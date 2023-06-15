調查報告：台灣83%民眾曾收到假訊息，政治謠言「信者恆信」闢謠效果最差
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超過一半以上的民眾，認為媒體工作者、政治人物與境外勢力三個角色，是散播假訊息的大宗，甚至有58%以上的民眾認為，這些身份的人「經常、甚至每天都在製造假訊息」。雖然都是假訊息，但是面對不同類型、種類的謠言時，大眾對於「查核報告」的相信程度卻是不盡相同。
文：宋思彤（特約記者採訪報導）
隨著網路社群媒體的發展，「假資訊」變得更加猖獗、氾濫。根據統計，全台灣有超過8成的民眾都曾接收過假訊息，舉凡政治、生活、健康類型，甚至包括詐騙內容。只要稍有疏漏，就有可能掉進「假」陷阱之中。
台灣事實查核教育基金會與國立台灣大學新聞研究所、政治系攜手合作，連續兩年進行「假訊息現象與事實查核成效」大調查暨高峰論壇活動，5月19日於台灣大學法律學院霖澤館一樓國際會議廳舉行。現場邀集產官學各界意見領袖，與各界來賓展開對談。
此次大調查及高峰論壇活動分為兩大部分，第一部分為「調查發表會」，公布今年度的假訊息調查報告。本階段由台灣事實查核教育基金會董事蘇正平引言，並由撰寫分析報告的台大社科院三位學者張佑宗、謝吉隆、洪貞玲共同說明與解析。
結果顯示，有83％的民眾曾在過去一年收過假訊息，比起前一年的75%，增加了7個百分點。不過，多數民眾對於假訊息的「病識感」也更趨提升，亦支持政府立法管制。身處在資訊洪流與國防安全的關鍵時間點，面臨新型態的資訊戰開打，台灣民眾是否已經做好準備？
假訊息的接收方式與頻率
過去一年間，有83%的民眾曾經收過假訊息，其中有34.4%表示經常或每天都會收到。面對這樣的情況，台大政治系教授張佑宗認為，顯見假訊息已經滲透到日常生活之中，甚至可能減少民眾的社會與政治信任。
假資訊氾濫之下，民眾會對哪些身份產生不信任感？調查顯示，有66%的民眾對於媒體工作者失去信任，是所有職業類別中最為嚴重；其次為政治人物的62%；也有55%的民眾對「政府施政」失去信賴感。同時也有近半數民眾認為，假訊息會對社會人際關係、國家的民主體制構成威脅。
至於民眾覺得，是哪些人在散布假消息？有超過一半以上的民眾，認為媒體工作者、政治人物與境外勢力三個角色，是散播假訊息的大宗。甚至有58%以上的民眾認為，這些身份的人「經常、甚至每天都在製造假訊息」。
碰到一個來源不明、不知正確與否的消息時，民眾會如何辨別真假？調查顯示大多數民眾會先與親朋好友討論（71.9%），其次分別為聽取專業人士判斷、查閱相關書籍或實體資料（69.5%、64.4%），也有60.5%的民眾會使用事實查核機制。雖然比例上較低，不過各類查核方式的使用人數，比例均較前一年更為提升。
政治類型假訊息，事實查核效果打折扣
雖然都是假訊息，但是面對不同類型、種類的謠言時，大眾對於「查核報告」的相信程度卻是不盡相同。
2020年總統大選期間，網路謠言的攻防成為了選民關注的一大焦點，來自境外、敵對陣營的假訊息不勝枚舉。今年同樣適逢大選年，政治類型的謠言也一定會比去年增加，這也成為了一大研究重點。
「事實查核的效果到底有多少？這在傳播學、政治學都是非常熱門的話題」，張佑宗提到，近3年有許多的文獻研究，但隨著地域不同，研究結論也大相徑庭。因此，本次研究也特別從台灣的視角來探討。
張佑宗解釋，本次研究特別將假訊息的種類分為「政治類」與「非政治類」，藉由加入實驗設計的環節，了解事實查核是否能改善民眾對訊息的認知。研究結果顯示，確實某些程度可以改善民眾認知，不過「謠言的類型」卻有所影響。
舉例來說，民眾在面對一般生活、健康類型的假訊息時，並不會受到自身政治立場所影響，因此效果非常顯著；不過，若假資訊觸及到政治領域，就會產生「信者恆信、不信者恆不信」的現象，反而會讓查核效果打了折扣。
另外，黨派色彩越明顯，對於查核報告的信任度，更容易呈現極端分布的情況。例如：政治光譜為深藍的民眾，會相信藍營負面訊息的事實澄清，但可能不會相信綠營負面消息的查核報告，反之亦然。張佑宗認為，政治類型的查核效果，主要是反映在「中間選民」身上，他也建議未來的查核報告，應該盡量以中間選民的視角去撰寫，才能達到最大化的效果。
第三人效果、假訊息誰要防堵？
從上述數據即可得知，假訊息數量增加的趨勢。幸好，民眾對於假新聞的「認知」已經提升，超過八成的民眾意識到網路會散布假訊息；同時，曾經有過查核經驗（不限於使用查核工具）的民眾也超過7成，對打擊假資訊無疑是一大幫助。
不過，閱聽人面臨假訊息產生的「第三人效果」（The Third-Person Effect）也值得注意。「覺得別人會受到假訊息的影響，但是自己不會上當」，台大新聞所教授謝吉隆指出，這個現象與去年相差不大，也凸顯了假訊息或許能夠被辨識，但自身不一定能夠抵禦的危機。
在學說中，有「第三人效果」認知的閱聽人，會希望避免他人受到媒介內容影響，進而支持對相關內容進行管制，這樣的現象也與調查結果不謀而合。根據調查結果，有高達九成的民眾支持立法要求社群平台，落實相關的自律機制；甚至超過六成民眾認為，即使會損害言論自由，政府或社群平台也應該管制假訊息。
從方法上來看，也有類似的結果。「台灣面臨假訊息的防治，是採取公私部門協力、多方並進的策略」，台大新聞所所長洪貞玲提到，台灣民眾認為管制假訊息時，最有效的前三個方法分別是「政府立法管制、提升媒體報導正確度，以及推動媒體素養教育」。
洪貞玲認為，台灣民眾面臨假訊息的威脅，對政府、社群平台有非常高的期待及要求。她也認為，這些數據可以作為如何因應、思考相關對策的線索。
媒體教育、查核組織公信力
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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