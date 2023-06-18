七款端午粽子禮盒推薦：絕不出錯的豪華飯店名粽，還是與眾不同的獵奇甜食粽？

文：古家萱

回想小時候的端午節，奶奶總是在廚房忙進忙出，一手操持重要的包粽子事宜，從粽葉、米粒、到需要事先炒過的香菇、滷透的肥肉，家家戶戶都有自己的講究。

而如今，雖然會在節日親手包粽子、再將一串串粽子分送給親友的人已經不多，但到了每年的這個時候，各大餐廳主廚也都使出渾身解術，推出為節慶設計的粽子禮盒，而透過好友間的相互餽贈，也算是能了卻一樁「想吃吃看不同口味粽子」的心願。

本次，我們也特別挑選了幾款來自不同餐廳與品牌的粽子禮盒，無論是想要品嚐豪華氣派的山珍海味，還是想嚐鮮、試試與眾不同的獵奇口味，應該都能在此得到滿足。

送禮首選：絕不出錯的豪華飯店名粽

#01：台北晶華酒店

台北晶華酒店在今年推出了多款粽子禮盒，其中「晶華冠軍粽香禮盒」是主廚將歷年得到媒體好評的常勝粽集結而成的禮盒，裡頭共有冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽各一顆，是鹹甜兼具、有口皆碑的端午節送禮最佳首選。

而除了5入的冠軍粽香禮盒外，晶華酒店還推出了適合贈送給女性長輩的養生「晶華軒燕窩珍饈粽禮盒」、將招牌竹香荷葉飯重新包裝的「總舖師竹香禮盒」，以及一顆要價8800元，內餡加入鱈場蟹、關東刺參、中東白花膠、鮑魚、北海道干貝等頂級食材的「晶華軒極上鮑參海味粽禮」等，口袋夠深的朋友不妨試試。

#02：台北萬豪酒店

而說到以豪華著稱、卻又不至於了無新意的粽子禮盒，台北萬豪酒店的「萬豪經典粽禮」也相當值得推薦，裡頭共有豪華牛肝蕈鮑魚粽、紅麴葛瑪蘭東坡肉粽、人蔘雞粽、羊肚菌紅藜麥養生粽、百合紫米粽各一入。

其中，「豪華牛肝蕈鮑魚粽」不僅用料實在，還加入了以牛肝蕈絲、老母雞、金華火腿等食材熬煮製成的港式上湯牛肝蕈凍；「紅麴葛瑪蘭東坡肉粽」則以香醇濃郁的噶瑪蘭威士忌、紹興酒、紅麴、紅谷米等原料為基底的獨家滷汁，將噶瑪蘭五花豬反覆燉煮至軟嫩，每口都能品嘗到四溢的酒香。

#03：東方文華酒店

今年端午節，東方文華酒店的米其林一星「雅閣中餐廳」也推出了一盒二入的「雅閣端午粽禮」，兩顆粽子的口味分別是以日本松茸與潮州鹵水鵝為內餡主角的「松茸瑤柱鵝肉糙米粽」，以及料豐味美的「鮑魚花膠裹蒸粽」。

前者先將松茸入烤箱烤出其濃郁香氣，再加入以秘製潮州鹵水滷製的肥鵝與鵪鶉、焗香過後鎖住鮮甜味的北海道干貝，包入竹與荷葉中蒸熟的養生紅糙米飯、菜脯以及鷹嘴豆取代了傳統的糯米、花生、栗子，層次豐富。

後者則遵循傳統廣式裹蒸粽做法，嚴選澳洲六頭鮮鮑、花膠、日本北海道干貝、雅閣經典秘製烤鴨、老虎蝦乾、五花腩肉等澎湃頂級食材製成，費工的烹煮方式讓海味精華與軟糯香黏的米飯完美結合，令人難以忘懷。

吃膩傳統中式粽？不如試試這些特殊口味

#04：小倉屋

吃膩了傳統的中式粽，想來點不一樣的口味嗎？有著濃濃日本風味的鰻魚飯專賣店「小倉屋」在今年推出了別出心裁的「蒲燒鰻魚粽」。

有別於傳統的三角形，這款粽子以福袋造型呈現，裡頭的米飯混合了鮮美乾香菇和爽脆的筍子，並加入小倉屋特製蒲燒醬，並在米飯上鋪滿金黃蛋絲與炙烤過後焦香味十足、外酥內嫩的大塊鰻魚。鹹甜滋味與多層次的咀嚼口感讓人大呼過癮，也在清一色的鮑魚、滷肉間走出了自己的風格。

#05：瓦城

除了日式的小倉屋蒲燒鰻魚粽外，知名連鎖泰式餐廳「瓦城」也在今年加入端午戰局，推出二鹹二甜共四款不同口味的粽子，分別是泰式蝦醬肉粽、醇厚麻油雞肉粽、芋香紫米粽、椰香榴槤粽。多數人其中，過去不曾想像過的「泰式蝦醬肉粽」以主廚特製蝦醬搭配香Q糯米，再包裹進軟嫩多汁的梅花肉、蜜栗子、珠貝、櫻花蝦等豐富內餡，可說是一款東南亞風格的海味粽。

而甜口味的「芋香紫米粽」不僅有清香爽口的芋泥，還加入香Q紫米及椰子肉，搭配特製的南洋椰香淋醬，不死甜的滋味老少咸宜。「椰香榴槤粽」則將泰國水果之王榴槤揉合入料，特殊氣味與柔軟清甜的口感於口中呈現絕妙平衡，推薦給喜愛榴槤的讀者。

能當下午茶享用的甜食點心粽

#06：舊振南

台北百年餅舖舊振南在今年推出「聚．時光冰粽禮盒」，內含三種不同口味，分別是融合百香果與愛文芒果酸甜的「百香芒果冰粽」、清香中帶有淡淡甜味的「黑糖綠豆沙冰粽」以及以港式消暑甜品為靈感的「楊枝甘露冰粽」，Q彈外皮搭配清涼消暑的冰涼內餡，無論大人小孩都能輕鬆收服。

除了粽子本身，舊振南今年也在禮盒上下了不少工夫，推出迪士尼百年限定款包裝，以橘綠色為基調配色的袋子不僅可愛，還有保冰功能，非常實用，推薦送給家中有小孩的親朋好友。

#07：采采食茶

販售各式茶葉與糕點禮盒，並受到廣大貴婦名媛喜愛、成為體面送禮選擇的采采食茶，在今年也推出了「裁雲冰粽禮盒」，除了與舊振南一樣的「楊枝甘露冰粽」外，還另外設計了「厚椰拿鐵」與「梅香紅心榴」兩種口味。

其中「厚椰拿鐵」以香濃不膩口的拿鐵慕斯包裹清爽的椰香奶凍，再鋪上苦甜榛果脆片，在Q軟外皮中增添了不少咀嚼口感；「梅香紅心榴」則採用法國紅心芭樂果泥製成口感綿密滑順的慕斯，並於餡中再包裹一層梅香果凍，以酸甜欲滴卻又高雅不膩的滋味，正式宣告夏日的到來。

以上7個品牌的粽子禮盒目前都可以在官方網站進行訂購，但要特別提醒的是，端午佳節前一至兩週適逢宅配高峰，訂購宅配禮盒可能會有延遲情況發生，建議有送禮需求的各位提早準備。