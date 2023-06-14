林之晨球場怒丟水瓶損形象，台灣大決議記過處分，蔡明忠：捐款加強支持台灣基層籃球發展

林之晨球場丟水瓶，蔡明忠：打擊台灣大形象行政懲處

（中央社）針對台灣大哥大總經理林之晨先前在籃球場怒丟水瓶一事，董事長蔡明忠昨（13）日表示，脫序行為要反省改善，毋庸置疑；這對台灣大形象是很大打擊，會做出行政懲處，初步想法會以林之晨的名義捐款發展基層籃球運動。

職籃PLG台北富邦勇士隊10日在主場台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，有球迷不滿裁判吹判，將水瓶丟入場內，台灣大總經理林之晨也是其中之一。林之晨10日在臉書（Facebook）發文道歉，除承認錯誤，也將尊重聯盟與球團所有處置，會深自檢討。

台灣大哥大昨天舉行股東常會，由董事長蔡明忠主持，有小股東提問對於「林總」脫序行為有何看法，蔡明忠首度回應，「林總脫序行為自己要反省、改善，這是毋庸置疑」，並強調台灣大沒有把這件事當作個人行為，林之晨身為最高行政主管，對公司形象是很大打擊，台灣大是一個公司治理高標準的公司，會做出行政懲處。

關於是什麼行政懲處，蔡明忠表示，不是一個人說了算，股東會選舉完新一任董事後，會組成薪酬委員會，就提案對此討論，採取適當懲處，初步想的方法可能是財務上，會以林之晨的名義捐出一部分金額，用來發展基層籃球運動。

蔡明忠認為，這才是真正對台灣籃球運動能夠扎根的行為，相信提問的股東，不是對「林總」有好惡，而是愛之深責之切，台灣大會對林之晨做出行政懲處，並繼續幫忙台灣基礎籃球建設。

丟水瓶事件約從影片2:02:00處開始：

林之晨球場怒丟水瓶損形象，台灣大決議記過處分

（中央社）針對台灣大哥大總經理林之晨日前在職籃總冠軍賽中怒丟水瓶的行為，台灣大薪酬委員會昨天討論，決議建請董事會給予記過處分，將影響其績效考評與獎酬，並建請台灣大加強支持基層籃球發展。

職籃PLG台北富邦勇士隊10日在主場台北和平籃球館進行總冠軍賽第4戰，有球迷不滿裁判吹判，將水瓶丟入場內，台灣大總經理林之晨也是其中之一。林之晨10日在臉書（Facebook）發文道歉，除承認錯誤，也將尊重聯盟與球團所有處置，會深自檢討。

台灣大哥大昨天舉行股東常會，小股東提問有關「林總」脫序行為，董事長蔡明忠首度回應，「林總脫序行為自己要反省、改善，這是毋庸置疑」，並強調台灣大沒有把這件事當作個人行為，林之晨身為最高行政主管，對公司形象是很大打擊，台灣大是一個公司治理高標準的公司，會做出行政懲處。

台灣大表示，今天股東會後，對林之晨的懲處經台灣大薪酬委員會討論，決議建請董事會，核予記過處分，此處分將影響其績效考評與獎酬；此外，並建請公司加強支持基層籃球發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航