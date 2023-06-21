2023/06/21,
印太

在先進國家吃當地美食更好吃？在泰國的台灣人：「東南亞國家料理，當然是在所在國最好吃啊」

在先進國家吃當地美食更好吃？在泰國的台灣人：「東南亞國家料理，當然是在所在國最好吃啊」
代表泰菜的木瓜沙拉、烤雞和糯米飯。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

本月初社群平台上盛傳一個推特發文，前聯合國僱員谷本真由美在貼文中列出「在先進國家比當地好吃的美食」，其中包括越南、緬甸、印尼、馬來西亞和泰國等五種東南亞國家飲食，但真是這樣嗎？居於泰國的台灣人表示：「東南亞國家的料理，當然是在所在國最好吃啊，因為關鍵在於香料！」

本月初社群平台上盛傳一個推特發文，是前聯合國僱員谷本真由美分享的這段文字：

「如果有錢的話，在先進國家比當地好吃的美食：

  • 越南料理
  • 印度料理
  • 緬甸料理
  • 所有中華菜餚
  • 印尼料理
  • 馬來西亞料理
  • 泰國料理
  • 埃及庫莎麗料理
  • 土耳其料理

結論

建議在日本或法國用餐」

這篇貼文經台灣某臉書粉絲團轉發後引起不小迴響，不過是否如谷本真由美所言，異國飲食在日本、法國真的比較好吃？谷本真由美在該篇貼文中列出9種美食，有5種來自東南亞國家，包括越南、緬甸、印尼、馬來西亞和泰國，而作為一名東南亞內容編輯，我對她的說法並不同意，因此採訪了六位具東南亞飲食經驗的作者、Podast主持人、博士生、編輯、台商和餐飲經營者，想聽聽他們怎麼說。

《那些你未必知道的印尼》作者賴珩佳：在美國吃「Gado Gado」，成了溫沙拉配美式花生醬

現居印尼雅加達、著有《那些你未必知道的印尼》的賴珩佳表示：「雖然每人的生活經驗必有不同，但對於貼文內容實在不能苟同。」她指出印尼料理的重點之一，在於調味和食材；她舉出個人最喜歡的一道印尼菜 「Gado Gado」為例，這道料理是印尼餐廳必備的基本菜色，主要是將水煮過的空心菜、高麗菜、苦瓜、豆芽菜、長豆等蔬菜，配上炸豆腐、天貝、水煮蛋、印尼式年糕（Lontong，米做的年糕），再淋上香濃的花生醬，偶爾也會配有炸蝦餅。

賴珩佳說明，花生醬是「Gado Gado」的精髓所在，而印尼每間餐廳搭配的花生醬口味也各有不同，有的甜辣、有的鹹辣，有的只偏甜或鹹，各有特色，因此許多餐廳都有自行研磨的調配秘方。她也分享曾在美國大城市試過當地印尼餐廳的「Gado Gado」，可惜的是，青菜卻簡化成美國產的高麗菜與馬鈴薯，最多加上長豆、炸豆腐或水煮蛋，不過可惜的是，「淋上的花生醬基本上就是偏甜，即便有辣味也與印尼當地不盡相同」。賴珩佳強調，原本應該是豐盛熱鬧的一道料理，在美國嘗試過的印尼餐廳卻顯得平淡無奇，成了很普通的一盤溫沙拉配美式花生醬。

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Photo Credit：賴珩佳
印尼「Gado Gado」

她又舉出另一道印尼代表菜「Soto」（黃薑口味的雞肉湯或牛肉湯）為例，指出在印尼以外的國家製作印尼菜的難度；她表示：「湯裡的配料如番茄、馬鈴薯、雞肉、牛肉、黃薑等或許能雷同，但在外國的印尼餐廳幾乎無法提供印尼本地才特有的小辣椒、小檸檬、紅蔥頭為湯頭調味，因此味道總無法複製，感覺就像是喝著一般開胃的西式蔬菜湯，未能展現印尼料理的獨特感。」

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Photo Credit：Sakurai Midori CC BY SA 3.0
印尼代表菜「Soto」

《泰太太想說》主持人泰太：東南亞國家料理，當然是在所在國最好吃啊！

居於泰國美賽、Podast頻道《泰太太想說》主持人泰太，聽聞谷本真由美的貼文後首先表示：「發文者不僅對其它國家不瞭解，也帶著些許高姿態的歧視感」。接著她強調：「東南亞國家的料理，當然是在所在國最好吃啊，因為關鍵在於香料！」

她舉出鳥眼辣椒、香檸葉、香茅、南薑為例，這些香料都是泰國特有種，而基於氣候環境的不同條件下，就算別的國家能種植也不會比原產地更好，而這些香料植物又是構成泰國料理的主要靈魂，無論是咖哩雞麵（ข้าวซอยไก่）、酸辣蝦湯（ต้มยำกุ้ง）、酸辣排骨湯（ต้มแซ่บเล้ง）等，都需要十足的香料調味才能達到濃郁口感。

而除了香料，泰太也提到器具對泰菜的重要，「大家所熟悉的涼拌青木瓜（ส้มตำ），調味就必須使用杵臼來搗碎香料，才能達到十足的融合感。有認識到台灣唸書的泰北學生，還硬是在行李中打包了一組杵臼的器具，就怕台灣沒有好吃的ส้มตำ。」

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
涼拌青木瓜（ส้มตำ）

最後她也推薦一間位於清邁的「Ohkajhu」，這是間倡導「從產地到餐桌」（Farm to Table）的餐廳，餐廳農場也是位於清邁，食材相當新鮮，創辦人之一是清邁大學農學業系校友，若在清邁旅遊的朋友們有機會可以試試看。

越南博士生蔡宇傑：若只滿足於海外越南餐廳，會限縮「多元風味」的可能性

目前在越南河內國家大學下屬社會科學與人文大學越南歷史系讀博士班的蔡宇傑，首先表達他對料理在所屬國家的看法：「以國家作為料理分類，當中會包括地理、人民、歷史等人文因素，飲食品味上又有口味、文化、族裔、階層的差異。將這種口味帶到外國，又會有諸多個人與大時勢的緣故。」

蔡宇傑表示，台灣對越南料理風味的理解，主要是受到90年代來台、來自南方的越南人影響為主，而70年代因戰爭因素到美國、法國的越南人，也有很大比例是南越人，而這個前提很大因素決定了外國人在越南以外的國家，如何去定義越南料理的口味。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
越南河粉。

他進而說明，越南若依地理分為北中南三區，各有不同風味，例如南方菜多酸甜，北方則是鹹辣，而這些年越南餐廳主打「quán ăn ba miền」（越南三地風味餐廳，指北中南各地風味），意指一間餐廳可吃遍越南各地美味，成為了吸引旅客造訪越南的要素之一，而開設在海外的越南餐廳，在某種程度上便是限縮我們對接觸越南當地「多元風味」的可能性。

蔡宇傑也舉曾光顧的河內餐廳「nhà hàng tầm vị」為例，餐廳坐落於接近古城區的狹窄巷弄，建築本身是早期某河內望族的住所，搬遷後由現任老闆接管，仍保留該家族的祠堂且是鎮店裝飾，建築風格也保有深色漆料的木造建築，具古典茶館風情。

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Photo Credit：蔡宇傑
nhà hàng tầm vị曾保留原主人的祠堂牌匾

（nhà hàng tầm vị餐廳外觀）

蔡宇傑形容，這間餐廳並非用豪華奢靡的料理來博人眼球，而是出自河內婦女的本地家常菜，盛盤器皿則是採用河內缽場瓷器村生產的餐碗、盤。缽場瓷器因粗實、厚重的特性，色調質樸，用餐時會帶來一種踏實的溫馨感。蔡宇傑回憶當時點了份牛肉炒竹筍，雖然只是平凡無奇的家常菜，但其調味、竹筍鮮味與脆度都令人驚豔，令人感服河內民間料理人的巧手風味，而在廊下亭亭漫步更頗有文人詩意，而值得一提的是，這間餐廳在今年6月初才入選米其林一星餐廳。

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Photo Credit：蔡宇傑
蔡宇節赴nhà hàng tầm vi時點的料理

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