2023/06/22,
教育

【圖表】用數據比較公私立大學學雜費，醫學院差距最大，文法學院差距最小

【圖表】用數據比較公私立大學學雜費，醫學院差距最大，文法學院差距最小

我們想讓你知道的是

副總統賴清德近期提出私立大學學費2.5萬補助政策，行政院長陳建仁也加碼高中職學費全免、學貸延長等配套方案。依據大專校院校務資訊公開平台資訊，私立一般大學每學期學雜費平均為4萬9615元，公立一般大學平均為2萬5503元，兩者每學期的差額為2萬4112元。

公私立大學學雜費每學期相差近2.5萬，醫學大學學雜費最貴

副總統賴清德20日至朝陽科技大學出席活動時，指出私立大學與公立大學的學費平均差額高達5萬元，為減緩私校學生的經濟負擔，預計從明（2023）年起補助私校學生學費差額的五成，也就是2萬5000元以上。

所有學院公、私立大學差額皆超過2萬元，醫學院學雜費為最高

依據大專校院校務資訊公開平台所公佈的111學年度日間學士班以下學費、雜費收費基準，私立一般大學每學期學雜費平均為4萬9615元，公立一般大學平均為2萬5503元，兩者每學期的差額為2萬4112元。

檢視不同學院的平均學雜費收費基準，所有學院的公、私立大學學雜費差額皆超過2萬元。其中，公、私立大學學雜費差最多的是理農學院，差額達2萬6765元，差額最低的則是文法學院，公、私立大學收費基準相差2萬2169元。

各學院學雜費

另外，公立大學學雜費最高的學院依序為醫學院、工學院、理農學院、商學院與文法學院。而私立大學學雜費平均最高也是醫學院，其次則是理農學院、工學院、商學院與文法學院。

由於醫學院的學雜費較高，若分別觀察公、私立各大學的平均學雜費收費基準，會發現設有醫學院的大學，學雜費也較高。學雜費最高的私立大學就以中國醫藥大學、台北醫學大學和中山醫學大學分佔前三，公立大學的前三名則依序為國立台灣大學、國立陽明交通大學與國立成功大學。

私立大學學雜費
公立大學學雜費

陳建仁加碼配套：擴大弱勢補助、高中職免學費、學貸延長

行政院長陳建仁昨（21）日視察112年端午節連假國道疏運辦理情形時也表示，他和總統蔡英文、副總統賴清德已針對學雜費補助政策展開多次討論，希望能縮短公、私立大學學雜費的差距。

陳建仁也提出三項配套措施，包含擴大公、私立大學弱勢學生的學費補助方案、高中職學費全面免費，以及學貸延長。他也表示，行政院現已針對上述配套方案展開規劃，預計可於下週提出詳細內容。

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核稿編輯：林奕甫


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