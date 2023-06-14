迪士尼集團11頻道退出台灣，國家地理頻道、衛視中文台等最晚年底將下架

迪士尼集團年底將停播在台11個頻道，NCC已收到公文

（中央社）國家通訊傳播委員會（NCC）昨（13）日表示，已收到迪士尼台灣頻道停播備查公文，規劃在10月1日停播旗下3個衛星頻道，明年1月1日停播旗下8個頻道，即迪士尼旗下目前在台灣全部11個衛星頻道，最晚年底都將下架。

根據業界資訊，預定9月底停播的為國家地理國際頻道、國家地理野生頻道以及Baby TV；年底停播的8個頻道分別為有線電視5個基本頻道，包括國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR MOVIES GOLD、STAR WORLD，以及3個數位加值頻道星衛娛樂台、星衛HD電影台、STAR Movies HD。

迪士尼集團目前在台灣經營的11個衛星頻道主要分屬2家公司，分別是美商國家地理頻道有限公司台灣分公司 、香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司。

業界表示，8月底陸續就要送出費率審查頻道，基本頻道5個空缺要馬上找替換頻道，實在不容易。

根據《衛星廣播電視法》21條，「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業擬暫停或終止全部或一部頻道之經營時，該事業或其分公司、代理商應於3個月前以書面報請主管機關備查，並應於1個月前通知訂戶」，才能確保相關消費者權益，因此向NCC提出相關備查公文，即意味公司要明確結束所有頻道營運。

迪士尼11頻道年底退出台灣，NCC：部分節目轉Disney+

（中央社）迪士尼集團旗下11個頻道退出台灣，NCC表示遺憾，認為業者基於經營策略，規劃陸續退出台灣及其他區域電視市場，原有頻道的部分節目未來將轉到Disney+平台播出，NCC也將持續跨部會合作鼓勵製播優質影音內容。

迪士尼下午表示，迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Star等6大標誌性品牌電影以及節目將可以在Disney+平台上觀賞，品牌未來將持續專注發展核心品牌，期待帶給消費者歷久彌新的故事。

迪士尼集團目前在台灣經營的11個衛星頻道主要分屬2家公司，分別是美商國家地理頻道有限公司台灣分公司（國家地理）、香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司（迪士尼）。國家通訊傳播委員會（NCC）昨天發布新聞稿，已接獲2家公司書面報請備查頻道終止經營。

NCC表示，國家地理國際頻道、國家地理高畫質野生頻道、Baby TV等3個頻道將在10月1日終止經營；衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、星衛娛樂台及星衛HD電影台、國家地理頻道、Star Movies HD共8個頻道則在明年1月1日終止經營。

NCC補充指出，迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域的電視市場，原有頻道部分節目未來將轉至Disney+平台播出。

NCC表示，業者依衛廣法規定，3個月前以書面報備查，後續請業者在頻道終止前1個月通知用戶；另外，有線電視系統經營者則須依有線廣播電視法第29條規定提出營運計畫變更申請或報請備查，經NCC許可或備查後，需要跑馬5天，才能下架頻道。

頻道若屬於有線電視系統經營者所提供的基本頻道，NCC表示，將盡速要求有線電視系統經營者以提出替補的基本頻道或其他消費者補償措施等方式以確保有線電視訂戶權益。對於因頻道終止而停止僱用台灣員工，也須依照台灣勞動基準法及勞動主管機關相關規定，保障員工應有權益。

迪士尼集團11個頻道退出台灣市場，NCC除表達遺憾外，也強調數位匯流時代，影音媒體不斷演進，影音內容可以露出的平台也日益多元，NCC將跟文化部、數位部等部會密切合作，順應媒體環境的發展，鼓勵產業繼續製播優質影音內容，以保障消費者權益。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航