2023/06/14,
運動

林之晨球場怒丟水瓶損形象，台灣大決議記過處分，蔡明忠：捐款加強支持台灣基層籃球發展

林之晨球場怒丟水瓶損形象，台灣大決議記過處分，蔡明忠：捐款加強支持台灣基層籃球發展
台灣大總經理林之晨。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

針對台灣大哥大總經理林之晨日前在職籃總冠軍賽中怒丟水瓶的行為，台灣大薪酬委員會昨天討論，決議建請董事會給予記過處分，將影響其績效考評與獎酬，並建請台灣大加強支持基層籃球發展。

林之晨球場丟水瓶，蔡明忠：打擊台灣大形象行政懲處

（中央社）針對台灣大哥大總經理林之晨先前在籃球場怒丟水瓶一事，董事長蔡明忠昨（13）日表示，脫序行為要反省改善，毋庸置疑；這對台灣大形象是很大打擊，會做出行政懲處，初步想法會以林之晨的名義捐款發展基層籃球運動。

職籃PLG台北富邦勇士隊10日在主場台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，有球迷不滿裁判吹判，將水瓶丟入場內，台灣大總經理林之晨也是其中之一。林之晨10日在臉書（Facebook）發文道歉，除承認錯誤，也將尊重聯盟與球團所有處置，會深自檢討。

台灣大哥大昨天舉行股東常會，由董事長蔡明忠主持，有小股東提問對於「林總」脫序行為有何看法，蔡明忠首度回應，「林總脫序行為自己要反省、改善，這是毋庸置疑」，並強調台灣大沒有把這件事當作個人行為，林之晨身為最高行政主管，對公司形象是很大打擊，台灣大是一個公司治理高標準的公司，會做出行政懲處。

關於是什麼行政懲處，蔡明忠表示，不是一個人說了算，股東會選舉完新一任董事後，會組成薪酬委員會，就提案對此討論，採取適當懲處，初步想的方法可能是財務上，會以林之晨的名義捐出一部分金額，用來發展基層籃球運動。

蔡明忠認為，這才是真正對台灣籃球運動能夠扎根的行為，相信提問的股東，不是對「林總」有好惡，而是愛之深責之切，台灣大會對林之晨做出行政懲處，並繼續幫忙台灣基礎籃球建設。

丟水瓶事件約從影片2:02:00處開始：

林之晨球場怒丟水瓶損形象，台灣大決議記過處分

（中央社）針對台灣大哥大總經理林之晨日前在職籃總冠軍賽中怒丟水瓶的行為，台灣大薪酬委員會昨天討論，決議建請董事會給予記過處分，將影響其績效考評與獎酬，並建請台灣大加強支持基層籃球發展。

職籃PLG台北富邦勇士隊10日在主場台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，有球迷不滿裁判吹判，將水瓶丟入場內，台灣大總經理林之晨也是其中之一。林之晨10日在臉書（Facebook）發文道歉，除承認錯誤，也將尊重聯盟與球團所有處置，會深自檢討。

台灣大哥大昨天舉行股東常會，小股東提問有關「林總」脫序行為，董事長蔡明忠首度回應，「林總脫序行為自己要反省、改善，這是毋庸置疑」，並強調台灣大沒有把這件事當作個人行為，林之晨身為最高行政主管，對公司形象是很大打擊，台灣大是一個公司治理高標準的公司，會做出行政懲處。

台灣大表示，今天股東會後，對林之晨的懲處經台灣大薪酬委員會討論，決議建請董事會，核予記過處分，此處分將影響其績效考評與獎酬；此外，並建請公司加強支持基層籃球發展。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。