川普不當持有密件遭聯邦起訴首度出庭，對37項犯行不認罪，人氣不減民調仍遙遙領先

川普抵邁阿密準備出庭，人氣不減民調仍遙遙領先

（中央社）美國前總統川普昨（13）日抵達佛羅里達州邁阿密，準備14日出庭面對聯邦刑事指控。根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，川普的共和黨陣營中，絕大多數認為本案是出於政治動機。

《路透社》報導，2024總統大選共和黨提名人選呼聲最高的川普，預計今天在邁阿密聯邦法院首度為本案出庭。

川普被控非法持有美國國安文件等37項罪名，但他宣稱自己是清白的，並矢言要持續競選，好贏得明年11月的總統大選、重新入主白宮。

本月14日將迎接77歲生日的川普，今天下午搭乘機身印有自己名字的私人飛機，於2時54分降落邁阿密。

支持者聚集在附近一間川普所有的高球俱樂部，川普預計將在此過夜。

川普稍早從新澤西州起飛前，在自創的社群平台Truth Social上寫道：「我希望整個國家都在看激進左派對美國幹了什麼好事。」

儘管深陷多起官司，川普在共和黨選民間的人氣依舊居高不下。

昨天公布的路透/易普索民調顯示，81％共和黨人認為這些指控是出於政治動機。民調也顯示，川普在共和黨總統候選人提名戰中仍遙遙領先其他競爭對手。

自認為共和黨人的受訪者中，支持川普的達43％，居次的是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），獲22％受訪者青睞。5月初時，川普以49％支持度領先迪尚特的19％，當時迪尚特尚未正式宣布投入選戰。

川普指控民主黨籍現任總統拜登謀劃這起聯邦案件以破壞他的選戰。拜登本人則是持續與本案保持距離，且拒絕對此事置評。

川普不當持有密件遭聯邦起訴後首度出庭，對37項犯行不認罪

（中央社）美國前總統川普涉非法持有國安文件、妨礙司法等罪遭聯邦起訴37項犯行，成為美國首位被聯邦起訴的前總統後，今天在邁阿密聯邦法院首度出庭應訊，對所有犯行概不認罪。

審訊持續約45分鐘，川普的律師要求陪審團審判。專家表示，由於處理機密證據的複雜性，審判可能一年後才會開始。

《法新社》報導，一名司法消息人士說，川普將和其他被告一樣，走完既定程序，他將按捺數位指紋，拍照並上傳法院紀錄，但不會對外公開。

《路透社》報導，一名法院官員說，川普和一同遭起訴的前助理諾塔（Walt Nauta）抵達法院時，先被法警記錄在案。

法院周遭戒備森嚴。川普在法庭應訊的過程不准拍攝和實況轉播。法院聚集大批川普支持者和來自全球各地的數百名記者。

川普在驅車前來法院途中，於自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說：「這是我們國家史上最令人難過的日子之一。我們的國家正在沒落。」他並重申這項起訴是政治「獵巫」。

這是川普近幾個月來第二度出庭應訊。他4月初在紐約曼哈頓出庭應訊時對34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪；這些刑事指控出自3件不同的封口費案。

川普應訊後預料將搭機前往他在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部，向支持者發表演說，重申他是無辜。

TRUMP: “This day will go down in infamy and Joe Biden will be forever remembered as not only the most corrupt president in the history of our country but perhaps even more importantly the president who together with a band of his closest thugs, misfits and Marxists tried to… pic.twitter.com/7AjYxuBmCL — ALX 🇺🇸 (@alx) June 14, 2023

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核稿編輯：翁世航