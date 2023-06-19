美中半導體大戰進入深水區：人工智慧晶片為何成為關鍵？

今年夏季，人工智慧（AI）晶片應用呈指數級增長。分析稱，這是由於諸如ChatGPT及MidJouney等各種AI產品橫空出世，AI晶片業績因此在今年暴漲。

曾經被外界認為在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間因為過度生產晶片，預期在今年面臨生產趨緩的半導體產業，卻因為AI晶片的需求暴增，再次成為全球焦點。

這也讓發展AI晶片的龍頭——美國大廠輝達（Nvidia），一夕之間市值暴增，甚至超越了半導體晶片代工龍頭廠家台積電（TSMC）與韓廠三星（Samsung），輝達創辦人黃仁勳（Jensen Huang）也成為國際金融科技界新的聚焦點。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 黃仁勳認為，美國的一連串禁令反而讓中國的半導體公司開始生產自己的AI晶片，與輝達現在傲視群雄的遊戲、繪圖和人工智慧處理器等產品進行競爭。

但是，AI晶片產業同樣無法迴避地緣政治問題，尤其是這幾年來在美國不斷出盡「辣招」，試圖掣肘中國晶片產業的發展，白宮未來是否會全面禁止輝達等AI晶片前沿公司繼續銷售AI晶片給中國客戶（譬如騰訊或百度等），全球正拭目以待。中國面對美國可能使出的貿易制裁手段，如何加速自己生產國產AI晶片，成為下一場美中半導體大戰焦點。

AI晶片背後的美中半導體大戰

眾所皆知，如同石油般，半導體無法逃避區域政治。美國在幾年前發起針對中國半導體產業進行制裁的貿易戰，幾乎是在全方位展開。從2019年要求台積電等公司禁止銷售晶片給中國科技龍頭華為公司之後，後者手機生產線被腰斬，至今全面停擺。2022年美國施行的晶片法案，要求擁有美國綠卡及國籍者，不能在中國半導體公司中任職，引發中國強烈抗議。

上個月，中國宣佈封殺美光（Micron）產品銷往中國，《彭博社》稱這是北京對美國的出口管制措施，所實施的最具意義的報復行動：「自己看似強硬，而且經濟不會受到重傷。」

如今，美中半導體科技戰在進入深水區後，美國是否會循台積電與華為模式，開始全面禁止美商生產的AI晶片銷往中國，成為各界關注焦點。輝達公司在中國的客戶幾乎包含中國所有科技電商龍頭，包含阿里巴巴、騰訊、百度和抖音母公司字節跳動等等，這些公司在銷售產品上，特別需要AI晶片。AI晶片技術也是涉及軍事武器和醫學藥物發展的重要技術，敏感性越來越高。

商人面對美中半導體大戰則感受特別深。輝達主事者黃仁勳今年五月底在接受《金融時報》專訪時稱，美國為了阻礙中國半導體產業實施的出口管制措施，已經讓輝達 「手腳被綁住」，已經難以在該公司最大的市場之一銷售若干先進AI晶片。

Photo Credit: Reuters / BBC News 台灣出生的美國科技企業家黃仁勳1993年創立輝達。

黃仁勳認為，美國的一連串禁令反而讓中國的半導體公司加速生產自己的AI晶片，與輝達現在傲視群雄的遊戲、繪圖和人工智慧處理器等產品進行競爭。他強調，中國「若沒辦法買到想要的東西，中國就會自己做，所以美國勢必要謹慎面對。」

半導體產業專家、台灣南台科技大學朱岳中教授告訴《BBC中文》說，輝達尚未正式公開過中國營收在該公司總體營收的佔比，但他推估至少有10%以上。換言之，中國市場對該公司影響仍然很大。朱岳中說，作為商人，黃仁勳因此對美國針對中國的禁令有意見，並不讓人意外。

此外，中國的AI平台，譬如百度或阿里巴巴現在發展使用AI晶片，還是多半來自美商輝達與超微（AMD）2022年9月前美國禁令前採購的晶片。朱岳中表示，中國AI發展平台還是沒有如ChatGPT或Google等順暢，因此在用完美國買來的高階晶片後，中國的AI發展勢必會遇到阻力。

Photo Credit: EPA / BBC News 美國投資者還被禁止持有或交易中芯國際股票。

當然，中國這幾年來一直也在發展國產AI晶片，包含寒武紀、海光信息及百度等等。但是，朱岳中認為，這些AI晶片需要高階製成的晶片廠合作量產。但當下中國最強的公司中芯國際，晶片最高制程只到14奈米，因此短時間要超越美國，可能性很低。

科技分析機構「摩爾透視與戰略」（Moor Insights & Strategy）首席分析師安舍爾・薩格（Anshel Sag）則告訴《BBC中文》說，他不認為中國無法獲得AI晶片，就會因此加快其發展，超車趕上美國。他強調，北京在中國公司被實施制裁或限制銷售之前，早就推出了長期的國家半導體計劃，「但考慮到中國已經花費了多少億資金，卻未見成果，僅僅是再投入更多資金並不是該問題的唯一解決方案。」

科技研究公司「蒂裡亞斯研究」（Tirias Research）創辦人、半導體分析師​吉姆・麥格雷戈（​​Jim McGrego） 則告訴《BBC中文》，​​AI晶片產業和世界需要美中兩國都更具彈性，且願意進行談判，引領發展。他說：「不幸的是，我不認為這種情況會發生。我們正朝著一個迫使產業分裂和可能引發經濟災難的局面前進。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 有些專家認為，晶片已經成為「現在的石油」，容易受地緣政治影響而觸發全球危機。

AI晶片是什麼？

如同上世紀的石油，晶片是當下全球科技運作的主要命脈。晶片用於手機、電腦、軍事武器（譬如超音速導彈）以及汽車處理器，高階的晶片運用是這些產品未來繼續升級的關鍵。

AI晶片在此背景下被研發及生產，開始影響人類生活。

目前，主要可以看到的是，AI晶片的發展正在加速機器及超級電腦學習和深度學習的處理速度，使得使用者能夠在圖像辨識、語音識別、自然語言處理等領域取得突破性進展。AI晶片的出現驅動了自動駕駛、智慧家居、物聯網等領域的發展，為人類的日常生活帶來了更多智能化的應用便利甚至風險。