《世界頂尖企業爭相效法、利潤極大化的「豐田成本管理術」》：消除「七種浪費」，將之轉換成附加價值
我們想讓你知道的是
無論是「目標成本制」、「大部屋法」或是詳盡的支出記錄與成本控制，都是「豐田成本管理術」中的細節。這些細節全都劍指一個目標——控管成本、極大化獲利。這些都是豐田打遍天下無敵手的祕密武器，擁有30年深厚經驗的豐田模式管理大師，在本書中毫不藏私通通揭露。
文：堀切俊雄
1 排除不具附加價值的工作
消除「七種浪費」，
將之轉換成附加價值
長久以來，工廠及各個生產現場始終積極實施「消除浪費」的舉措。有些人覺得這些方法顯得「吹毛求疵」，但之所以採取消除浪費的行動，主要也是為了「降低成本」。儘管人們都很努力工作，但總是會在不知不覺間形成各種「浪費」。當每個員工都製造些許的浪費，再把時間軸拉長為一年，累積下來的浪費將會十分可觀。
所以首先我們必須確認，在何種情況下會產生哪些浪費，又可能因而引發什麼樣的問題。
以下的「七種浪費」是最具代表的浪費行為：
① 生產過剩的浪費
因為材料便宜，或是不想讓設備閒置等諸多理由，導致生產過剩。然而這勢必會形成「庫存」，衍生出倉儲費等雙重、甚至三重的浪費。
② 等待的浪費
當工作量分配不均時，容易出現「人力閒置」的情況。所以為了防止這類情況發生，必須重新分配工作量。
③ 搬運的浪費
搬運本身不會創造價值，所以重點在於設法將搬運作業減少到零。例如，利用滾輪輸送帶或滑道（後述）輸送到下一個製程，也是解決「搬運的浪費」的方法之一。
④ 加工的浪費
在前置處理階段花時間處理不必要的細節，而且對真正加工沒有任何助益，就是一種浪費。這種情況常見於事務部門。例如，明明只是內部會議使用的資料，製作資料時卻花太多精力在排版或配色上，造成時間的浪費。
⑤ 庫存的浪費
有許多因素可能造成「庫存的浪費」，而且一旦出現庫存，還會另外多出庫存成本，相當於庫存總額的三成。
⑥ 動作的浪費
在此指的是不會產生附加價值的動作，例如，動線不良、移動時間很長，這些都算是「動作的浪費」。
⑦ 不良品與修正的浪費
如果出現不良品，必定會發生修正的浪費，同時失去時間、成本和信譽。如果因而發生事故，損失更加慘重。
讓所有的工作都產生附加價值
用來消除這七種浪費的「消除浪費」，換個說法就是「排除不具附加價值的作業」，而且這也有益於「消除材料費、勞務費的損失」。
即使是對消除浪費最得心應手的工廠，據說每天的作業量也只有25%是「具有附加價值的『真正的』工作」，其餘的75%中，有50%是輔助事務，另外的25%僅僅是等待工作的閒置時間。到底浪費出現在什麼地方？該如何改善，才能把這75%的浪費轉換成有益的附加價值？
其實，消除「七種浪費」所追求的，是思考「如何讓工作變得具有附加價值」。
這絕非是一種「吹毛求疵」的無理要求。
- 豐田管理POINTS：豐田認為，消除浪費，就是讓工作產生附加價值。
2 從不同視角檢視以消除浪費
分解工作流程，揭發「浪費」的痕跡
談到「消除浪費」，一般常以為經驗不夠豐富的人，看不到浪費之所在。的確，豐田培訓出來的顧問具備可以快速發現「浪費」的能力，時常令人驚嘆連連，但那其實有訣竅可循。
訣竅就是試著將工作或作業「分解」成一道道程序，如此一來就能發現「即使去除這道程序，也能完成工作」。
我們不妨以工廠的作業為例來思考。
比如，有一項作業是「將零件套上蓋子」。任誰都明白，「去倉庫取蓋子」是一種浪費的行為（屬於搬運的浪費），所以在作業時，通常會將零件（這裡指的是蓋子）加以分類，擺在工作臺旁，方便取用。然而，作業人員為了取零件，必須「伸手」去拿，仔細想想，這道伸手程序也算是「搬運」，仍舊是一種浪費的操作。
再者，從「套上蓋子」的最終目的來看，「拿起（蓋子）」這個動作也與主要目的無關。
徹底消除浪費，有益降低成本
在這一連串的動作流程中，「具有附加價值的工作」僅對應在「套上蓋子」的部分，只有這25%的重點。透過這種方式分解工作，可以協助我們找出方向性，如此就有機會看出哪些部分還有改善空間。
換句話說，如果我們把焦點放在具有附加價值的工作上，就有機會察覺以下這件事。
「如果從一開始蓋子就在零件的旁邊，只需『套上蓋子』這個動作，便足以完成作業。」
誠如上述，當我們將「零件套上蓋子」的作業一一分解，可以細分成「搬運蓋子」、「伸手」、「取蓋」、「套蓋」這幾道程序，從而察覺排除最主要的「套蓋」以外的程序是多麼的重要。
這就是豐田所說的「消除浪費」，最終都將有助於「降低成本」。
- 豐田管理POINTS：把工作內容拆解為許多程序，可以發現多餘的部分，那就是「浪費」。
3 全面防堵製造現場浪費
以成本效益的角度思考，
運用智慧和巧思來減少失誤
人並非十全十美。一個人再如何謹慎小心，還是可能因粗心或不留神，犯下微不足道的人為疏失。
然而，在工作上透過一些技巧或設計，可以避免失誤發生，進而提高使用率。這些對策，就是我們所說的「防誤措施」。
豐田花了數十年時間，研發出各種防誤措施。防誤的基礎在於「不多花錢，運用智慧與巧思來實現」。
例如，有一項作業是將零件A ∼ E其中一者，組裝到輸送機臺上的車輛裡。由於作業員也是人，難免會出錯，所以應該組裝A零件，有可能拿錯裝成B零件。
此時與其責備犯錯之人，我們應該檢討是「如何制定措施才能預防犯錯」，這才是防誤最基本的思維，然後再想辦法，防患於未然。
有很多方法完全不用花錢，像是以不同顏色的貨架收納不同零件，或是避免將容易混淆的零件擺放在一起；光是這些簡單的巧思，就能大幅減少人為疏失。
或者，也可以利用指示燈，引起作業員的注意。延續前例，像是利用自動偵測機偵測輸送機臺上的車輛種類，讓裝有A 零件的零件箱單獨亮紅燈，指引作業員「拿取A 零件」，如此便可大大減少人為疏失。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。