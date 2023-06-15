2023/06/15,
歐洲

貝魯斯柯尼富有爭議的傳奇一生，如何改變了整個義大利？

貝魯斯柯尼富有爭議的傳奇一生，如何改變了整個義大利？
貝魯斯柯尼縱橫義大利政壇二十餘年，是二戰後義大利執政時間最長的總理，但他也曾身陷性醜聞和腐敗指控，爭議頗多。Photo Credit: EPA / BBC News

我們想讓你知道的是

貝魯斯柯尼的政治遺產是什麼？他幾乎沒有進行任何政治改革，似乎更關心營造自己的形象，而不是管理一個國家。然而，他的大起大落卻催眠了整個義大利......

義大利前總理西爾維奧・貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）周一（6月12日）去世，享年86歲。

貝魯斯柯尼曾是一位浮誇的億萬富翁和媒體大亨，曾擁有義大利足球俱樂部AC米蘭。他於1994年首次擔任義大利總理，隨後領導了四屆政府，直到2011年下台。

貝魯斯柯尼縱橫義大利政壇二十餘年，是二戰後義大利執政時間最長的總理，但他也曾身陷性醜聞和腐敗指控，爭議頗多。

據義大利媒體報導，他在米蘭聖拉斐爾（San Raffaele）醫院去世。

4月，他因肺部感染接受了治療，據悉他此前被診斷出罹患慢性粒－單核細胞白血病。

貝魯斯柯尼1936年出生於米蘭的一個中產階級家庭，其職業生涯開始於房地產公司，隨後進入媒體界，創立了該國最大的商業廣播公司——媒體設備公司（Mediaset）。

2012年底，貝魯斯柯尼被判犯有稅務欺詐罪，為此他在米蘭市郊一處養老院參與為期一年的社區服務。

貝盧斯科尼，2010年資料照片

Photo Credit: Getty Images / BBC News

貝魯斯柯尼是義大利商界、廣播界和政界的重要公眾人物。

2019年，貝魯斯柯尼在歐洲議會贏得了一個席位。2022年9月的大選中，他領導的中右翼義大利力量黨（Forza Italia）與總理喬治亞・梅洛尼（Giorgia Meloni）組成政治聯盟，成功進入參議院。

BBC駐羅馬記者索菲婭・貝蒂薩（Sofia Bettiza）回顧了貝魯斯柯尼的傳奇一生以及他如何改變了義大利。

這是一個時代的終結。很難想像義大利沒有西爾維奧・貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），儘管該國在後貝魯斯柯尼時代一直在努力解決其身份問題。

在過去的五十年裡，他的影子籠罩著議會、媒體、足球和街上的人。

在周一（6月12日）的致敬影片中，總理梅洛尼讚揚了他的「勇氣和決心」，稱他是該國歷史上最有影響力的人之一。

「通過他，義大利明白了決不能允許自己被限制，決不能放棄。」她說。

在權力鼎盛時期，貝魯斯柯尼在地中海的遊艇上得意地戴著彩色的頭巾，可能被誤認為是一個海盜。

但他對義大利社會和政治產生了巨大影響，並成為高度複雜的民事和刑事調查的對象。

作為一名遊輪歌手，他第一次享受到了崇拜他的觀眾所帶來的快感，而這種成為舞台中心的經歷決定了他的成年生活。

作為一名媒體大亨，他目睹了眼花繚亂的美國電視網，自此改變了義大利的電視台。衣著暴露的女性定義了他的許多節目，就像她們也主宰了他的私生活一樣。

這導致了義大利人的文化發生了變化，他們突然能夠觀看帶有政治不正確的笑話和「veline」的電視節目。「veline」是義大利語中的一個詞，意思是「選秀女郎」。

幾十年來，由公共廣播公司RAI主導的義大利電視頻道一直是嚴謹和嚴肅的。貝魯斯柯尼決定把觀眾的喜好放在首位，在義大利一手創造了商業電視台。

貝盧斯科尼決定把觀眾的喜好放在首位，在意大利一手創造了商業電視台（1986年資料照片）。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

貝魯斯柯尼決定把觀眾的喜好放在首位，在義大利一手創造了商業電視台（1986年資料照片）。

即便在今天，如果你瀏覽義大利的電視頻道，你也不可避免地會遇到半裸的年輕女性。

貝魯斯柯尼涉足政治並非出於意識形態的熱情，而是出於保護其不斷增長的商業利益的願望。

他四度當選總理，吸引了廣泛的選民。這位前娛樂大亨塑造了一個豐富多彩的形象，與之前制定義大利路線的保守知識分子形成了鮮明對比。

但這位被稱為「騎士」（Il Cavaliere）的人在義大利民眾中評論兩極，因為他的政策（包括他爭議性地加入美國領導的對伊拉克的入侵），以及他的整個生活方式。

2018年，當我作為BBC記者採訪他時，我親眼看到了這一點。在我們的談話結束時，攝影機仍在拍攝，我們握了手。

他突然像閃電一樣對我說：「握手不要那麼用力！男人會被你嚇到的，沒有人會娶你的！」當我回答說，堅定地握手是件好事時，他笑著說他只是在開玩笑：「你偶爾也得開開玩笑。」

這也體現了為什麼有很多義大利人討厭他，因為他明顯的性別歧視和不尊重他人的行為，但另一些人則崇拜他是「人民的男人」。

貝盧斯科尼曾擁有意大利足球俱樂部AC米蘭。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

貝魯斯柯尼曾擁有義大利足球俱樂部AC米蘭。

正如作家庫爾齊奧・馬拉巴特（Curzio Malaparte）所寫，貝魯斯柯尼的品質和缺點「是所有義大利人的品質和缺點」。

事實上，許多義大利報紙都認為是他在義大利發明了民粹主義。2010年代的多名右翼政治家常被拿來與他類比，其中包括川普（Donald Trump）。

貝魯斯柯尼在允許極右翼進入主流政治方面發揮了關鍵作用。他與北方聯盟（一個呼籲義大利北部一部分地區獨立的政黨）以及奉行新法西斯主義的全國聯盟（Alleanza Nazionale）結盟，現任總理梅洛尼的政黨就是該聯盟的繼承者。

梅洛尼本人在貝魯斯柯尼的羽翼下首次成為知名政客，在其上屆政府中擔任初級部長。

貝魯斯柯尼更希望給世人留下深刻印象。他把他在阿爾科雷的別墅改造成了一座帶有文藝復興時期畫作的宮殿，他在撒丁島的別墅看起來就像一個主題公園，包括一座噴發熔岩的假火山。

調查人員發現，這些別墅經常有女藝人和模特光顧，她們在那裡收到禮物和裝滿現金的信封。

涉及性交派對醜聞的西爾維奧·貝盧斯科尼和卡裏瑪·馬赫魯格（Karima El Mahroug）否認他們曾發生過性關係。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

涉及性交派對醜聞的西爾維奧・貝魯斯柯尼和卡里瑪・馬赫魯格（Karima El Mahroug）否認他們曾發生過性關係。

最終，並非「bunga bunga」性交派對壓垮了他，而是其無力應對2011年義大利的債務達到不可持續的水平。

他在政治上的垮台發生在金融危機期間，當時義大利人認為他應對國家疲軟的經濟負責。

無數針對他受賄和腐敗的刑事調查，以及臭名昭著的「bunga-bunga」性交派對的餘波，也持續讓他心力交瘁。


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