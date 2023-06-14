2023/06/14,
軍事

國防部「全民國防應變手冊」出包，教民眾「辨識敵我」但解放軍服飾全數錯誤

國防部「全民國防應變手冊」出包，教民眾「辨識敵我」但解放軍服飾全數錯誤
Photo Credit：國防部

我們想讓你知道的是

國防部昨（13）日公布「全民國防應變手冊」，其中新增「敵我識別」章節教導民眾辨識解放軍和國軍，但卻被發現以插圖形式展示的4種解放軍服飾「全部錯誤」，皆為已經淘汰的舊款作訓服。

為協助民眾做好戰前準備，國防部昨（13）日公布修訂版的「全民國防應變手冊」，內容首度納入解放軍、國軍服裝圖解識別，不過軍事粉專指出，手冊中共軍迷彩樣式全部錯誤，皆為已經淘汰的舊樣式；國防部稍早表示，部分形式未符現況，將邀集相關專業單位研議調修。

「全民國防應變手冊」新增「敵我識別」章節，以插圖形式展示4種解放軍服飾、軍種臂章、二維碼軍職識別牌等，以利民眾辨識解放軍。

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Photo Credit: 國防部
全民國防應變手冊首次加入敵我識別內容。

不過軍事粉專「IDF 經國號」昨晚發文指出，圖示4種解放軍迷彩樣式「全部錯誤」，2022年解放軍三軍與武警部隊已淘汰手冊圖示的舊款「07式作訓服」，全面換裝「21式迷彩/特勤作訓服」，而21式的特點是迷彩不區分軍種顏色。

「IDF經國號」進一步指出，最特別的莫過解放軍的「蛙服」，不是長手冊插圖那樣（手冊中的是「作訓服」），解放軍所配戴帽型也並非鴨舌帽而是圓盤帽。

不過「IDF經國號」也說，手冊中圖示的解放軍軍銜、臂章識別圖倒是與21式相符，結論是，這張敵軍識別圖裡「聚集了四不像」。

關注解放軍動態的推特帳號「Joseph.W 約瑟」也做出類似的指正，更提醒不同的服裝種類名牌位置會不一樣，手冊一刀切式的描述名牌位置太簡易，另外二維碼在解放軍內並沒有大量配發，尤其東部戰區陸軍大部分單位仍無配備，紅外線識別亦然。

「Joseph.W 約瑟」也認為，民眾並不都了解解放軍，更遑論其裝備或服裝，識別工具所能做的就是盡可能縮短使用者在判讀上，從書本影像轉換到現實對照的時間，因此不建議使用Q版畫風，建議直接引用解放軍官方服裝的相關影像或將其改作，附註來源即可。

實際查詢中華人民共和國國防部網站，解放軍已於2021年冬季開始，全軍部隊陸續換發21式作訓服、作業服，迷彩作訓服區分叢林、荒漠等顏色，21式作業服則採用夾克款式設計，區分春秋、冬作業服。經比對，全民國防應變手冊中圖示確實與解放軍新版作訓服有所出入。

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上圖為全民國防應變手冊中圖示解放軍軍服；下圖為中國國防部公佈21式作訓服。Photo Credit: 中華民國國防部、中華人民共和國國防部
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Photo Credit: 中華人民共和國國防部
解放軍作業服（未收錄全民國防應變手冊）

國防部：Q版圖示形式未符現況

手冊出包，國防部今日稍早作出聲明，表示考量照片使用授權等因素，手册採取Q版圖示，呈現共軍服裝，期重點凸顯雙方迷彩圖樣差異。惟部分形式未符現況，國防部將邀集相關專業單位研議調修，以符合實況。

國防部表示，全民國防應變手冊於「編序」中，即說明歡迎各界提供意見，國防部虛心接受指正，將依需要滾動修正，使手冊更臻周延。

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核稿編輯：羅元祺


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