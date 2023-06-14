菲律賓將發放食物券，小馬可仕盼2028前降低兒童發育遲緩問題

（中央社）菲律賓總統小馬可仕13日拍板，將試行6個月的食物券發放計畫，預計造福百萬名低收入底層民眾，還將涵蓋孕婦和哺乳期婦女，以解決菲國兒童營養不良和發育遲緩問題。

美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和ABS-CBN新聞網報導，菲國社會福利及發展部部長張僑倫（Rex Gatchalian）13日在記者會說，食物券計畫預計7月底前上路，試行6個月。

食物券計畫由亞洲開發銀行（ADB）、日本國際協力機構（JICA）和法國開發署（AFD）全額補助，第一階段資金為300萬美元（約新台幣9190萬元）。

這項計畫旨在協助菲國最貧困的百萬底層民眾，但張僑倫說，菲律賓須開始關注兒童發育遲緩問題，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示，將孕婦及哺乳期婦女納入計畫之中，亞銀正研究其他信託基金，希望擴大計畫試行規模。

他表示：「總統的指示是我們應該聯合各政府機構的力量來對抗發育遲緩和飢餓。總統想把（兒童）發育遲緩的面向納入規劃中，因為這（傷害）是不可逆的。」

菲國衛生部長荷博沙（Teodoro Herbosa）說，0到23個月大的菲律賓嬰幼兒約1/5發展遲緩，5歲以下菲律賓兒童發展遲緩比例達28.7%。

他表示，嬰幼兒出生後頭幾年獲取的營養至關重要。人類大腦發育主要是在出生後的前7年，若錯過關鍵時期，即使獲取營養，傷害也已經發生。

荷博沙說，菲國衛生部的目標是在小馬可仕2028年卸任前，將發展遲緩比例減半。

他表示：「如果你想要擁有有工作能力的人力資本，而且他們夠聰慧，能完成學業，你真的需要在他們年幼時好好餵養他們，因為那是他們的成長和發展所需。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範