持有媒體股份恐遭撤銷眾議員資格，泰國總理候選人皮塔：「已準備面對」

（中央社）泰國前進黨主席兼總理候選人皮塔選後面臨參選資格調查，皮塔表示，他和前進黨已準備面對，並對抗任何有意阻止前進黨組閣或讓他無法成為總理的行動。

泰國國會眾議院選舉後，前進黨取得500席中的151席，成為最大黨。前進黨與第2大黨為泰黨及其他6個小黨結盟，8個政黨席次共計312席，已超過500席的一半。皮塔（Pita Limjaroenrat）曾表示，聯盟已可組閣，他將代表執政聯盟擔任總理。

但實際上，312席仍不足以讓皮塔順利成為總理。依據泰國法令，總理候選人必須取得參眾兩院750席過半數376席的支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多未表態，皮塔能否成為總理組閣仍有變數。

Photo Credit: GettyImages 皮塔（中）於5月18日宣布前進黨將與7個政黨組成聯合政府

前進黨主張的改革理念恐讓泰國保守勢力如坐針氈，親軍方的政黨公民力量黨前眾議員參選人隆凱（Ruangkrai Leekitwattana），向選舉委員會檢舉皮塔擁有媒體iTV的股份，隆凱請求選委會調查皮塔參與選舉的身分是否合法。

根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選，而皮塔是前進黨政黨名單的眾議員之一。

皮塔多次解釋iTV股份屬於父親，父親過世後被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。

除了隆凱的檢舉，選委會上週也決定要調查皮塔是否選前就知參選資格有問題。根據泰國選舉法第151條，參選人如知資格不符仍登記參選，最高可判10年有期徒刑並禁止參選20年。

泰國國會預計8月初選出總理，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，選委會前主委宋猜（Somchai Srisutthiyakorn）表示，即使選委會調查仍在進行，但這已讓參議員有足夠藉口不支持皮塔。

皮塔昨天表示，在媒體持股案上有信心證明清白，不排除有些眾議員或參議員可能會連署，要求憲法法庭或刑法法庭，調查他的參選資格和眾議員資格。

不過他和前進黨已準備面對，並對抗任何有意阻止前進黨組閣或讓他無法成為總理的行動。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒