2023/06/14,
印太

持有媒體股份恐遭撤銷眾議員資格，泰國總理候選人皮塔：「已準備面對」

持有媒體股份恐遭撤銷眾議員資格，泰國總理候選人皮塔：「已準備面對」
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泰國前進黨與其主席皮塔在上個月的全國大選成為最大黨籍總理候選人，但因皮塔遭政治對手揭露持有媒體股份，即將面臨參選資格調查，他表示自己和前進黨已準備面對，並對抗任何有意阻止前進黨組閣或讓他無法成為總理的行動。

（中央社）泰國前進黨主席兼總理候選人皮塔選後面臨參選資格調查，皮塔表示，他和前進黨已準備面對，並對抗任何有意阻止前進黨組閣或讓他無法成為總理的行動。

泰國國會眾議院選舉後，前進黨取得500席中的151席，成為最大黨。前進黨與第2大黨為泰黨及其他6個小黨結盟，8個政黨席次共計312席，已超過500席的一半。皮塔（Pita Limjaroenrat）曾表示，聯盟已可組閣，他將代表執政聯盟擔任總理。

但實際上，312席仍不足以讓皮塔順利成為總理。依據泰國法令，總理候選人必須取得參眾兩院750席過半數376席的支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多未表態，皮塔能否成為總理組閣仍有變數。

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Photo Credit: GettyImages
皮塔（中）於5月18日宣布前進黨將與7個政黨組成聯合政府

前進黨主張的改革理念恐讓泰國保守勢力如坐針氈，親軍方的政黨公民力量黨前眾議員參選人隆凱（Ruangkrai Leekitwattana），向選舉委員會檢舉皮塔擁有媒體iTV的股份，隆凱請求選委會調查皮塔參與選舉的身分是否合法。

根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選，而皮塔是前進黨政黨名單的眾議員之一。

皮塔多次解釋iTV股份屬於父親，父親過世後被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。

除了隆凱的檢舉，選委會上週也決定要調查皮塔是否選前就知參選資格有問題。根據泰國選舉法第151條，參選人如知資格不符仍登記參選，最高可判10年有期徒刑並禁止參選20年。

泰國國會預計8月初選出總理，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，選委會前主委宋猜（Somchai Srisutthiyakorn）表示，即使選委會調查仍在進行，但這已讓參議員有足夠藉口不支持皮塔。

皮塔昨天表示，在媒體持股案上有信心證明清白，不排除有些眾議員或參議員可能會連署，要求憲法法庭或刑法法庭，調查他的參選資格和眾議員資格。

不過他和前進黨已準備面對，並對抗任何有意阻止前進黨組閣或讓他無法成為總理的行動。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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