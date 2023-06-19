2023/06/19,
心理

請問心理師：我該把過往情史／是否離過婚，告訴現在的交往對象嗎？

請問心理師：我該把過往情史／是否離過婚，告訴現在的交往對象嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

理論上來說，如果你夠自我肯定，相信自己值得被愛，那麼不用特別告知現在交往的對方，因為跟在正在交往的對方無關。不過實務上我看到的，人總是喜歡比較，擔心自己會被取代。

文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）

在我們交往伴侶時，有時心中會有一些猶豫：「該不該把自己過去的情史告知對方？」，比如說，是否交往過別人？什麼原因分手的？現在有沒有被糾纏？......

理論上來說，如果你夠自我肯定，相信自己值得被愛，那麼不用特別告知現在交往的對方，因為跟在正在交往的對方無關。不過實務上我看到的，人總是喜歡比較，擔心自己會被取代（現在交往的對方），所以自己會想告知對方：「這事情都過去了，現在你是我的唯一。我不作第二人想。」

但是有時這種主動告知，卻會引起對方懷疑，對方並不把這動作視為你宣誓忠誠，對他坦白的方式，反而覺得「這關我什麼事？這才有鬼吧？」反而引起猜測。再討論下去，對方可能內心翻白眼想：「誰沒有過去？你當我是這麼小氣的人嗎？」

但是的確我看過有些伴侶，覺得對方沒有告知，而勃然大怒，認為對方有意欺瞞他。所以實務上。並沒有絕對的答案，我覺得端看對方和你的關係狀況，雙方的自我強度而定。

假使我們拉高一個層級來問：「我離過婚？我該告知對方嗎？」，同樣地，在理論上，是否結過婚並不能做為評斷此人的標準；但在實際上，通常我們會認為一開始就該告訴正在交往的對方，這是為什麼呢？

我認為要看場合而定，在相親的場合大概是一定要言明的，因為相親是一個考慮雙方條件性很強的場合，「有沒有結過婚？」成為是否要交往因子的重要考量。但是在自由戀愛的場合，我認為就不見得，不過我認為還是要在交往初期儘早就主動告知，因為我們社會的氛圍，還是對於是否結過婚很在意。雖然理論上是否有過婚姻和這個人的價值、個性無關，但是你心臟夠強的話，不怕失去對方時，就可堅持不必事先告知的必要性。

話說回來，在談戀愛期呢？「該不該把自己過去的情史，告知對方？」，同樣地，就學理來說，可以不必告知對方，因為過去情史的對象與現在交往的對象一點關係也沒有，告訴對方好像似乎把他和過往情史的對象並列比較，而也會造成對方內心的疙答。比如吵架時，對方會猜想你是不是和對待以前伴侶同一招？徒增困擾。

但在實務上，如果你重視戀情和彼此的關係，不能冒著失去對方的風險，我們必須評估自己和對方的自我強度，我們可以在交往初期就說：「我很重視你，但我不知道你介不介意我的過去，如果你想知道，我可以誠實地告訴你，我過去的情史，我不知道你的態度如何？」把球丟給對方決定，也順便評估一下對方的反應，是否吃醋？是否如你所想的樣子？如果對方認為沒有必要，就不用再提了。

如果對方很介意，除了可以觀察評估對方在意的點是什麼？也可以向對方說明，每一段的戀情的對象，包括他（對方）都是唯一而無法比較的。再看看對方的反應如何？如此，在交往初期就提出詢問，避免往後產生兩人間的信任問題。

所以「該不該把自己過去的情史，告知對方？」處理方法是在不失去對方為最高指導原則的狀況下，因場合因自己的自我強度及對方是否會在意而定。但若我們自己不擔心失去對方，想要找一個完全不在意自己過往的人，就沒必要主動告知對方。但當對方問起來的時候，就必須像說明其他一般的歴史事件一樣，誠實告知。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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