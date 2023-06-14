菲律賓將發放食物券，小馬可仕盼2028前降低兒童發育遲緩問題
我們想讓你知道的是
菲總統小馬可仕13日宣布試行6個月的食物券發放計畫，他希望在2028年卸任之前解決菲國兒童營養不良和發育遲緩問題。菲國衛生部支持，該國0到23個月大的嬰幼兒約1/5發展遲緩，5歲以下菲律賓兒童發展遲緩比例達28.7%。
（中央社）菲律賓總統小馬可仕13日拍板，將試行6個月的食物券發放計畫，預計造福百萬名低收入底層民眾，還將涵蓋孕婦和哺乳期婦女，以解決菲國兒童營養不良和發育遲緩問題。
美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和ABS-CBN新聞網報導，菲國社會福利及發展部部長張僑倫（Rex Gatchalian）13日在記者會說，食物券計畫預計7月底前上路，試行6個月。
食物券計畫由亞洲開發銀行（ADB）、日本國際協力機構（JICA）和法國開發署（AFD）全額補助，第一階段資金為300萬美元（約新台幣9190萬元）。
這項計畫旨在協助菲國最貧困的百萬底層民眾，但張僑倫說，菲律賓須開始關注兒童發育遲緩問題，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示，將孕婦及哺乳期婦女納入計畫之中，亞銀正研究其他信託基金，希望擴大計畫試行規模。
他表示：「總統的指示是我們應該聯合各政府機構的力量來對抗發育遲緩和飢餓。總統想把（兒童）發育遲緩的面向納入規劃中，因為這（傷害）是不可逆的。」
菲國衛生部長荷博沙（Teodoro Herbosa）說，0到23個月大的菲律賓嬰幼兒約1/5發展遲緩，5歲以下菲律賓兒童發展遲緩比例達28.7%。
他表示，嬰幼兒出生後頭幾年獲取的營養至關重要。人類大腦發育主要是在出生後的前7年，若錯過關鍵時期，即使獲取營養，傷害也已經發生。
荷博沙說，菲國衛生部的目標是在小馬可仕2028年卸任前，將發展遲緩比例減半。
他表示：「如果你想要擁有有工作能力的人力資本，而且他們夠聰慧，能完成學業，你真的需要在他們年幼時好好餵養他們，因為那是他們的成長和發展所需。」
新聞來源：
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。