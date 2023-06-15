英國女童瑪德琳失蹤懸案：16年後為何仍受媒體高度關注？我認為有這四個原因

我第一次來到英國是2008年，那時就有耳聞有一個轟動全英國，甚至震撼全歐洲的人口失蹤案件：一位英國的三歲小女孩瑪德琳・麥卡恩（Madeleine McCann），在2007年於葡萄牙和家人度假時失蹤，從此再也沒有人見過她，至今還是下落不明，生死未卜。

這個案件對遠在台灣的讀者來說或許比較陌生，但國際媒體對它關切的程度，不亞於戴安娜王妃在1997年因為被狗仔飛車追逐而喪命的新聞，在2007到2008年間曾多次讓英國新聞登上國際版面，而且它在英國彷彿也是個永遠不會被遺忘的重大案件，即使到現在已經相隔16年，大部分的英國人對這個新聞的印象還是十分鮮明。

前陣子，這個16年的案件有新的進展，上個月德國警方再度展開調查，重新搜索距當年失蹤地50公里遠的水庫，再度讓媒體熱烈報導。這個懸案至今還能夠有滿滿的討論熱度，我認為有以下四個原因。

一、過程離奇，牽涉到各個歐洲國家間不同的偵辦方式與調查結果

瑪德琳是在2007年5月3日的晚上失蹤，而且失蹤的地點不是戶外，而是她們一家人在葡萄牙的度假村的公寓房間裡。

根據警方記錄，當時瑪德琳和她的雙胞胎弟妹一起睡在度假村的公寓裡，晚上8:30左右她的父母將他們留在房中，出門和朋友一起去距離公寓大約55公尺的餐廳吃晚餐。當時瑪德琳的父母和他們的朋友，大約每半小時會回到公寓查看孩子的動靜，卻在晚上10點左右發現瑪德琳不見了。

事件發生後，葡萄牙警方隨即展開調查，卻被認為過程中有許多瑕疵，包括在案發後的12小時黃金搜索期內沒有通知邊界與海上警察，也沒有挨家挨戶尋找瑪德琳，或是調查住在度假村的每一個人，路面交通的封鎖線，甚至到隔天早上距離案發時間大約12小時後的10點才被拉起來。

這些瑕疵，被視為是葡萄牙警方初期偵辦此案時犯的最大錯誤，也因為種種跡象顯示葡萄牙警方確實有疏失，瑪德琳的老家萊斯特郡還派出警力支援，和葡萄牙警方一起合作偵辦，卻傳出兩方不合，互看不順眼的傳言。