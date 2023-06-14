迪士尼集團11頻道退出台灣，國家地理頻道、衛視中文台等最晚年底將下架
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根據業界資訊，預定9月底停播的為國家地理國際頻道、國家地理野生頻道以及Baby TV；年底停播的8個頻道分別為有線電視5個基本頻道，包括國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR MOVIES GOLD、STAR WORLD，以及3個數位加值頻道星衛娛樂台、星衛HD電影台、STAR Movies HD。
迪士尼集團年底將停播在台11個頻道，NCC已收到公文
（中央社）國家通訊傳播委員會（NCC）昨（13）日表示，已收到迪士尼台灣頻道停播備查公文，規劃在10月1日停播旗下3個衛星頻道，明年1月1日停播旗下8個頻道，即迪士尼旗下目前在台灣全部11個衛星頻道，最晚年底都將下架。
根據業界資訊，預定9月底停播的為國家地理國際頻道、國家地理野生頻道以及Baby TV；年底停播的8個頻道分別為有線電視5個基本頻道，包括國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR MOVIES GOLD、STAR WORLD，以及3個數位加值頻道星衛娛樂台、星衛HD電影台、STAR Movies HD。
迪士尼集團目前在台灣經營的11個衛星頻道主要分屬2家公司，分別是美商國家地理頻道有限公司台灣分公司 、香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司。
業界表示，8月底陸續就要送出費率審查頻道，基本頻道5個空缺要馬上找替換頻道，實在不容易。
根據《衛星廣播電視法》21條，「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業擬暫停或終止全部或一部頻道之經營時，該事業或其分公司、代理商應於3個月前以書面報請主管機關備查，並應於1個月前通知訂戶」，才能確保相關消費者權益，因此向NCC提出相關備查公文，即意味公司要明確結束所有頻道營運。
迪士尼11頻道年底退出台灣，NCC：部分節目轉Disney+
（中央社）迪士尼集團旗下11個頻道退出台灣，NCC表示遺憾，認為業者基於經營策略，規劃陸續退出台灣及其他區域電視市場，原有頻道的部分節目未來將轉到Disney+平台播出，NCC也將持續跨部會合作鼓勵製播優質影音內容。
迪士尼下午表示，迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Star等6大標誌性品牌電影以及節目將可以在Disney+平台上觀賞，品牌未來將持續專注發展核心品牌，期待帶給消費者歷久彌新的故事。
迪士尼集團目前在台灣經營的11個衛星頻道主要分屬2家公司，分別是美商國家地理頻道有限公司台灣分公司（國家地理）、香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司（迪士尼）。國家通訊傳播委員會（NCC）昨天發布新聞稿，已接獲2家公司書面報請備查頻道終止經營。
NCC表示，國家地理國際頻道、國家地理高畫質野生頻道、Baby TV等3個頻道將在10月1日終止經營；衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、星衛娛樂台及星衛HD電影台、國家地理頻道、Star Movies HD共8個頻道則在明年1月1日終止經營。
NCC補充指出，迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域的電視市場，原有頻道部分節目未來將轉至Disney+平台播出。
NCC表示，業者依衛廣法規定，3個月前以書面報備查，後續請業者在頻道終止前1個月通知用戶；另外，有線電視系統經營者則須依有線廣播電視法第29條規定提出營運計畫變更申請或報請備查，經NCC許可或備查後，需要跑馬5天，才能下架頻道。
頻道若屬於有線電視系統經營者所提供的基本頻道，NCC表示，將盡速要求有線電視系統經營者以提出替補的基本頻道或其他消費者補償措施等方式以確保有線電視訂戶權益。對於因頻道終止而停止僱用台灣員工，也須依照台灣勞動基準法及勞動主管機關相關規定，保障員工應有權益。
迪士尼集團11個頻道退出台灣市場，NCC除表達遺憾外，也強調數位匯流時代，影音媒體不斷演進，影音內容可以露出的平台也日益多元，NCC將跟文化部、數位部等部會密切合作，順應媒體環境的發展，鼓勵產業繼續製播優質影音內容，以保障消費者權益。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。