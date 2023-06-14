2023/06/14,
科技

超微新AI晶片亮相挑戰輝達主導地位，蘇姿丰：MI300X的記憶體是H100的2.4倍、頻寬是1.6倍

超微新AI晶片亮相挑戰輝達主導地位，蘇姿丰：MI300X的記憶體是H100的2.4倍、頻寬是1.6倍
Photo Credit: AMD Data Center & AI Technology Premiere Youtube截圖

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整場活動的重頭戲，是接近尾聲時，蘇姿丰宣布專為生成式AI大型語言模型訓練打造的最新晶片MI300X。蘇姿丰說，相比業界競爭對手的產品，MI300X的記憶體是H100（輝達產品）的2.4倍，頻寬是H100的1.6倍，性能更加提升，尤其是「推理」能力，代表可支援更大語言模型的運算。

（中央社）超微（AMD）執行長蘇姿丰今（14）日於一場發表會上，宣布將推出專為生成式AI設計的晶片，並表示此款產品預計會在今（2023）年第4季加速生產，挑戰輝達（Nvidia）在AI晶片的主導地位。

美國晶片大廠超微上午在舊金山舉行「資料中心與人工智慧技術發表會」，超微半導體董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）發表主題演講，她表示，AI（人工智慧）發展賦予超微在戰略上實現長期增長的機會。

蘇姿丰於發表會中，邀請超微的合作夥伴包括亞馬遜網路服務AWS、臉書（Facebook）母公司Meta上台分享，不過整場活動的重頭戲，是接近尾聲時，蘇姿丰宣布專為生成式AI大型語言模型訓練打造的最新晶片MI300X。

MI300X電晶體數量高達1530億個，比今年1月在美國消費電子展（CES）揭露的MI300的1460億個更多，蘇姿丰形容這是MI300的「GPU版本」。

相比業界競爭對手的產品，蘇姿丰說，MI300X的記憶體是H100（輝達產品）的2.4倍，頻寬是H100的1.6倍，性能更加提升，尤其是「推理」能力，代表可支援更大語言模型的運算。

美國財經媒體CNBC指出， 輝達以80％市場占有率主導AI計算市場。

蘇姿丰說明，如今模型規模越來越大，需要靠多個GPU來運作，MI300X目的在減少GPU的數量，降低總成本，讓更多企業能夠獲取這項技術。

此外，蘇姿丰也宣布推出搭載8個MI300X的超微Instinct運算平台，內存高達1.5TB的第3代高頻寬記憶體（HBM3）。

她預期，這2款產品將在第3季試樣、第4季投入生產。

蘇姿丰形容，AI（人工智慧）是形塑下一世代運算的決定性技術，並表示超微目前著重在3大關鍵領域發展，包括高性能GPU組合、易於布建AI硬體的軟體平台，以及深化與業界的合作以期加速生態系的AI解決方案。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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