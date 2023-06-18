七款端午粽子禮盒推薦：絕不出錯的豪華飯店名粽，還是與眾不同的獵奇甜食粽？
我們想讓你知道的是
雖然會在節日親手包粽子分送給親友的人已經不多，但到了每年的這個時候，各大餐廳主廚也都使出渾身解術，推出為節慶設計的粽子禮盒。而本次，我們也特別挑選了幾款來自不同餐廳與品牌的端午商品，無論是想要品嚐豪華氣派的山珍海味，還是想嚐鮮、試試與眾不同的獵奇口味，應該都能在此得到滿足：
文：古家萱
回想小時候的端午節，奶奶總是在廚房忙進忙出，一手操持重要的包粽子事宜，從粽葉、米粒、到需要事先炒過的香菇、滷透的肥肉，家家戶戶都有自己的講究。
而如今，雖然會在節日親手包粽子、再將一串串粽子分送給親友的人已經不多，但到了每年的這個時候，各大餐廳主廚也都使出渾身解術，推出為節慶設計的粽子禮盒，而透過好友間的相互餽贈，也算是能了卻一樁「想吃吃看不同口味粽子」的心願。
本次，我們也特別挑選了幾款來自不同餐廳與品牌的粽子禮盒，無論是想要品嚐豪華氣派的山珍海味，還是想嚐鮮、試試與眾不同的獵奇口味，應該都能在此得到滿足。
送禮首選：絕不出錯的豪華飯店名粽
#01：台北晶華酒店
台北晶華酒店在今年推出了多款粽子禮盒，其中「晶華冠軍粽香禮盒」是主廚將歷年得到媒體好評的常勝粽集結而成的禮盒，裡頭共有冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽各一顆，是鹹甜兼具、有口皆碑的端午節送禮最佳首選。
而除了5入的冠軍粽香禮盒外，晶華酒店還推出了適合贈送給女性長輩的養生「晶華軒燕窩珍饈粽禮盒」、將招牌竹香荷葉飯重新包裝的「總舖師竹香禮盒」，以及一顆要價8800元，內餡加入鱈場蟹、關東刺參、中東白花膠、鮑魚、北海道干貝等頂級食材的「晶華軒極上鮑參海味粽禮」等，口袋夠深的朋友不妨試試。
#02：台北萬豪酒店
而說到以豪華著稱、卻又不至於了無新意的粽子禮盒，台北萬豪酒店的「萬豪經典粽禮」也相當值得推薦，裡頭共有豪華牛肝蕈鮑魚粽、紅麴葛瑪蘭東坡肉粽、人蔘雞粽、羊肚菌紅藜麥養生粽、百合紫米粽各一入。
其中，「豪華牛肝蕈鮑魚粽」不僅用料實在，還加入了以牛肝蕈絲、老母雞、金華火腿等食材熬煮製成的港式上湯牛肝蕈凍；「紅麴葛瑪蘭東坡肉粽」則以香醇濃郁的噶瑪蘭威士忌、紹興酒、紅麴、紅谷米等原料為基底的獨家滷汁，將噶瑪蘭五花豬反覆燉煮至軟嫩，每口都能品嘗到四溢的酒香。
#03：東方文華酒店
今年端午節，東方文華酒店的米其林一星「雅閣中餐廳」也推出了一盒二入的「雅閣端午粽禮」，兩顆粽子的口味分別是以日本松茸與潮州鹵水鵝為內餡主角的「松茸瑤柱鵝肉糙米粽」，以及料豐味美的「鮑魚花膠裹蒸粽」。
前者先將松茸入烤箱烤出其濃郁香氣，再加入以秘製潮州鹵水滷製的肥鵝與鵪鶉、焗香過後鎖住鮮甜味的北海道干貝，包入竹與荷葉中蒸熟的養生紅糙米飯、菜脯以及鷹嘴豆取代了傳統的糯米、花生、栗子，層次豐富。
後者則遵循傳統廣式裹蒸粽做法，嚴選澳洲六頭鮮鮑、花膠、日本北海道干貝、雅閣經典秘製烤鴨、老虎蝦乾、五花腩肉等澎湃頂級食材製成，費工的烹煮方式讓海味精華與軟糯香黏的米飯完美結合，令人難以忘懷。
吃膩傳統中式粽？不如試試這些特殊口味
#04：小倉屋
吃膩了傳統的中式粽，想來點不一樣的口味嗎？有著濃濃日本風味的鰻魚飯專賣店「小倉屋」在今年推出了別出心裁的「蒲燒鰻魚粽」。
有別於傳統的三角形，這款粽子以福袋造型呈現，裡頭的米飯混合了鮮美乾香菇和爽脆的筍子，並加入小倉屋特製蒲燒醬，並在米飯上鋪滿金黃蛋絲與炙烤過後焦香味十足、外酥內嫩的大塊鰻魚。鹹甜滋味與多層次的咀嚼口感讓人大呼過癮，也在清一色的鮑魚、滷肉間走出了自己的風格。
#05：瓦城
除了日式的小倉屋蒲燒鰻魚粽外，知名連鎖泰式餐廳「瓦城」也在今年加入端午戰局，推出二鹹二甜共四款不同口味的粽子，分別是泰式蝦醬肉粽、醇厚麻油雞肉粽、芋香紫米粽、椰香榴槤粽。多數人其中，過去不曾想像過的「泰式蝦醬肉粽」以主廚特製蝦醬搭配香Q糯米，再包裹進軟嫩多汁的梅花肉、蜜栗子、珠貝、櫻花蝦等豐富內餡，可說是一款東南亞風格的海味粽。
而甜口味的「芋香紫米粽」不僅有清香爽口的芋泥，還加入香Q紫米及椰子肉，搭配特製的南洋椰香淋醬，不死甜的滋味老少咸宜。「椰香榴槤粽」則將泰國水果之王榴槤揉合入料，特殊氣味與柔軟清甜的口感於口中呈現絕妙平衡，推薦給喜愛榴槤的讀者。
能當下午茶享用的甜食點心粽
#06：舊振南
台北百年餅舖舊振南在今年推出「聚．時光冰粽禮盒」，內含三種不同口味，分別是融合百香果與愛文芒果酸甜的「百香芒果冰粽」、清香中帶有淡淡甜味的「黑糖綠豆沙冰粽」以及以港式消暑甜品為靈感的「楊枝甘露冰粽」，Q彈外皮搭配清涼消暑的冰涼內餡，無論大人小孩都能輕鬆收服。
除了粽子本身，舊振南今年也在禮盒上下了不少工夫，推出迪士尼百年限定款包裝，以橘綠色為基調配色的袋子不僅可愛，還有保冰功能，非常實用，推薦送給家中有小孩的親朋好友。
#07：采采食茶
販售各式茶葉與糕點禮盒，並受到廣大貴婦名媛喜愛、成為體面送禮選擇的采采食茶，在今年也推出了「裁雲冰粽禮盒」，除了與舊振南一樣的「楊枝甘露冰粽」外，還另外設計了「厚椰拿鐵」與「梅香紅心榴」兩種口味。
其中「厚椰拿鐵」以香濃不膩口的拿鐵慕斯包裹清爽的椰香奶凍，再鋪上苦甜榛果脆片，在Q軟外皮中增添了不少咀嚼口感；「梅香紅心榴」則採用法國紅心芭樂果泥製成口感綿密滑順的慕斯，並於餡中再包裹一層梅香果凍，以酸甜欲滴卻又高雅不膩的滋味，正式宣告夏日的到來。
以上7個品牌的粽子禮盒目前都可以在官方網站進行訂購，但要特別提醒的是，端午佳節前一至兩週適逢宅配高峰，訂購宅配禮盒可能會有延遲情況發生，建議有送禮需求的各位提早準備。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選