2023/06/14,
美加

川普不當持有密件遭聯邦起訴首度出庭，對37項犯行不認罪，人氣不減民調仍遙遙領先

川普不當持有密件遭聯邦起訴首度出庭，對37項犯行不認罪，人氣不減民調仍遙遙領先
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美國前總統川普涉非法持有國安文件、妨礙司法等罪遭聯邦起訴37項犯行，成為美國首位被聯邦起訴的前總統後，今天在邁阿密聯邦法院首度出庭應訊，對所有犯行概不認罪。

川普抵邁阿密準備出庭，人氣不減民調仍遙遙領先

（中央社）美國前總統川普昨（13）日抵達佛羅里達州邁阿密，準備14日出庭面對聯邦刑事指控。根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，川普的共和黨陣營中，絕大多數認為本案是出於政治動機。

《路透社》報導，2024總統大選共和黨提名人選呼聲最高的川普，預計今天在邁阿密聯邦法院首度為本案出庭。

川普被控非法持有美國國安文件等37項罪名，但他宣稱自己是清白的，並矢言要持續競選，好贏得明年11月的總統大選、重新入主白宮。

本月14日將迎接77歲生日的川普，今天下午搭乘機身印有自己名字的私人飛機，於2時54分降落邁阿密。

支持者聚集在附近一間川普所有的高球俱樂部，川普預計將在此過夜。

川普稍早從新澤西州起飛前，在自創的社群平台Truth Social上寫道：「我希望整個國家都在看激進左派對美國幹了什麼好事。」

儘管深陷多起官司，川普在共和黨選民間的人氣依舊居高不下。

昨天公布的路透/易普索民調顯示，81％共和黨人認為這些指控是出於政治動機。民調也顯示，川普在共和黨總統候選人提名戰中仍遙遙領先其他競爭對手。

自認為共和黨人的受訪者中，支持川普的達43％，居次的是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），獲22％受訪者青睞。5月初時，川普以49％支持度領先迪尚特的19％，當時迪尚特尚未正式宣布投入選戰。

川普指控民主黨籍現任總統拜登謀劃這起聯邦案件以破壞他的選戰。拜登本人則是持續與本案保持距離，且拒絕對此事置評。

川普不當持有密件遭聯邦起訴後首度出庭，對37項犯行不認罪

（中央社）美國前總統川普涉非法持有國安文件、妨礙司法等罪遭聯邦起訴37項犯行，成為美國首位被聯邦起訴的前總統後，今天在邁阿密聯邦法院首度出庭應訊，對所有犯行概不認罪。

審訊持續約45分鐘，川普的律師要求陪審團審判。專家表示，由於處理機密證據的複雜性，審判可能一年後才會開始。

《法新社》報導，一名司法消息人士說，川普將和其他被告一樣，走完既定程序，他將按捺數位指紋，拍照並上傳法院紀錄，但不會對外公開。

《路透社》報導，一名法院官員說，川普和一同遭起訴的前助理諾塔（Walt Nauta）抵達法院時，先被法警記錄在案。

法院周遭戒備森嚴。川普在法庭應訊的過程不准拍攝和實況轉播。法院聚集大批川普支持者和來自全球各地的數百名記者。

川普在驅車前來法院途中，於自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說：「這是我們國家史上最令人難過的日子之一。我們的國家正在沒落。」他並重申這項起訴是政治「獵巫」。

這是川普近幾個月來第二度出庭應訊。他4月初在紐約曼哈頓出庭應訊時對34項偽造商業紀錄的重罪一概不認罪；這些刑事指控出自3件不同的封口費案。

川普應訊後預料將搭機前往他在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部，向支持者發表演說，重申他是無辜。

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核稿編輯：翁世航


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