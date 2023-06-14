烏克蘭反攻遭俄軍頑強抵抗，布林肯盼能迫普亭談判；俄軍疑似炸毀第二座水壩
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布林肯說：「烏克蘭反攻勝利有兩個作用，一是加強烏克蘭未來談判桌上的地位，另外也會產生一個實際效果，讓普亭最終能聚焦於談判，對他自己所發動的戰爭做個了結。」布林肯在與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）召開的聯合記者會上表示：「從這個意義上說，烏克蘭的反攻，實際上可以拉近和平，而不是拉遠。」
烏克蘭稱反攻遭俄軍頑強抵抗，仍取得些許進展
（中央社）烏克蘭今天（當地時間13日）通報，目前對俄羅斯發動的初步階段反攻又再取得更多進展，但俄軍也正在「盡一切努力」防禦已經占領的烏克蘭領土。
《路透社》報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）今天上午在社群媒體Telegram發文指出，烏軍已在東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近推進了250公尺、在烏東的托列茨克（Toretsk）前線推進了200公尺，以及朝亞速海（Azov Sea）港市伯德揚斯克（Berdyansk）的方向推進了500至1000公尺。
她還表示，烏克蘭部隊已奪回一片面積最多達3平方公里的區域，但並未說明花費多久時間達成。
馬里亞爾昨晚表示，烏軍已經向前挺進6.5公里，且奪回90平方公里區域的控制權。但這與俄羅斯仍占領的4萬平方英里（約10萬平方公里）烏克蘭土地相比仍然微少。
馬里亞爾今天寫道：「敵人正在盡一切努力來守住先前奪下的陣地。」她說，俄軍有空中支援，因此對烏克蘭部隊發射密集火炮；烏軍也不斷遭遇地雷區，區內還有反戰車壕溝。
此外馬里亞爾表示，俄軍還一直從裝甲車發射反擊，並且大量使用反戰車飛彈和自殺式無人機。
《路透社》無法核實戰場情況是否如馬里亞爾所言。俄羅斯未曾正式承認烏克蘭的戰場斬獲，也說過自從烏軍發動反攻以來，俄軍已擊退攻擊並造成多人傷亡。
布林肯：盼烏克蘭反攻奏捷，迫普亭談判終結戰爭
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日表示，希望烏克蘭反攻行動成功，能迫使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就終結俄國這場侵略行動進行談判。
布林肯指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示討論已久的反攻行動正在進行後，美國「有信心，烏克蘭將持續獲得成功。」
布林肯說：「烏克蘭反攻勝利有兩個作用，一是加強烏克蘭未來談判桌上的地位，另外也會產生一個實際效果，讓普亭最終能聚焦於談判，對他自己所發動的戰爭做個了結。」
布林肯在與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）召開的聯合記者會上表示：「從這個意義上說，烏克蘭的反攻，實際上可以拉近和平，而不是拉遠。」
布林肯說，烏克蘭的攻勢顯示現在需要「我們最大程度的支持，這樣烏國才能在戰場上奏捷。」
俄羅斯曾公開表示支持談判，中國也帶頭呼籲國際進行調解。
美國一直對俄國此一態度感到懷疑，認為俄羅斯對和談並不認真，只對鞏固所占領土感到興趣。
布林肯表示，和平必須是「公正且持久的」。
他說：「我們所指的持久和平，不是讓事情擱在原地，不是讓俄羅斯藉機喘息、再重新武裝，等半年、一年或兩年後再來攻擊。」
基輔控俄為阻止烏軍反攻態勢，炸毀第2座水壩
在烏克蘭南部卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）坍塌潰堤一週後，基輔當局稱烏東頓內次克（Donetsk）地區的莫克里亞利河（Mokri Yaly River）上游一座較小型水壩也遭俄軍炸毀。
英國《衛報》報導，烏克蘭指控俄羅斯軍隊摧毀另一座水壩，以阻擋烏軍反攻態勢。
赫爾松（Kherson）地區卡科夫卡水力發電廠上週遇襲受損，引發嚴重水患，搜救行動邁入第7天，俄軍如今又被控炸毀莫克里亞利河沿岸一座較小型水壩。這條河流是基輔迄今在頓內次克西部取得進展的最成功路線。
烏軍沿著莫克里亞利河兩岸，從頓內次克城鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）往南推進，沿途解放東岸的布拉霍達特內村（Blahodatne）以及西岸的涅斯庫奇涅（Neskuchne）、馬克耶夫卡（Makiivka）和斯托羅熱維（Storozheve）等村莊。
烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）12日晚間表示，烏軍也收復了諾佛達理夫卡（Novodarivka）、札波利沙以東的列瓦德涅（Levadne）和札波利沙以西的洛布科韋（Lobkove）這3個西部前線據點。
烏軍前線部隊發言人舍爾申（Valeriy Shershen）告訴《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda），俄軍炸毀莫克里亞利河上游的一座水壩，導致下游兩岸洪水氾濫。
舍爾申說，俄羅斯的目的是要「阻止烏軍反攻」，但未成功。這座水壩似乎位於庫魯科村（Klyuchove），但目前無法核實毀損狀況。
烏克蘭戰事失利，普亭故意冷落俄國防部長影片爆紅
一段俄羅斯總統普亭似乎故意冷落他的國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的影片在網路爆紅，這個尷尬畫面似乎顯示俄國對俄軍和其在烏克蘭表現的整體挫折感。
《新聞週刊》（Newsweek）報導，普亭和蕭依古12日前往莫斯科維什涅夫斯基（Vishnevsky）軍事醫院，頒發獎章給在烏克蘭受傷的士兵。
在克里姆林宮集體採訪攝影鏡頭前，兩人走進醫院，蕭依古在醫院裡將身體轉向坐著的士兵，普亭則走去與每名士兵握手。
問候結束後，普亭回到蕭依古這邊，蕭依古走向普亭，想說些話。
但是普亭看到蕭依古後，馬上轉向左邊，讓蕭依古只能尷尬地望著普亭的背影。
新聞來源
- 烏克蘭稱反攻遭俄軍頑強抵抗 仍取得些許進展（中央社）
- 布林肯：盼烏克蘭反攻奏捷 迫蒲亭談判終結戰爭（中央社）
- 基輔控俄為阻止烏軍反攻態勢 炸毀第2座水壩（中央社）
- 烏克蘭戰事失利 蒲亭故意冷落俄國防部長影片爆紅（中央社）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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