抗衡中國影響力，美國預計補繳6億美元會費重返聯合國教科文組織

文：張瑞邦（Tucker Chang）

聯合國教科文組織（以下簡稱UNESCO）於2023年6月12日宣布，美國預計於今（2023）年7月重新加入UNESCO，並承諾支付美國前總統川普（Donald Trump）政府於2018年表態退出該組織後，所積欠超過6億美元（約台幣184億元／約港幣47億元）的會費。

根據《美聯社》（Associated Press）報導，該消息是由法國前文化部部長、UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）於巴黎向UNESCO各成員國告知。阿祖萊稱：「美國有意恢復其會員資格，此舉是對UNESCO和多邊主義維持的強力肯定。」

《德國之聲》（DW）指出，美方是否能順利重返UNESCO，尚須該組織內部的193個成員國投票表決通過才算數，但在UNESCO釋出美國願意重返UNESCO的消息時，UNESCO巴黎總部的會員國代表多起身鼓掌歡迎美國再次加入。《美聯社》對此亦推測，會員國的投票表決機制最終將會流於形式，因為沒有一個會員國會反對曾經是UNESCO最大出資方的國家回歸。

《美國國家廣播公司》（NBC）表示，美國欲償還會費對於UNESCO的運作至關重要，該組織平均每年須花費5.34億美金（約台幣164億元／約港幣41.8億元）來維持營運，而光是美國提供的會費及相關款項就佔UNESCO年度總資金的22％。

一位不具名的UNESCO外交事務高層在接受《美國國家廣播公司》訪談時強調，UNESCO秘書長阿祖萊曾與美國民主黨及共和黨人士討論美國重返UNESCO的可能性，最終得到令各方皆滿意的結果，因此該名外交事務高層相信，無論2024年美國總統大選最終由哪黨的候選人勝出，美國重返UNESCO的結果將是長期且可靠的決定。

美國專責管理暨資源分配的副國務卿韋瑪（Richard Verma）亦提及，拜登（Joe Biden）政府已向國會申請1.5億美元的預算，預計會將該資金用於支付UNESCO的2024年會費及欠款，類似的預算計畫亦會於往後數年出現，直到美國還清超過6億美元的UNESCO會費。此外，美國政府也將於2023年額外捐款1000萬美元給UNESCO，期望該筆經費可用於反猶大屠殺的人權教育宣導、烏克蘭文化遺產保存、全球記者安全及非洲數位科技教育發展。

華府為什麼決定重返UNESCO？