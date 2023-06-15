2023/06/15,
農漁

逾12年超限捕撈，英國「好魚指南」降級北大西洋鯖魚，不再是「永續海鮮」

逾12年超限捕撈，英國「好魚指南」降級北大西洋鯖魚，不再是「永續海鮮」
鯖魚是大家常食用的海鮮，但隨著無限制的捕撈，永續評級也跟著下降 | Photo Credit: 英國海洋生態保育協會

我們想讓你知道的是

這表我們從此都不該吃鯖魚了嗎？「好魚指南」負責人澄清，降級代表著更永續的選擇允許時，請避免吃鯖魚。此外，消費者也可以選擇徒手釣釣法的鯖魚，這種漁法不會有過度捕撈的問題。指南也建議，歐洲鯷魚和沙丁魚都是富含Omega-3脂肪酸的魚類，是很好的替代品。

環境資訊中心綜合外電；曹可芝 編譯

鹽烤、煙燻、罐頭⋯⋯多種烹調方式，美味又價格低廉，還能補充Omega-3脂肪酸的鯖魚，是英國餐廳和超市常見的魚種，國內超市也常見北大西洋鯖魚。鯖魚長期名列永續海鮮，可說是環保饕客的最愛。但經過多年沒有限制的大量捕撈後，鯖魚的永續地位岌岌可危。

今年4月，英國海洋生態保育協會（Marine Conservation Society，MCS）最新的「好魚指南」（Good Fish Guide）將北大西洋鯖魚的永續等級降級，從綠色的「最佳選擇」降為橘色的「尚可」，代表鯖魚的數量下滑，需要密切關注與保護。

限制捕撈有共識，17國配額談不攏

「好魚指南」是英國最具指標性的海鮮食用建議評級報告，分為紅橘綠三級，綠色代表「最佳選擇」，橘色代表「尚可」，紅色則代表「避免食用」。即使是同一種魚，不同捕撈方式也會影響評級，例如在英國西南部徒手釣（handline）的鯖魚就是綠色，但其他地區以圍網、刺網大量捕撈的鯖魚就是橘色。

鯖魚長期列居「最佳選擇」食用名單，但研究發現，鯖魚的族群數量一直在遞減。在東北大西洋，就有挪威、英國、冰島等17個國家加入捕撈的行列。2009年，國際海洋探測委員會（ICES）決定祭出總捕撈量。麻煩的是，雖然所有國家都認可ICES基於生物調查所訂立的總量限制，但「如何分配」卻始終談不攏。挪威在2021年起自行宣布配額，占掉總額度的35%，引發其他國家不滿。

2010年起，北大西洋鯖魚捕撈總量平均每年超量達41%。MCS指出，2022年鯖魚捕撈限額是79.5萬噸，實際卻捕撈了113噸。

不斷超量捕撈的壓力下，鯖魚數量從2015年開始下跌，再加上海水升溫、食物減少以及疾病傳染等因素，鯖魚愈來愈難活到性成熟的年齡。但今年3月的漁業會議依舊訂不出捕撈分配量。MCS因此將鯖魚降級，讓大眾注意到問題的嚴重性。

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Photo Credit: 海洋生態保育協會（MCS）
海洋生態保育協會上利用不同的顏色代表海鮮食用建議評級，第一排最左的鯖魚同時有綠色與橘色，代表不同的漁法或地點捕獲的魚，其評級也會不同

吃或不吃？

這表我們從此都不該吃鯖魚了嗎？「好魚指南」負責人庫姆比斯（Charlotte Coombes）澄清，降級代表著更永續的選擇允許時，請避免吃鯖魚。此外，消費者也可以選擇徒手釣釣法的鯖魚，這種漁法不會有過度捕撈的問題。

「好魚指南」建議，歐洲鯷魚和沙丁魚都是富含Omega-3脂肪酸的魚類，是很好的替代品。

根據《衛報》報導，鯖魚佔了英國總漁獲量的32%之多，而且許多頂級掠食者如鯊魚、鯨魚和海豚都以鯖魚為食物，牠們也是鯖魚減少的受害者。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：逾12年超限捕撈 北大西洋鯖魚不再是永續海鮮

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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