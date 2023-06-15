旅法華語教師劉展岳教台語推寶島文化，歐洲學子高唱〈浪流連〉愛上台灣
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談到教台語的動機，劉展岳表示，每種語言就是一種文化，文化會在土壤裡發展出不同的東西。「台語是我對於台灣產生文化認同的根源，也可以說是我身體的一部分，是我母親的語言也是我跟父親說話的語言」。
文：曾婷瑄（中央社記者）
台灣人從不畏懼走出舒適圈、探索世界，世界上各個角落都有台灣人的奮鬥、傳遞文化和回饋他鄉的故事正在上演。中央社「世界台灣人專題」發掘海外各地台灣人的故事，帶領聽眾了解這些在異鄉落地生根的台灣人，如何站穩自己的腳步，向世界傳遞台灣和台灣人的真、善、美，並發揮「取之於當地，用之於當地」的精神，回饋日久成故鄉的他鄉。
隨著台灣在法國能見度大增，台語也漸受關注，大學、巴黎市政府陸續開台語課。來自屏東的劉展岳幾年來努力分享父母的語言，他的動機只是盼藉語言、文化這條路，陪伴歐洲學子走向台灣。
「找一個無人熟識、青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯……」。這天下午，巴黎被奧斯曼建築包圍的大學教室裡傳出一首經典台語老歌，然而以清澈嗓音、清晰咬字唱歌的竟是位來法國唸書的拉脫維亞女學生。
近兩小時的台語課，教室變身成KTV，30多名學生輪番登台拿著麥克風高歌〈魚仔〉、〈心花開〉、〈浪流連〉、〈愛拼才會贏〉等台語歌曲。
有些同學架勢不凡、熟記歌詞，有些則是略帶靦腆、自備小抄，但無論如何，都可以從歌者滿足的笑容和班級活躍的氣氛中，感受到他們對台語的熱忱。連受邀出席的駐法代表吳志中也抵不過同學的熱情鼓勵，先後和同學高唱〈思慕的人〉與〈黃昏的故鄉〉。
帶領這群法國學子認識台灣、學習台語的就是法國國立東方語言與文化學院（INALCO）台語和華語教師，同時也是比利時自由大學表演藝術研究所講師劉展岳。
歡唱後吳志中告訴《中央社》，隨著台灣的國際名聲越來越好，想更了解台灣的法國人也逐漸增加。「我們當然非常鼓勵在這裡推廣台語，讓更多人了解、學習，學了之後他們就會想要到台灣。很感謝展岳在這方面的努力，我們也會繼續鼓勵他推廣台語」。
「我從小講台語長大，那年代學校還是禁止講台語的，但我回到家很自然就會講台語」。劉展岳出生於屏東萬丹，母親講台語、父親則是客家人。
劉展岳向《中央社》記者講到台語的深切淵源，「媽媽愛唱台語歌，我小時候就是聽我媽媽唱的那些台語歌長大的。我自己也很愛看布袋戲。台灣民間的儀式和靈山文化，我就是從這些文化中長大的，而在這些活動當中，基本上使用的語言就是台語」。
劉展岳在法國教台語的經歷可推至2007年，他在里昂（Lyon）第三大學唸碩士班時教授「閩南語」選修課；博士班時在勒恩（Rennes）第二大學教華語時也心繫母語，成功爭取加開台語工作坊。
他2019年到任INALCO，當時漢語系三年級、也就是法國大學制度最後一年，外語選修的廣東語老師無法繼續任教，劉展岳立即躍躍欲試，向校方提出計畫以台語課代替課程缺口。
劉展岳努力說服校方，學校最後投票通過，終於自2020年起，台語從時有時無的附屬課程轉為正式選修課，並在他積極爭取後，取得共識，將課程名稱從閩南語正名為「台語」。
當初投下贊成票的漢學家崔愷婷（Catherine Legeay）告訴《中央社》，法國可以學華語的地方越來越多，「但像劉老師這樣教台語的經驗、機會不多，所以學院學生非常歡迎台語課，因為它是另一種語言，而且台語歌和電影也是我們學生喜歡看、喜歡聽的，所以學台語是有道理、有用的」。
2020年首次開班，即使因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情線上授課，仍獲極大迴響，80多人報名。因此他和同事聊到在學校之外開設台語課程的可能性，讓更多人透過其他管道學習。
在語言學者林季苗共同推動下，隔（2021）年成功首度在巴黎市政府語言課程中開設台語班，寫下新頁。可惜今年因時間無法配合，他沒有繼續授課。
劉展岳說，教授華語過程中，許多學生會好奇台灣的其他文化，他也很渴望向學生展現台灣的多語多文化社會。他告訴學生，用華語在台灣溝通無虞，但每個地方所使用的語言都不盡相同；透過台語能了解更多事情，達到不一樣的人際互動，「學習台語能提供你看到台灣不同樣貌的機會」。
劉展岳覺得在法國教台語這件事非常重要，為此他想了許多方法，「我想強調台灣的多元性。對我來說，雖不能說是責任，但有個動機去分享更多台灣有關的東西」。
他說：「很多人說台語是閩南語，但台語其實有很多歷史背景是閩南語所沒有的，加入了荷蘭、西班牙、平埔族和原住民文化，再經歷日本殖民，法、美文化影響等階段，形塑了台語裡的特殊性。」
透過訪問的學生口中得知，劉展岳可謂他們心中「第一名」的老師，為了更認識台灣而學台語的小馬（Maximilien Quevrain）告訴記者，「我想成為台灣的法語老師，他（劉展岳）也是啟發我成為教師的原因之一。他的教學方式真的很特別、很有創意、很多想法、面帶笑容，我真的很喜歡他。雖然Inalco老師都很好，但我最喜歡劉老師」。
已多次來台、對泰雅族織布文化情有獨鍾的瑪俐（Marie Izdag）則用中文說道：「他算是Inalco中文系學生（認為）最好的老師，他不只讓我們更了解台灣文化，也讓我們上課特別開心，用不同方式讓我們學台語。」
究其原因，這和劉展岳上課的創意和熱情大有關係。除了一般教學外，他還舉辦台語KTV、台語漢詩朗誦、高鐵台語廣播等台語學習兼文化體驗活動；他在比利時教導表演時，則帶領學生以台灣的歷史、政治、社會、語言或族群為元素，創作具跨文化特點的表演習作，學生也以珍珠奶茶、太陽花學運、原住民族等議題進行分享。
劉展岳說，「台語漢詩」活動是以更接近中原古音的台語了解魏晉南北朝與唐朝的詩詞，並邀請同學週末到台灣茶藝店品茶朗誦。看見法國學子以台語專注朗誦艱澀的古詩，並彼此分享賞析，不由得令人佩服。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
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8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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