2023/06/14,
教育

大學申請入學放榜：招生缺額1.6萬創新高，頂大、醫學系都招不滿

大學申請入學放榜：招生缺額1.6萬創新高，頂大、醫學系都招不滿
圖為考完學測的學生｜Photo Credit: 中央社

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今日大學申請入學放榜，今年所有學校都有招生缺額，其中有11所學校的缺額比率大於50％，缺額最多的是中國文化大學共908個，頂大如台灣大學（178個）、清華大學（180個）、陽明交通大學（140個）及成功大學（284個）也都有缺額。

112學年度大學申請入學放榜，大學甄選入學委員會指出，今（2023）年總報名人數為7萬6112人，獲分發的人數為3萬8953人。本年度申請入學招生缺額為歷年新高，就連醫學系都有112個缺額。從早上9時起，考生可在大學甄選入學委員會網站查詢分發結果。

甄選會表示，112學年度考生通過第一階段篩選的平均校系數為2.96個，而在分發時，以第一志願序獲得分發的有3萬6855人，比率為94.61％，較111學年度的93％為高。

包含原住民、離島、願景計畫外加名額在內，112學年度獲得分發人數為3萬8953人，因為總報名人數的減少，比111學年度獲得分發的人數少了7922人，今年報名分發率（獲分發人數／總報名人數）為51.18％，比去年減少6.44％。

招生缺額的部分，甄選會資料指出，112學年度分發後的招生缺額有1萬6121個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），相較111學年度的1萬294人有所增加，也創下歷年新高，主因是報名人數減少5238人。

今年所有學校都有招生缺額，其中有11所學校的缺額比率大於50％，缺額最多的是中國文化大學共908個，頂大如台灣大學（178個）、清華大學（180個）、陽明交通大學（140個）及成功大學（284個）也都有缺額。

11校醫學系共122個缺額

（中央社）112學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系自費生提供597個名額，分發475人，出現122個缺額，僅2校醫學系全部滿招。

大學甄選入學委員會今天公布112學年度大學申請入學管道統一分發結果，7萬6112人報名、5萬3856個名額（含願景組143個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），3萬8953人獲分發，報名分發率51.18%。

在醫學系方面，11校合計提供597個名額，5240人報名，1772人通過篩選，分發475人，有122個缺額；除了中國醫藥大學醫學系和中山醫學大學醫學系滿招外，其他醫學系都有缺額，台大醫學系一般生招滿，希望組（招低收、中低收入戶、特殊境遇家庭及新住民子女、偏遠高中學生）有1個缺額。

甄選會資料顯示，申請入學醫學系公費生有9校提供72個名額，963人報名，225人通過篩選，44人獲分發，有28個缺額。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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