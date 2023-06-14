柬埔寨總理洪森宣布修改選舉法，禁止不投票的民眾在未來選舉中參選

據《美聯社》報導， 柬埔寨總理洪森於本週二（13日）在金邊郊區向服裝廠工人發表演講時，宣布將修正該國選舉法。

正在擬議的修正案將把「投票權」改為「強制投票」，且未投票的民眾在未來的選舉中便無法作為候選人參選，但仍可以投票。洪森表示，此次修法是必要的，目的在於提高參選人的責任感。

「如果他們自己不去投票，或者是試圖阻止其他人去投票，他們怎麼能成為國會議員、參議員，或者在地區、市和省議會任職？」洪森說，並補充該修正案將在7月23日的全國大選前通過。

由於柬埔寨立法機關的所有成員都是洪森領導的柬埔寨人民黨黨員，因此該法案的通過與否幾乎是肯定的。

此修正案將禁止許多在外自我流犯的反對派人士在未來的選舉中參選，執政黨將不需要需採取任何進一步的行動來阻止他們重回國內政壇，尤其在洪森掌權近40年期間就有數十名反對派政客被定罪，當中許多人為了避免入獄而逃離柬埔寨。

洪森是世界上在位時間最長的領導人之一，而他也多次公開表示準備在此次大選中將領導權交給他的兒子洪馬內。

Photo Credit: GettyImages 柬埔寨總理洪森及其子洪馬內

此外，該修正法也將阻止國內的選舉抵制，因為如果反對派人士呼籲民眾不要投票，但他們自己卻不得不投票，就會形成尷尬的局面。

據《自由亞洲電台》報導，柬埔寨自由公正選舉委員會執行主任Sam Kuntheamy表示，修法似乎旨在提高選民投票率，並回應反對派激進分子抵制選舉的言論。

2023年5月，主要反對黨燭光黨被選舉委員會取消7月選舉的參選資格，因為該黨沒有提供註冊所需的文書資料，而燭光黨回應這些資料在幾年前的一次警方突襲中被全數沒收。燭光黨原預計在6月舉辦示威抗議，但在洪森威脅要逮捕該黨副主席和其他成員後推遲。

燭光黨被禁選引發廣泛批評，包括美國國務院對此表示「深感不安」，並敦促柬埔寨政府「改弦易轍，以確保其公民能夠參與公平的多黨民主」，抵制選舉則是柬埔寨人民向執政黨表達憤怒的一種方式，洪森也指責燭光黨的積極支持者發起網路運動，呼籲人們不要投票。

人權觀察亞洲區副主任Phil Robertson表示，洪森試圖向人們施壓，要求他們投票，是因為他認為高投票率將為選舉帶來合法性。

「但洪森無法將此次選舉合法化，因為他取消了最大反對黨的參選資格。」Phil Robertson說，並補充只有獨裁者才會在選舉的前六週修正選舉法。

「現實是這次選舉被操縱了，這是從一開始就確定的事實。」他說。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒