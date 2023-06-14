2023/06/14,
政治

民進黨立委提名「民主大聯盟」：苗博雅戰大安、林志潔選新竹市、吳音寧返鄉彰化

民進黨立委提名「民主大聯盟」：苗博雅戰大安、林志潔選新竹市、吳音寧返鄉彰化
Photo Credit: 中央社

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與會人士轉述，民進黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安肯定並疼惜謝佩芬4年前在大安區開疆闢土的努力 ，這次為擴大社會面，也為了完成民主大聯盟的目標，民進黨決定與苗博雅合作。

（中央社）民進黨提名策略小組13日討論立委艱困區布局，台北市大安區立委擬與現任社民黨議員苗博雅合作、彰化第3選區立委擬徵召作家吳音寧、新竹市立委擬徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔。

民進黨提名策略小組13日傍晚再度開會討論立委艱困選區布局，並敲定台北市第6選區、彰化第3選區、新竹市這3個立委選區建議名單；預計今（14）日召開中執會，通過立委徵召與合作案。

台北市第6選區（大安），原任國民黨立委林奕華轉任台北市副市長後留下懸缺，國民黨提名前台北市議員羅智強接棒參選。民進黨發言人謝佩芬有意再戰，民進黨台北市議員簡舒培也表態。現任社民黨議員苗博雅喊出，大綠小綠來整合。

黨內人士說，提名策略小組13日開會建議，台北市大安區與苗博雅合作。

與會人士轉述，民進黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安肯定並疼惜謝佩芬4年前在大安區開疆闢土的努力 ，這次為擴大社會面，也為了完成民主大聯盟的目標，民進黨決定與苗博雅合作。

據轉述，提名策略小組成員段宜康提到，大安區結構確實困難，提自己人當然可以跟黨內支持者做交代，但對外合作對象可以與價值做聯結、擴大社會基礎面，4年前簡舒培也是無私全力幫謝佩芬輔選；小組成員鄭文燦認為，與苗博雅結盟非常有力，苗博雅總體聲量非常高，應該可以擴大選票基礎。

據了解，黨內高層也提到，謝佩芬有國際外交專業，未來面臨大選，黨內勢必仍需要借重她的專業。

黨內人士轉述，提名小組建議彰化第3選區立委徵召作家吳音寧參選；此選區立委目前是中國國民黨籍的謝衣鳯。

至於新竹市立委選區，民進黨提名小組建議徵召陽明交大教授林志潔。新竹市現任立委為國民黨籍鄭正鈐，他已獲國民黨提名，力爭連任；另外，時代力量日前也提名立委邱顯智參選2024新竹市區域立委選戰。

黨內人士說，苗博雅、吳音寧、林志潔這3位都有民主大聯盟的價值，民進黨會持續堅定往這個目標前進；這3位都是專業、有堅韌性格的力量。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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