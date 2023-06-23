TNL+ 2023/06/23,
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「婚生教養與長者照顧」全民關注，國家與青年無法迴避的難題

「婚生教養與長者照顧」全民關注，國家與青年無法迴避的難題
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

何以「婚生教養與長者照顧」受到的關注度會這麼高，更超越了青年自身的薪資、交通居住、創業等問題呢？在這個問題反映出的是各項問題的總和，倘若薪資過低、生活環境不佳，則少子化就是一個結果，而因為少子化，在養老方面未來就會是個問題。

文：胡博硯（東吳大學法律學系教授暨公法中心主任）

近日，《台灣智庫》公布了一份完整的青年政策民意調查，裡面涵蓋了參政、創業、居住與交通等不同問題。而這些問題都是青年急迫要面對的議題，其中在「婚生教養與長者照顧」的問題上，關注度非常的高。

以迫切程度一到十分劃分，對於「婚生教養與長者照顧」政策感到非常迫切的青年達到33%，而回答在八分以上的年輕人高達六成以上。相比居住交通、青年參政等議題高非常多，甚至比青年就業與創業的問題上也受到矚目。

「婚生教養與長者照顧」是大哉問

如果細看這份問卷，還可以發現，這個題目不管學歷高低都是非常關心，學歷在研究所以上的受訪者有四成回答十，而同樣的學歷在國小的也是四成。另外從黨派分析上來說，也會發現各黨的支持者對於本題都很有共識，不管是泛藍或泛綠或者是台灣民眾黨與時代力量的支持者，回答八以上者大概都達六成。

何以這個問題受到的關注度會這麼高，更超越了青年自身的薪資、交通居住、創業等問題呢？在於現行教養的問題反映出的是各項問題的總和，倘若薪資過低、生活環境不佳，則少子化就是一個結果，而因為少子化，在養老方面未來就會是個問題。

依據內政部的資料出生數部分，2022年全年新生兒數13萬8986人，折合年粗出生率為千分之5.96；相較於2021年新生兒15萬3820人、年粗出生率千分之6.55，再減少1萬4834人。這是內政部從47年統計以來，新生兒人數史上新低，年粗出生率更首度跌破千分之6。

如果來看死亡數字的話，2022年全年死亡數20萬7230人，折合年粗死亡率千分之8.89，相較於2021年全年死亡數18萬3732人，增加2萬3498人；這也是內政部從46年統計以來，粗死亡率最高的一年，死亡人數更首度逾20萬人。

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