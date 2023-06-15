有毒的男子氣概：許多男性的粗魯行為，其實是逃避「情緒勞動」的結果
我們想讓你知道的是
粗魯幾乎是最男性化的言行特質了，連女性粗魯起來，都會被說不像個女生或者是個男人婆、女漢子。而男性往往慣性逃避情緒勞動，畢竟情緒勞動可能被認為是弱者對強者的服侍行為，所以男人維持粗魯，以免示弱，或顯出自己需要用討好他人來求生存，沒辦法實力碾壓。
文：麟左馬
把力氣都花在成為男人，你拿什麼來當個好人？
這問題換成女人也成立，但女人被期待的女性品質裡，遠比期望中男性品質更多對他人的情感勞動，包括溫柔體貼與文雅細心。一個純爺兒們或者男子漢，也許很有犧牲奉獻的脾氣，但常常需要有人為他善後，無法獨立生存。
把「toxic masculinity」翻成有毒的男子氣概，是個不經心的直譯，也可以理解成陽剛餘毒。大致上就是個男人味爆棚的傳統形象有多少副作用的討論，不限於睪固酮。
常見的陽剛餘毒，在任何年齡層都可能化為愚蠢或傷害性的言行或決策。
舉個例，飆車。美國青少年駕駛（16至18歲）在車內有同儕的時刻，超速的機率陡升30%。但是最常見的行為可能是男人之間抓襠打招呼和逼酒。但任何讓人說出：「Boys will be boys.」 或者「男生嘛！」的行為，都值得列入令人頭痛的陽剛餘毒，建議改掉。
展示自己有資源可以浪費
非常多男性化的身體特徵都是睪固酮濃度高的表徵，例如肌肉壯碩。但睪固酮濃度高也會抑制免疫系統，讓免疫力下降。理論上，肌肉大塊，代表免疫力較低；實際上，肌肉壯碩是一種炫耀：我的免疫系統強健到，即使被睪固酮抑制，還是很健康。這不是常識，但內建在擇偶偏好裡，選擇更佳免疫系統。
秀肌肉來炫耀這種事，在皮膚底下和以外也都成立。從兩人座但耗資入門級四人房車的十倍價格的跑車，到挑釁，像大角羚跟厚頭龍用頭骨互撞打架的那種挑釁，都是浪擲生存資源的行為，而且好發於雄性動物。
這是非常顯然的性擇偏好養成的陽剛形象。這也是陽剛形象最外顯的一層：我男子漢我可以。常見的表現形式是各種逞強。
維護自尊
想盡辦法讓自己的社會位階不要被看低，是所有陽剛餘毒裡最容易辨識的類別，每個人都能輕易舉出實例。例如打架都被壓在地上了還死不認輸、例如惱羞成怒、例如否定質疑自己的人的質疑資格。因為輸就是在競爭中無法取得資源，所以就算輸了也不願承認。
逞強是做不到也硬要，不認輸是做不到也不面對。因為面對現實，不是輸掉競爭資源，就是失去競爭資格。在競爭邏輯裡，這個輸掉的個體就沒什麼用了。輸是存在主義危機，所以才那麼難以面對。即使規格微小到只是自己用了幾十年的工具規格要被替代，都好像否認整個自己的少壯時代一樣痛苦。失去優勢就這麼痛，所以反射式反抗。
社會性動物的生存模式裡，雄性動物的社會位階直接決定他所能享有的所有資源，尤其是繁衍機會。這也是陽剛形象最主要的餘殃發生地帶：對任何傷及自己自尊的言行和處境爆發不成比例的反抗。常見的表現形式是高傲或針對性憤怒；辨識方式是此人用自己比別人更高級的態度待人成習，例如惡性勸酒。
逃避情緒勞動
情緒勞動是所有勞動裡，兩性分工最不均的一種，可能比軍事行動還不均。軍事行動至少可見，但情緒勞動絕大多數時候都隱形，對慣性逃避付出情緒勞動的人尤其透明。
從小處著手，像是罵髒話跟甩門，這種表達衝動遠多過表達內容的行為，就是很標準的：把用以自我控制的腦力省下來，讓情緒後果外溢給別人承擔。
講白話，就是粗魯。
粗魯幾乎是最男性化的言行特質了，連女性粗魯起來，都會被說不像個女生或者是個男人婆、女漢子。因為女生通常都極為擅長情緒勞動，而且是高度精緻的情緒勞動。逃避情緒勞動是男生才幹的事，而且這種男性特權往往還被視為有男子氣概，不拘小節。
一般人對情緒勞動這個詞很陌生，但情緒勞動的實況其實大家都很熟悉。
舉個例：一群人去小吃店吃飯，為每個人在上菜前就拿好湯匙筷子餐巾紙的，是不是常常是女生？許多男生是不是連想都沒有想過，其實可以做點事來提升別人的用餐體驗？再舉個例：一起自助旅行，規劃者是女生的機率有多高？除非男生是專業導遊或專業背包客，否則行程安排跟銜接，多少比例會被家中或團體裡的女生包辦？甚至有些男生主導的話就會變成：到了再看看要幹嘛。
用自己的腦力，補足他人的體驗不足處，就是情緒勞動。情緒勞動不只是酒店小姐陪笑賺錢這種有償工作，女性小心翼翼不要傷到身旁男性自尊的日常，都是長期情緒勞動。
但男性往往慣性逃避情緒勞動，畢竟情緒勞動可能被認為是弱者對強者的服侍行為。所以男人維持粗魯，以免示弱，或顯出自己需要用討好他人來求生存，沒辦法實力碾壓。說穿了，情緒勞動是一種強者不需要付出的勞力，許多男人不願意幹，才會想讓女人包辦。
逃避情緒勞動的最基礎表現形態是粗魯，但更隱形卻常見到被視為性別差異的是：把他人納入自己的行為考量。例如有意識地不擋在出入口、例如想虧妹的時候意識到妹不想被你虧，懂得住手。
最後提一個健身房常見的真理：把肌肉練到完美，會吸引到的就是男生。誠摯建議認真想吸引女性的男性，不要把自己活成純爺兒們，那是男生才真心喜愛的東西。
思考愉快。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：「有毒的男子氣概」是尛？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。