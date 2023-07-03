《中國最敢講真話的股市人》：通貨膨脹如何耍弄股市投資人？巴菲特這麼說
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在股市前景不明的時刻，想要靠投資累積財富，更該好好思考如何妥善運用每一分金錢。最敢於說真話的股市人張化橋，為股民指出一條累積財富的真正途徑，讓我們盡量少走一些冤枉路，及早開始累積資產！
文：張化橋
巴菲特論通貨膨脹對股市的負面影響
1968到1982年，美國股市經歷了一個長達十五年的大熊市。元兇是通貨膨脹。「停滯性通貨膨脹」一詞雖然是1965年出生的，但是等到1970年代末期，它才變得家喻戶曉。那十五年，道瓊指數名義上跌了一半，但是再考慮上通貨膨脹因素，股民的損失高達80%以上。1977年5月，巴菲特在《財富》雜誌發表了一篇超長的文章，精闢論述了通貨膨脹如何打擊股市和債市，它的標題是〈通貨膨脹是如何耍弄股市投資者的〉（How Inflation Swindles
the Equity Investor），大家在網路上搜尋一下即可。
本人孤陋寡聞，不知道別人是否已經把它翻譯成了中文，但我不在乎。朗讀，再朗讀，並且翻譯（和評論）這篇文章，我樂在其中。我也建議大學生用它做為英文精讀的文章，並做翻譯練習。現容我把這篇文章的大意歸納如下：
通貨膨脹打擊債市，大家似乎都明白：未來每年的利息收入是固定的，但是利息收入因為通貨膨脹而貶值。市場上的名目利率會上升，而債券的票息不會增加。但是關於通貨膨脹下的股市，大家都有一個幻覺，總以為股票所代表的是「產能」，其真實的價值會隨著通貨膨脹而水漲船高。
大錯特錯！巴菲特說，股票其實也是債券，只是它的期限為永遠而已。在「二戰」以後的三十多年，儘管美國的經濟變化很大，但所有公司的平均股本收益率相當穩定：10%到13%（平均大約12%）。實際上，這就好比「股息」：當然一小部分股息用現金分掉了，大部分留在公司繼續賺取那12%。雖然股民的換手進行了利益再分配，但做為一個整體，他們的報酬率就是超級的穩定，並不因為通貨膨脹而改善。
其實，股民做為一個整體甚至連債券投資者還不如。債券到期時，投資者會購買新的票息更高的債券，而「股息」卻還是12%，未分配的「股息」留在公司每年也只能賺取12%。
在沒有通貨膨脹或者通貨膨脹很溫和的年代，比如美國的1950年代和60年代早期，名目利率很低，所以，大部分「股息」能夠留在公司繼續賺取那可愛的12%，太美了！大家都知道那是很美的，所以為了獲得這種享受，大家紛紛投資股票，直到把股價抬高到帳面淨資產的2倍甚至3到4倍。
那時的老股民得到了三個好處：一是那可愛的12%（超過當時的市場利率），二是把「股息」的大部分留到公司繼續按12%的報酬率投資，三是股票本益比的上升，一直抬到幾倍的股價淨值比（今天大量的中國公司在揭不開鍋的時候也有3到5倍的股價淨值比，這連巴菲特當時也沒預料到。畢竟，中國特色就是不一樣）。
巴菲特說，股票跟債券一樣，不過是市場利率的倒數而已，或者說，它們的變動方向相反。股票就是一張「永續的債券」。它的「票息」為12%，不過，持票人每年只能獲得其中的一小部分，而大部分的票息會被自動再投資於這種「永續債券」。
在美國，1950年代和60年代早期的低利率「人間天堂」，終於被通貨膨脹攪局。60年代中期，當通貨膨脹上升時，企業長期債券發行時的票面利率漲到了6%、8%和10%以上，可是照樣跌破票面價格。而股票呢？那原本可愛的12%的「股息」也不再顯得可愛了。
當股價淨值比為一倍的時候，股民獲得的報酬率就是股本的報酬率（比如12%）。當股價淨值比漲到兩倍甚至三倍時，股民的報酬率就分別降到了6%或者4%。簡單的算術，大家卻都不願意去弄懂。
雖然通貨膨脹時有些行業（或者企業）可能是贏家，有些是輸家，但總的來說，整個企業界不可能獲得明顯的好處。一家企業要增加股本報酬率，無非有五個辦法：(1)增加資金周轉；⑵ 獲得更便宜的負債；⑶ 增加負債；⑷ 降低稅負；⑸ 提高利潤率。
巴菲特說，⑵、⑶ 和 ⑷ 對於做為一個整體的企業界來說，根本沒可能。而 ⑴ 和 ⑸ 的上升空間也不大。固定資產重置成本會因為通貨膨脹而上升，企業在短期內顯得資金周轉加快了（資產周轉天數改善等），但它們很快發現自己要因為重置成本上升而增加資本支出。
增加負債總有個極限。「《財富》世界500強」的大企業的總資產負債率已經從1955年的37%漲到了1975年的50%，再怎麼漲呢？（在這一點上，我們中國的企業確實可以批評巴菲特沒見過世面！）如果兩家類似的公司的股本收益率均為12%，但是一家低負債，另外一家高負債，前者就明顯好多了。
巴菲特說，其實，利潤率高的公司並不需要太多的負債，而利潤率差的公司永遠缺錢。這句話馬上讓我想到麥肯錫2010年出版的書中的一個觀點：亞洲企業負擔了太多的債務，利潤成長率雖然很不錯，但並沒有解決另外一個大問題：利潤率太差，資本消耗太大，報酬率太低。那本書名為《價值：公司財務的四根支柱》（ Value： The Four Cornerstones of Corporate Finance），好像只有英文版。
表面上看，高負債可以增加股東的回報，但如果過度負債，就會傷害股東。我們都見過大量高息借款的公司，天天在危險中度日。管理層整天在融資，無暇管理企業。負債太高，公司就喪失了迴旋餘地。高負債的公司的股票往往看起來便宜，實際上不便宜。買股票就跟收購企業一樣，是承債收購，公司的負債也按你的股權比例成了你的負債。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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