這些侵擾雲淡風輕，甚至感激當下對方沒有進一步做壞事，這件事本身就超荒謬不是嗎。就足以具體展示女性就是男性的待宰羔羊不是嗎。展示這整個結構的集體暴力，宛如一座血淋淋的女性屠宰場不是嗎。
在被公共披露的、或是私底下好友流傳遇到的諸多侵犯情景裡，有些目睹一切發生，但冷眼旁觀的年長女性角色。說實話，我很願意同情她們，因為在那些冷酷眼神背後，那些宛如照顧晚輩的諄諄善勸但其實鋒利如刀刃的指責背後，呼之欲出但最終沒有說出口的潛台詞很有可能是：「為什麼當年我可以忍下來，而妳一個年輕人不能忍呢？」「這種事，妳應該要習慣啊。」
她們就是一路在這個社會屠宰場裡受傷長大的女兒。她們曾吞下自己被割裂侵害時的悶聲慘叫，也讓自己習慣了周遭眾人所發出的無聲尖叫。
以至於活到最後，她們覺得女孩子遇到這些事，應該要顧全大局，舉重若輕。
If you play act at butchery long enough you grow used to the sounds of the screaming.
It is just a side effect of industry;
Everything gets cut into small, marketable pieces.
想想將女性非自願私密裸露影像，當做自慰消遣甚至報復工具流傳的臉書RISU社團。
想想台北捷運女性洗手間曾經會張貼告示「本廁所已通過針孔攝影機偵測」。想想韓國女性隨身攜帶針頭，在外如廁時，只要看到門板或牆上出現密密麻麻、細如針孔的小洞，她們會扮演彼此的守護者，不厭其煩地把那一個一個洞用針頭把衛生紙塞起來。
我想起學生時代認真閱讀過一篇善意的警示文章，說女孩子要是路上遭遇陌生強暴犯，絕不能乖乖就範，一定要「老娘跟你拼命式」的反擊掙扎──因為，那篇文章說，根據研究，隨機強暴犯大部分是臨時起意，沒想要自己受傷。只要妳拼命抵抗，強暴犯就會「自討沒趣」離開。
為什麼，強暴犯只是像決定晚餐要吃米粉湯或壽司郎一樣臨時起意，而只是和他的散步路徑交集、被他鎖定的無辜女性卻必須用性命來抵抗？抵抗成了，對方頂多「自討沒趣」離開；抵抗不成，被害者卻要用盡生命洪荒之力，幫助自己慢慢走出創傷。
為什麼，女兒們必須認真閱讀這些「如何自保」的文章，而男孩可以理所當然地，當一個被原諒的加害者？甚至事隔多年偷換位置成為受害者，對別人的切膚之痛輕提輕放（像在氣墊遊戲場裡，鬆開手後假裝是一場無傷大雅的玩笑），但同時對自己被害妄想受到的黑函就馬景濤式雨中怒吼。當他侵犯妳後微笑說反正明天妳不會記得，他心裡真正笑的是，就算妳記得，也沒敢追究。
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雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
- 執行長、技術長
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- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網