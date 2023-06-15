貝魯斯柯尼富有爭議的傳奇一生，如何改變了整個義大利？
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貝魯斯柯尼的政治遺產是什麼？他幾乎沒有進行任何政治改革，似乎更關心營造自己的形象，而不是管理一個國家。然而，他的大起大落卻催眠了整個義大利......
義大利前總理西爾維奧・貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）周一（6月12日）去世，享年86歲。
貝魯斯柯尼曾是一位浮誇的億萬富翁和媒體大亨，曾擁有義大利足球俱樂部AC米蘭。他於1994年首次擔任義大利總理，隨後領導了四屆政府，直到2011年下台。
貝魯斯柯尼縱橫義大利政壇二十餘年，是二戰後義大利執政時間最長的總理，但他也曾身陷性醜聞和腐敗指控，爭議頗多。
據義大利媒體報導，他在米蘭聖拉斐爾（San Raffaele）醫院去世。
4月，他因肺部感染接受了治療，據悉他此前被診斷出罹患慢性粒－單核細胞白血病。
貝魯斯柯尼1936年出生於米蘭的一個中產階級家庭，其職業生涯開始於房地產公司，隨後進入媒體界，創立了該國最大的商業廣播公司——媒體設備公司（Mediaset）。
2012年底，貝魯斯柯尼被判犯有稅務欺詐罪，為此他在米蘭市郊一處養老院參與為期一年的社區服務。
2019年，貝魯斯柯尼在歐洲議會贏得了一個席位。2022年9月的大選中，他領導的中右翼義大利力量黨（Forza Italia）與總理喬治亞・梅洛尼（Giorgia Meloni）組成政治聯盟，成功進入參議院。
BBC駐羅馬記者索菲婭・貝蒂薩（Sofia Bettiza）回顧了貝魯斯柯尼的傳奇一生以及他如何改變了義大利。
這是一個時代的終結。很難想像義大利沒有西爾維奧・貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），儘管該國在後貝魯斯柯尼時代一直在努力解決其身份問題。
在過去的五十年裡，他的影子籠罩著議會、媒體、足球和街上的人。
在周一（6月12日）的致敬影片中，總理梅洛尼讚揚了他的「勇氣和決心」，稱他是該國歷史上最有影響力的人之一。
「通過他，義大利明白了決不能允許自己被限制，決不能放棄。」她說。
在權力鼎盛時期，貝魯斯柯尼在地中海的遊艇上得意地戴著彩色的頭巾，可能被誤認為是一個海盜。
但他對義大利社會和政治產生了巨大影響，並成為高度複雜的民事和刑事調查的對象。
作為一名遊輪歌手，他第一次享受到了崇拜他的觀眾所帶來的快感，而這種成為舞台中心的經歷決定了他的成年生活。
作為一名媒體大亨，他目睹了眼花繚亂的美國電視網，自此改變了義大利的電視台。衣著暴露的女性定義了他的許多節目，就像她們也主宰了他的私生活一樣。
這導致了義大利人的文化發生了變化，他們突然能夠觀看帶有政治不正確的笑話和「veline」的電視節目。「veline」是義大利語中的一個詞，意思是「選秀女郎」。
幾十年來，由公共廣播公司RAI主導的義大利電視頻道一直是嚴謹和嚴肅的。貝魯斯柯尼決定把觀眾的喜好放在首位，在義大利一手創造了商業電視台。
即便在今天，如果你瀏覽義大利的電視頻道，你也不可避免地會遇到半裸的年輕女性。
貝魯斯柯尼涉足政治並非出於意識形態的熱情，而是出於保護其不斷增長的商業利益的願望。
他四度當選總理，吸引了廣泛的選民。這位前娛樂大亨塑造了一個豐富多彩的形象，與之前制定義大利路線的保守知識分子形成了鮮明對比。
但這位被稱為「騎士」（Il Cavaliere）的人在義大利民眾中評論兩極，因為他的政策（包括他爭議性地加入美國領導的對伊拉克的入侵），以及他的整個生活方式。
2018年，當我作為BBC記者採訪他時，我親眼看到了這一點。在我們的談話結束時，攝影機仍在拍攝，我們握了手。
他突然像閃電一樣對我說：「握手不要那麼用力！男人會被你嚇到的，沒有人會娶你的！」當我回答說，堅定地握手是件好事時，他笑著說他只是在開玩笑：「你偶爾也得開開玩笑。」
這也體現了為什麼有很多義大利人討厭他，因為他明顯的性別歧視和不尊重他人的行為，但另一些人則崇拜他是「人民的男人」。
正如作家庫爾齊奧・馬拉巴特（Curzio Malaparte）所寫，貝魯斯柯尼的品質和缺點「是所有義大利人的品質和缺點」。
事實上，許多義大利報紙都認為是他在義大利發明了民粹主義。2010年代的多名右翼政治家常被拿來與他類比，其中包括川普（Donald Trump）。
貝魯斯柯尼在允許極右翼進入主流政治方面發揮了關鍵作用。他與北方聯盟（一個呼籲義大利北部一部分地區獨立的政黨）以及奉行新法西斯主義的全國聯盟（Alleanza Nazionale）結盟，現任總理梅洛尼的政黨就是該聯盟的繼承者。
梅洛尼本人在貝魯斯柯尼的羽翼下首次成為知名政客，在其上屆政府中擔任初級部長。
貝魯斯柯尼更希望給世人留下深刻印象。他把他在阿爾科雷的別墅改造成了一座帶有文藝復興時期畫作的宮殿，他在撒丁島的別墅看起來就像一個主題公園，包括一座噴發熔岩的假火山。
調查人員發現，這些別墅經常有女藝人和模特光顧，她們在那裡收到禮物和裝滿現金的信封。
最終，並非「bunga bunga」性交派對壓垮了他，而是其無力應對2011年義大利的債務達到不可持續的水平。
他在政治上的垮台發生在金融危機期間，當時義大利人認為他應對國家疲軟的經濟負責。
無數針對他受賄和腐敗的刑事調查，以及臭名昭著的「bunga-bunga」性交派對的餘波，也持續讓他心力交瘁。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。