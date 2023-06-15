調查報告：台灣83%民眾曾收到假訊息，政治謠言「信者恆信」闢謠效果最差

文：宋思彤（特約記者採訪報導）

隨著網路社群媒體的發展，「假資訊」變得更加猖獗、氾濫。根據統計，全台灣有超過8成的民眾都曾接收過假訊息，舉凡政治、生活、健康類型，甚至包括詐騙內容。只要稍有疏漏，就有可能掉進「假」陷阱之中。

台灣事實查核教育基金會與國立台灣大學新聞研究所、政治系攜手合作，連續兩年進行「假訊息現象與事實查核成效」大調查暨高峰論壇活動，5月19日於台灣大學法律學院霖澤館一樓國際會議廳舉行。現場邀集產官學各界意見領袖，與各界來賓展開對談。

此次大調查及高峰論壇活動分為兩大部分，第一部分為「調查發表會」，公布今年度的假訊息調查報告。本階段由台灣事實查核教育基金會董事蘇正平引言，並由撰寫分析報告的台大社科院三位學者張佑宗、謝吉隆、洪貞玲共同說明與解析。

結果顯示，有83％的民眾曾在過去一年收過假訊息，比起前一年的75%，增加了7個百分點。不過，多數民眾對於假訊息的「病識感」也更趨提升，亦支持政府立法管制。身處在資訊洪流與國防安全的關鍵時間點，面臨新型態的資訊戰開打，台灣民眾是否已經做好準備？

假訊息的接收方式與頻率

過去一年間，有83%的民眾曾經收過假訊息，其中有34.4%表示經常或每天都會收到。面對這樣的情況，台大政治系教授張佑宗認為，顯見假訊息已經滲透到日常生活之中，甚至可能減少民眾的社會與政治信任。

假資訊氾濫之下，民眾會對哪些身份產生不信任感？調查顯示，有66%的民眾對於媒體工作者失去信任，是所有職業類別中最為嚴重；其次為政治人物的62%；也有55%的民眾對「政府施政」失去信賴感。同時也有近半數民眾認為，假訊息會對社會人際關係、國家的民主體制構成威脅。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 宋思彤攝 台大政治系教授張佑宗說明調查方法與概況

至於民眾覺得，是哪些人在散布假消息？有超過一半以上的民眾，認為媒體工作者、政治人物與境外勢力三個角色，是散播假訊息的大宗。甚至有58%以上的民眾認為，這些身份的人「經常、甚至每天都在製造假訊息」。

碰到一個來源不明、不知正確與否的消息時，民眾會如何辨別真假？調查顯示大多數民眾會先與親朋好友討論（71.9%），其次分別為聽取專業人士判斷、查閱相關書籍或實體資料（69.5%、64.4%），也有60.5%的民眾會使用事實查核機制。雖然比例上較低，不過各類查核方式的使用人數，比例均較前一年更為提升。

政治類型假訊息，事實查核效果打折扣

雖然都是假訊息，但是面對不同類型、種類的謠言時，大眾對於「查核報告」的相信程度卻是不盡相同。

2020年總統大選期間，網路謠言的攻防成為了選民關注的一大焦點，來自境外、敵對陣營的假訊息不勝枚舉。今年同樣適逢大選年，政治類型的謠言也一定會比去年增加，這也成為了一大研究重點。

「事實查核的效果到底有多少？這在傳播學、政治學都是非常熱門的話題」，張佑宗提到，近3年有許多的文獻研究，但隨著地域不同，研究結論也大相徑庭。因此，本次研究也特別從台灣的視角來探討。

張佑宗解釋，本次研究特別將假訊息的種類分為「政治類」與「非政治類」，藉由加入實驗設計的環節，了解事實查核是否能改善民眾對訊息的認知。研究結果顯示，確實某些程度可以改善民眾認知，不過「謠言的類型」卻有所影響。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 宋思彤攝 張佑宗引用調查結果，指出政治型的謠言，會受閱聽人本身的意識形態、政治立場影響

舉例來說，民眾在面對一般生活、健康類型的假訊息時，並不會受到自身政治立場所影響，因此效果非常顯著；不過，若假資訊觸及到政治領域，就會產生「信者恆信、不信者恆不信」的現象，反而會讓查核效果打了折扣。

另外，黨派色彩越明顯，對於查核報告的信任度，更容易呈現極端分布的情況。例如：政治光譜為深藍的民眾，會相信藍營負面訊息的事實澄清，但可能不會相信綠營負面消息的查核報告，反之亦然。張佑宗認為，政治類型的查核效果，主要是反映在「中間選民」身上，他也建議未來的查核報告，應該盡量以中間選民的視角去撰寫，才能達到最大化的效果。

第三人效果、假訊息誰要防堵？

從上述數據即可得知，假訊息數量增加的趨勢。幸好，民眾對於假新聞的「認知」已經提升，超過八成的民眾意識到網路會散布假訊息；同時，曾經有過查核經驗（不限於使用查核工具）的民眾也超過7成，對打擊假資訊無疑是一大幫助。

不過，閱聽人面臨假訊息產生的「第三人效果」（The Third-Person Effect）也值得注意。「覺得別人會受到假訊息的影響，但是自己不會上當」，台大新聞所教授謝吉隆指出，這個現象與去年相差不大，也凸顯了假訊息或許能夠被辨識，但自身不一定能夠抵禦的危機。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 宋思彤攝 台大新聞所教授謝吉隆指出「第三人效應」，不過今年自認會受影響的比例略為提升。

在學說中，有「第三人效果」認知的閱聽人，會希望避免他人受到媒介內容影響，進而支持對相關內容進行管制，這樣的現象也與調查結果不謀而合。根據調查結果，有高達九成的民眾支持立法要求社群平台，落實相關的自律機制；甚至超過六成民眾認為，即使會損害言論自由，政府或社群平台也應該管制假訊息。

從方法上來看，也有類似的結果。「台灣面臨假訊息的防治，是採取公私部門協力、多方並進的策略」，台大新聞所所長洪貞玲提到，台灣民眾認為管制假訊息時，最有效的前三個方法分別是「政府立法管制、提升媒體報導正確度，以及推動媒體素養教育」。

洪貞玲認為，台灣民眾面臨假訊息的威脅，對政府、社群平台有非常高的期待及要求。她也認為，這些數據可以作為如何因應、思考相關對策的線索。

媒體教育、查核組織公信力