無人機＋戰鬥機將是北約空中戰力的極致，但德國持懷疑態度
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北約「空中衛士23」演習仍使用傳統戰鬥機，與空戰中的新戰術形成對比。無人機或將成為更便宜、更有效率的選擇，但德國仍然對此持懷疑態度。
文：William Noah Glucroft
部分地區的德國人如果未來幾天內聽到音爆聲，無需感到驚訝。因為北約正在舉行「空中衛士23」演習。「空中衛士」（Air Defender）是德國於2018年發起的一項多國展示空中力量的軍演活動，旨在提升歐洲－大西洋地區的協防能力，並作為針對俄羅斯等可能侵略者的威懾措施。
這場在高空投入密集資源的演習集結了一系列昂貴而複雜的軍事資產，旨在成功執行複雜的空中行動，與距離不遠的實際戰爭形成鮮明對比。
在烏克蘭，人們將手榴彈裝配到小型廉價無人機上，投擲向下方的敵軍。這讓人想起了早期空襲的做法。一戰期間，飛行員會親手將爆炸物從緩慢移動的雙翼飛機中擲出。
其他無人機則進行單程自殺式任務，無論從地面或空中都難以還擊。
德國對外關係委員會（DGAP）安全與防禦研究員舒茨（Torben Schütz）對《德國之聲》表示：「這場戰爭之所以呈現出這樣的局面，是因為雙方都無法確立空中優勢。」
烏克蘭：個案研究和警示
烏克蘭的空軍規模小而陳舊，該國的防空依賴於其合作夥伴提供的武器。俄羅斯空軍理論上極具威懾力，但未能充分利用其技術與數量優勢。俄羅斯可以遠程發射高速導彈，但雙方都採取了現成的解決方案，看起來更像是臨時性而非戰略性的方案。
烏克蘭戰爭使西方的戰爭規劃者開始思考，它如何反映了未來的衝突形勢，也思考如何避免以下情況：即優勢的訓練和技術被成群低空飛行的物體弄得暈頭轉向，更不要說網路攻擊和電子干擾。
壓倒性的空中力量對於美國和盟國的戰略至關重要，幾乎可以確保空中優勢。對手缺乏先進的防空系統和訓練有素的飛行員，無法與其在空中爭鋒。
但在未來的衝突中，或許無法再佔有這種優勢。自稱「無人機懷疑論者」的舒茨表示，一個「並駕齊驅的對手」可能能夠與北約的裝備和行動力量相媲美。他補充說，這就更有理由「練習合作操作性，演練北約駐扎於德國的軍武資產，以確保程序正確。」否則，美國及其盟友可能會發現，它們價值數十億美元的高科技空中力量毫無作用。
協調工具、戰略和政策
德國空軍一名發言人對《德國之聲》表示，可以通過從近程到遠程的 「各種層次防禦」來抵禦無人機等威脅。應對低空攻擊首先是地面部隊的職責。
儘管戰鬥進展不如預期，但俄羅斯的戰爭理論已經使人們開始關注到，威脅與可用於應對威脅的資源之間存在不對稱的問題。在俄羅斯入侵烏克蘭不久後，德國承諾提升其在本土及在歐洲的防空能力，這將需要大量部署軍事設備。
北約駐歐洲地面部隊前司令霍奇斯（Ben Hodges）告訴《德國之聲》：「我們沒有足夠的、綜合的空中和導彈防禦來應對任何威脅。」他表示，他的擔憂純粹是基於北約庫存太少這一事實，例如愛國者導彈作戰組。
「當我看到俄羅斯隨意地使用數百萬美元的武器對付公寓樓時，我意識到我們對於猛烈的空中和導彈攻擊確實毫無準備。」
霍奇斯表示，美國無法在沒有德國等盟國的支持下打仗。因此，共同訓練不僅是為了讓盟國為戰爭做準備，也是為了瞭解彼此的法律和行動限制。
人機協同力量
他表示：「在人工智慧和裝備武裝無人機方面，不是歐洲每個國家都熱衷或者具備制定允許該類技術的政策。」
德國對於將無人機——特別是武裝無人機納入其軍隊一直猶豫不決。德國在軍事航空領域營運著一支陳舊的戰鬥機隊。在1000億歐元的額外國防開支中，德國已撥款超過80億歐元用於購買多達35架F-35戰機——這是可攜帶核武器的美制隱形戰機。
傳統空中力量的支持者認為，無人機技術仍無法與人類飛行相媲美；飛機相較之下更為強大，能夠攜帶更大的載荷，並且對於可能使無人機失效的網路攻擊和電子干擾的抵抗力較強。
下一代的空中作戰行動可能會結合飛行員駕駛和無人駕駛的飛機。歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）主導的德法合作項目「未來戰鬥空中系統」（Future Combat Air System） 便是希望實現這一目標。
柏林智庫科學與政治基金會（SWP）專家阿諾德（Torben Arnold）指出，考慮到科技發展速度和戰備差異，應避免從過去和當前如烏克蘭、敘利亞以及亞美尼亞和亞塞拜然之間的衝突中「對我們自己的軍隊（北約）得出草率的結論」。
對於這位在SWP擔任訪問學者的德國軍官而言，學到的經驗 「不能一對一的照搬」。
他補充說，即使有人工智慧的出現，無人機也不會使戰鬥機過時，至少目前還不會。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。