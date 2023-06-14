女人成長如上戰場，身心要能無傷無害，豈止艱難

文：胡芷嫣

I know a slaughterhouse when I see one.

It looks like websites and seminars teaching you how to fuck more bitches;

Looks like 15-year-old boys bullied for being virgins;

It looks like the man who did not flinch when I said “Stop” and he heard “Try harder.”

多年前有一個新婚朋友隨口提起，不想生孩子。她是個家教良好、大學留日的優雅女子，清幽鄉間的小洋房前，有一片細心呵護的小花園，個性體貼溫和的另一半，在台北金融業上班。

我從他們婚前就認識多年，一直以為這對伴侶會想要小孩。當時我有點失禮地驚問為什麼，但她只是理直氣和地回答：要是生女兒，怕她遇到有的沒的，要是生兒子，怕一個不小心他去做出有的沒的。

我們的那場對話就此打住。因為我明白而且感同身受，她話裡說的是什麼。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

女兒成長，身心要能無傷無害，豈止艱難。

六歲，在百貨公司兒童玩具樓層，我和一對姊弟在手扶梯前大型芭比展示繞著圈圈玩，和我年紀相仿的小男孩把手光明正大伸到我洋裝裙裡。我當時震驚不能動彈，連轉頭看他的勇氣都沒有。幸好過沒幾分鐘我母親就出現來尋我，我躲到她身邊哽咽偷偷告訴她剛剛發生的事。一身華服、一貫注重形象的母親，氣得扭頭去找那對姊弟的家長，當眾失控破口大罵。

10歲，和閨蜜同學去戶外氣墊遊戲場，有兩個青少年也在。他們和我們親切攀談幾句，看我們沒有戒心，就一人抓雙手，一人抓雙腳，把瘦弱的女同學直接拖到暗處。我雖然想保護朋友所以跟著前去，但年幼的我也只是僵在一旁，嚇得不能動彈、無法呼救，更深怕他們下一個抓的是我。幸好那裡是公共場合，許多孩子滿場跑來跑去尖叫戲鬧，幾個孩子經過我們。最後他們放開她，態度如前親切友好，好像剛剛的「插曲」就只是一場，無傷大雅的玩笑。

12歲，班上來了一個男代課老師，是另一個班級的班導。不知道為什麼，眾多同學裡，他偏偏點名要我每天去他帶的班上「領養樂多」。我以為就是去喝免費養樂多，開心地答應，絲毫沒察覺有哪裡不對勁，幸好坐在我後方的女同學，趁下課時間皺著眉頭低聲阻止我，說她覺得那老師很奇怪。幸好我天性也懶，懶到甚至不想為了一瓶養樂多穿越半個校舍建築，索性也就沒有依約去領。（事後那位男老師在走廊遇到我，還情緒勒索怪我沒有去找他領養樂多）

16歲，每天濛濛天亮就走去公車站前等車上學，考試壓力下經期失調的女校高中生，早晨總是半睡半醒。有一天早上，剛走出家門沒幾步，就有一台轎車駛近，在我身旁速度刻意放慢，像要我的注意。我睡眼惺忪轉頭看，那人車窗搖下，在裡頭直視我打手槍。幸好我神經大條加上剛睡醒，沒回過神做出任何反應，可能「表現」不如他預期，他才悻悻然加速駛離。

回想起來，光是那幾年，就有多少個「幸好」，多少個只是「差一點」的敘事插曲，讓故事沒有演變失去控制。

因此所以，我們都理解，在這個社會，女兒們成長，要身心無傷無害，多少要憑運氣。

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成年之後，光怪陸離的騷擾可能沒有少過，只是都不致像童年時期那些差一點發生的事，深深銘刻且揮之不去。說「可能沒有少過」，是因為成年後的我，大概對這種騷擾都不會往心上去──經歷成長過程各種「見多不怪」後，我在某個時刻就決定，不把另一個性別加諸我身上的輕微肢體侵犯，理解成是我自己的錯。（相較之下，在職場上對女性的幽微心理歧視，反而更讓我怒不可遏。）

但女性成長過程見多不怪，乃至於決定對這些侵擾雲淡風輕，甚至感激當下對方沒有進一步做壞事，這件事本身就超荒謬不是嗎。就足以具體展示女性就是男性的待宰羔羊不是嗎。展示這整個結構的集體暴力，宛如一座血淋淋的女性屠宰場不是嗎。

在被公共披露的、或是私底下好友流傳遇到的諸多侵犯情景裡，有些目睹一切發生，但冷眼旁觀的年長女性角色。說實話，我很願意同情她們，因為在那些冷酷眼神背後，那些宛如照顧晚輩的諄諄善勸但其實鋒利如刀刃的指責背後，呼之欲出但最終沒有說出口的潛台詞很有可能是：「為什麼當年我可以忍下來，而妳一個年輕人不能忍呢？」「這種事，妳應該要習慣啊。」

她們就是一路在這個社會屠宰場裡受傷長大的女兒。她們曾吞下自己被割裂侵害時的悶聲慘叫，也讓自己習慣了周遭眾人所發出的無聲尖叫。

以至於活到最後，她們覺得女孩子遇到這些事，應該要顧全大局，舉重若輕。

If you play act at butchery long enough you grow used to the sounds of the screaming.

It is just a side effect of industry;

Everything gets cut into small, marketable pieces.

想想將女性非自願私密裸露影像，當做自慰消遣甚至報復工具流傳的臉書RISU社團。

想想台北捷運女性洗手間曾經會張貼告示「本廁所已通過針孔攝影機偵測」。想想韓國女性隨身攜帶針頭，在外如廁時，只要看到門板或牆上出現密密麻麻、細如針孔的小洞，她們會扮演彼此的守護者，不厭其煩地把那一個一個洞用針頭把衛生紙塞起來。

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我想起學生時代認真閱讀過一篇善意的警示文章，說女孩子要是路上遭遇陌生強暴犯，絕不能乖乖就範，一定要「老娘跟你拼命式」的反擊掙扎──因為，那篇文章說，根據研究，隨機強暴犯大部分是臨時起意，沒想要自己受傷。只要妳拼命抵抗，強暴犯就會「自討沒趣」離開。

為什麼，強暴犯只是像決定晚餐要吃米粉湯或壽司郎一樣臨時起意，而只是和他的散步路徑交集、被他鎖定的無辜女性卻必須用性命來抵抗？抵抗成了，對方頂多「自討沒趣」離開；抵抗不成，被害者卻要用盡生命洪荒之力，幫助自己慢慢走出創傷。

為什麼，女兒們必須認真閱讀這些「如何自保」的文章，而男孩可以理所當然地，當一個被原諒的加害者？甚至事隔多年偷換位置成為受害者，對別人的切膚之痛輕提輕放（像在氣墊遊戲場裡，鬆開手後假裝是一場無傷大雅的玩笑），但同時對自己被害妄想受到的黑函就馬景濤式雨中怒吼。當他侵犯妳後微笑說反正明天妳不會記得，他心裡真正笑的是，就算妳記得，也沒敢追究。