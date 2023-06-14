中國戰狼在首爾：駐韓大使邢海明爭議發言，激化韓國親中反中對抗
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邢海明8日與韓國在野黨領袖李在明會面時提到，「在美國全力打壓中國的狀況下，有人賭美國會贏、中國將敗北」，「這完全是錯誤的判斷，沒有徹底掌握歷史的潮流」，並強調「可以確定的是，現在賭中國會輸的人之後一定會後悔。」
（中央社）中國駐韓大使邢海明日前一番「賭中國輸會後悔」的言論，遭韓國政府批評為外交不當言行，中國政府卻反指韓方過度反應，雙邊互槓局面也讓韓國內部親中、反中對立更加激化。
- 批韓親美遠中註定失敗，點燃外交戰火
韓國保守派尹錫悅政府上台後積極推動深化韓美同盟關係，在美中對立局勢下，被親中的最大在野黨共同民主黨視為韓中關係惡化主因。共同民主黨代表李在明延續前總統文在寅政府親中作風，日前與邢海明公開會面，成為這次韓中隔空交戰的導火線。
邢海明8日與李在明會面時提到，「在美國全力打壓中國的狀況下，有人賭美國會贏、中國將敗北」，「這完全是錯誤的判斷，沒有徹底掌握歷史的潮流」，並強調「可以確定的是，現在賭中國會輸的人之後一定會後悔。」
邢海明露骨批評韓國現任政府外交政策的言論立即引發反彈。
- 韓政府踩穩立場不妥協，戰狼踢鐵板
韓國外交部9日召見邢海明譴責他「違背外交慣例且缺乏常識的挑釁言行」後，中國外交部同樣約見韓國駐中大使鄭在浩，對韓方的「不當反應」表明嚴重關切與不滿，雙方僵持不下，這也是尹錫悅4月訪美前在外媒專訪中提及台海問題後，雙邊再次出現衝突。
面對以「戰狼外交」聞名的中國，韓國政府這次看來不會輕易示弱。
韓媒東亞日報引述政府高層說法表示，韓國政府「現在不會再對中國高壓或目中無人的言行坐視不管」，指出未來政策將更明確，「朝不會損害國民尊嚴的方向前進」。
官員也指出，隨著韓國年輕世代反中情緒激增，前任政府對中採取的「低姿態外交」，反而讓國民仇中情緒更甚，主張必須採取「光明正大」的外交策略，才能消弭國內反中情緒。
- 星星之火可燎原，邢海明風波恐惡化韓中關係
從韓國政府目前表達的立場看來，對這次外交爭議事件究責對象仍限縮在邢海明個人身上，但若中方堅持不予回應，韓中關係很有可能更加惡化。
韓國外國語大學中國學系教授姜俊英指出，中國政府不應一味向韓國提出要求，也該就韓國關心事項釋出善意，雙方才有可能達到外交上的共識。
尹錫悅13日在總統辦公室召開非公開會議質疑邢海明是否真的有心相互尊重或增進雙邊友好關係，並要求與會國務委員努力改善韓中之間的制度，以符合相互主義原則。
總統辦公室13日例行記者會也就中國政府反應表示，正在等待中方經深思熟慮後，就此問題做出適當的處置。
以上種種不難看出韓國政府希望中方給予善意回應。
但中國外交部發言人汪文斌稍晚在記者會上就韓聯社相關提問並未給予回應，反而指責部分媒體對邢海明的爭議報導不符事實。
汪文斌也說，邢海明的職責就是與韓國各界人士廣泛接觸交流，以增進彼此的了解與合作，發展韓中關係；他言下之意就是中方不打算因為這次事件召回或撤換邢海明。
- 戰狼外交官激化韓國親中與反中力量對抗
值得注意的，是在這次事件爆發後，前韓國總統金大中、盧武鉉任內的多名統一、外交部長官指責尹錫悅政府錯估情勢，以「美中衝突將近」的觀點發展外交，忽視美中迎來破冰期的可能，「招致這種狀況（邢海明爭議）本身就代表外交失敗」。
不過，反中派的執政黨國民力量火力明顯更強，黨內不斷出現要求將邢海明列為「不受歡迎人物」（persona non grata）的聲浪，甚至將8日發生的事件與清朝時袁世凱干涉朝鮮王朝內政類比，認為就邢海明不當的無禮言行，當局應重新審視是否該賦予他外交官資格。
袁世凱在1885年被滿清政府封為「清朝駐紮朝鮮總理交涉通商事宜」全權代表，維繫清廷在朝鮮的宗主權及其他特權。
國民力量秘書長李喆圭13日在國會院內對策會議上細數邢海明就任駐韓大使後的種種不當言行，包括在2020年上任不到4個月時，就香港國安法一事，施壓韓國政府要表態支持；他在2021年韓國總統大選期間公開反駁當時總統候選人尹錫悅的「終端高空防禦飛彈系統」（THAAD，簡稱薩德）相關發言，引發介入大選疑慮。
- 韓國擺脫「事大主義」，美中兩強間求生存
李喆圭也提及媒體曾報導邢海明接受招待、違反防疫規定、逃漏稅等種種疑慮，「如果這些報導屬實，等於違反國際協約」。他痛批邢海明若持續未能善盡外交官職責，以傲慢態度行動，當局有必要考慮將邢海明列為「不受歡迎人物」。
國務總理韓悳洙與外交部長朴振在國會答詢時被問及是否考慮將邢海明列為不受歡迎人物時，皆未正面回應，韓悳洙僅重申邢海明言行不適當；朴振則表示已嚴正警告邢海明，所有結果都必須由大使（邢海明）本人負起責任。
除邢海明外，國民力量也藉機將矛頭指向給予邢海明這次公開發言機會的李在明。國民力量首席發言人姜旻局指責共同民主黨的「『事大主義』（小國以侍奉大國求生存的外交策略）與無能帶來韓國外交史上的恥辱。」
事實上，李在明與邢海明將會面的消息曝光時，就已引發一波執政黨反彈。一是因為李在明身為一黨代表，位階比邢海明更高，卻主動前往邢海明官邸拜訪，不符外交禮節；另一方面則是因為外國使節與駐在國在野黨代表會面，難逃干涉內政的質疑。
美中對立局面形成後，如何在兩大龍頭間求生存，一直都是令韓國政府頭大的問題，中國市場對韓國經濟影響不可小覷，讓堅持親美政策的尹錫悅政府也屢次重申希望「基於相互尊重、互惠立場發展經濟夥伴關係」；但在文在寅政府親中卻遭冷待的前車之鑑下，現任政府恐怕不像過去容易受中方擺佈。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
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◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
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地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
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