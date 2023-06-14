缺水危機威脅經濟，2030年前全球淡水短缺50％，印度、中國首當其衝
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西方國家也不太可能在這場危機中置身事外，歐洲的水資源問題也將益形嚴峻。歐洲地區今年先是冬季熱浪嚴重衝擊河川與滑雪場，今春又繼續出現高溫。水資源匱乏攸關能源轉型，缺水恐使各國設定的零碳排時程被迫推遲；高度依賴農業的經濟體也可能因缺水導致產量大幅下降，全球糧食安全面臨進一步風險。
（中央社）水資源短缺衝擊農業、製造業乃至清潔能源轉型，在氣候危機裡影響深遠。有智庫指2030年前全球淡水將短缺40％到50％，像印度、中國這種大型亞洲經濟體所受衝擊最大。
美國財經新聞網CNBC報導，在6日新加坡的年度「生態繁榮週」（Ecosperity Week）期間，印度非營利智庫「能源、環境與水源理事會」（CEEW）執行長高許（Arunabha Ghosh）表示，亞洲是一正經歷最快速都市化的全球工業樞紐，有賴大量供水。
高許說：「（在亞洲）不光像鋼鐵等舊產業，像晶片製造業與潔淨能源轉型等新產業也都需大量用水。亞洲是世界成長的引擎，這些產業是帶動經濟成長的新火車頭。」
但高許警告，全球淡水需求量在2030年底前將大幅超出供給量達40％到50％，水資源短缺必須視作超越整體經濟的課題，不能只當成行業類別的問題。
高許說：「亞洲各經濟體必須理解，水資源是區域性的公共財，為防嚴重缺水帶來的經濟衝擊，減輕自身將面臨的風險符合各國的利益。」
目前已成全球人口第一大國的印度將是水資源匱乏的重災區。世界銀行（World Bank）指出，儘管人口佔全球18％，印度卻只有4％的人口能得到足夠水資源，成為最缺水的國家。
南亞大國印度極依賴季風雨季滿足供水，但氣候變遷導致更多旱、澇災情，加劇水資源短缺。
與印度面臨相同程度難關的是中國。澳洲「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）指出，中國的地下水源80％到90％不宜飲用，一半的地下含水層污染嚴重到無法供產業與灌溉之用；50％的河水既不宜飲用也不適合農耕。
儘管世界第2大經濟體的中國在清潔能源轉型取得進展，但供電大致仍仰賴燃煤，要靠燃煤就更不能沒有水。
亞洲其他開發中國家也面臨類似處境，且自身難題更難解決。永續諮詢機構奧雅納（Arup）負責新加坡水業的王姍姍（Shanshan Wang，音譯）說，雖然印度與中國有很長的海岸線，受海平面上升威脅也高，不過兩國能靠技術與創新做到更好的儲水，而像菲律賓這類國家就既無法躲過問題，適應能力也不足。
但西方國家也不太可能在這場危機中置身事外。由於日益嚴重的氣候事件，資源變得越來越稀缺，預計歐洲的水資源問題也將益形嚴峻。歐洲地區今年先是冬季熱浪嚴重衝擊河川與滑雪場，今春又繼續出現高溫。
水資源匱乏攸關能源轉型，缺水恐使各國設定的零碳排時程被迫推遲；高度依賴農業的經濟體也可能因缺水導致產量大幅下降，全球糧食安全面臨進一步風險。
根據澳洲的農漁暨林業部指出，澳洲農業產值在2023到2024年預計將下跌14％，主因是乾旱將讓當地作物收穫量從2022年時的創紀錄新高，到2023年變成走跌。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選