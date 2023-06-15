有毒的男子氣概：許多男性的粗魯行為，其實是逃避「情緒勞動」的結果

文：麟左馬

把力氣都花在成為男人，你拿什麼來當個好人？

這問題換成女人也成立，但女人被期待的女性品質裡，遠比期望中男性品質更多對他人的情感勞動，包括溫柔體貼與文雅細心。一個純爺兒們或者男子漢，也許很有犧牲奉獻的脾氣，但常常需要有人為他善後，無法獨立生存。

把「toxic masculinity」翻成有毒的男子氣概，是個不經心的直譯，也可以理解成陽剛餘毒。大致上就是個男人味爆棚的傳統形象有多少副作用的討論，不限於睪固酮。

常見的陽剛餘毒，在任何年齡層都可能化為愚蠢或傷害性的言行或決策。

舉個例，飆車。美國青少年駕駛（16至18歲）在車內有同儕的時刻，超速的機率陡升30%。但是最常見的行為可能是男人之間抓襠打招呼和逼酒。但任何讓人說出：「Boys will be boys.」 或者「男生嘛！」的行為，都值得列入令人頭痛的陽剛餘毒，建議改掉。

展示自己有資源可以浪費

非常多男性化的身體特徵都是睪固酮濃度高的表徵，例如肌肉壯碩。但睪固酮濃度高也會抑制免疫系統，讓免疫力下降。理論上，肌肉大塊，代表免疫力較低；實際上，肌肉壯碩是一種炫耀：我的免疫系統強健到，即使被睪固酮抑制，還是很健康。這不是常識，但內建在擇偶偏好裡，選擇更佳免疫系統。

秀肌肉來炫耀這種事，在皮膚底下和以外也都成立。從兩人座但耗資入門級四人房車的十倍價格的跑車，到挑釁，像大角羚跟厚頭龍用頭骨互撞打架的那種挑釁，都是浪擲生存資源的行為，而且好發於雄性動物。

這是非常顯然的性擇偏好養成的陽剛形象。這也是陽剛形象最外顯的一層：我男子漢我可以。常見的表現形式是各種逞強。

維護自尊

想盡辦法讓自己的社會位階不要被看低，是所有陽剛餘毒裡最容易辨識的類別，每個人都能輕易舉出實例。例如打架都被壓在地上了還死不認輸、例如惱羞成怒、例如否定質疑自己的人的質疑資格。因為輸就是在競爭中無法取得資源，所以就算輸了也不願承認。

逞強是做不到也硬要，不認輸是做不到也不面對。因為面對現實，不是輸掉競爭資源，就是失去競爭資格。在競爭邏輯裡，這個輸掉的個體就沒什麼用了。輸是存在主義危機，所以才那麼難以面對。即使規格微小到只是自己用了幾十年的工具規格要被替代，都好像否認整個自己的少壯時代一樣痛苦。失去優勢就這麼痛，所以反射式反抗。

社會性動物的生存模式裡，雄性動物的社會位階直接決定他所能享有的所有資源，尤其是繁衍機會。這也是陽剛形象最主要的餘殃發生地帶：對任何傷及自己自尊的言行和處境爆發不成比例的反抗。常見的表現形式是高傲或針對性憤怒；辨識方式是此人用自己比別人更高級的態度待人成習，例如惡性勸酒。

逃避情緒勞動

情緒勞動是所有勞動裡，兩性分工最不均的一種，可能比軍事行動還不均。軍事行動至少可見，但情緒勞動絕大多數時候都隱形，對慣性逃避付出情緒勞動的人尤其透明。

從小處著手，像是罵髒話跟甩門，這種表達衝動遠多過表達內容的行為，就是很標準的：把用以自我控制的腦力省下來，讓情緒後果外溢給別人承擔。

講白話，就是粗魯。

粗魯幾乎是最男性化的言行特質了，連女性粗魯起來，都會被說不像個女生或者是個男人婆、女漢子。因為女生通常都極為擅長情緒勞動，而且是高度精緻的情緒勞動。逃避情緒勞動是男生才幹的事，而且這種男性特權往往還被視為有男子氣概，不拘小節。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

一般人對情緒勞動這個詞很陌生，但情緒勞動的實況其實大家都很熟悉。

舉個例：一群人去小吃店吃飯，為每個人在上菜前就拿好湯匙筷子餐巾紙的，是不是常常是女生？許多男生是不是連想都沒有想過，其實可以做點事來提升別人的用餐體驗？再舉個例：一起自助旅行，規劃者是女生的機率有多高？除非男生是專業導遊或專業背包客，否則行程安排跟銜接，多少比例會被家中或團體裡的女生包辦？甚至有些男生主導的話就會變成：到了再看看要幹嘛。

用自己的腦力，補足他人的體驗不足處，就是情緒勞動。情緒勞動不只是酒店小姐陪笑賺錢這種有償工作，女性小心翼翼不要傷到身旁男性自尊的日常，都是長期情緒勞動。

但男性往往慣性逃避情緒勞動，畢竟情緒勞動可能被認為是弱者對強者的服侍行為。所以男人維持粗魯，以免示弱，或顯出自己需要用討好他人來求生存，沒辦法實力碾壓。說穿了，情緒勞動是一種強者不需要付出的勞力，許多男人不願意幹，才會想讓女人包辦。

逃避情緒勞動的最基礎表現形態是粗魯，但更隱形卻常見到被視為性別差異的是：把他人納入自己的行為考量。例如有意識地不擋在出入口、例如想虧妹的時候意識到妹不想被你虧，懂得住手。

最後提一個健身房常見的真理：把肌肉練到完美，會吸引到的就是男生。誠摯建議認真想吸引女性的男性，不要把自己活成純爺兒們，那是男生才真心喜愛的東西。

思考愉快。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：「有毒的男子氣概」是尛？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀