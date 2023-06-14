越南下龍灣停電頻繁，當地旅遊業因旅客取消預約嚴重受創

由於大規模的停電，許多遊客紛紛取消前往被聯合國文教組織列為世界遺產的下龍灣旅遊計畫，導致當地旅遊業業務嚴重受創。

據《越南郵報》報導，來自河內的的T先生上週（5日）向媒體表示：「我與家人從前一天（4日）就到達下龍灣了。我們下午2點入住飯店，接近3點時突然停電，但當時吹著涼風，我們又要去游泳，所以沒有太在意這件事。」

但T先生一家的噩夢從晚上11點開始。吃完飯後，一家人回到飯店休息，但是因為發電機故障，整個飯店一片漆黑，且氣溫飆高，T先生一家只好到飯店外避暑閒晃，直到凌晨4點多，櫃台才打電話通知飯店已經修好發電機，當日早上，飯店租了一台大型發電機，以防止意外停電再次發生。

不僅是T先生的家人，近期許多前往下龍灣的遊客都遭遇了相同的停電情況，許多人因為受不了酷暑，選擇中途取消行程。

據《越南快訊》報導，當地一名飯店代表表示：「我們沒有提前收到任何關於停電的通知，週末時飯店的70個房間基本上都被預訂了。」

許多客人因為突然停電而取消他們的房間，而飯店除了退還每間客房60萬越南盾（新台幣784元）外，還需要支付客人額外的賠償金。

位於越南北部廣寧省（Quang Ninh）的下龍灣地區，近期內突然停電的狀況頻發，嚴重影響當地旅遊業，尤其現在是夏季的旅遊旺季。

許多飯店、汽車旅館和餐廳不得不購買或租用應急發電機並承擔額外費用，一台發電機一個月的租金大約在2千500萬至3千萬越南盾（新台幣32670元至39204元）之間。

下龍市一家擁有56間客房的三星級飯店的代表表示，運行發電機每小時的成本約為70萬至80萬越南盾（新台幣914元至1045元）。在5月29日至6月5日一週的時間內，總計停電40到50小時，飯店已經額外花費了數千萬越南盾。

「如果持續停電下去，我們的業務將受到重創。」該代表說。

據越南國家公用事業公司EVN稱，導致降雨減少和熱浪增加的聖嬰現象將在今年夏天帶來挑戰，EVN曾在4月份預測，北越地區在5月至7月期間可能會出現1千600至4千900兆瓦的電力短缺，廣寧電力（Quang Ninh Electricity）則表示，近日北部地區缺電超過2千兆瓦。

此外，據報導，北越多個水力發電大壩持續缺水，越南工業和貿易部週二（13日）稱許多水庫的水位僅略高於死庫水位（安全發電的閾值）幾公尺，蓄水量也遠低於水庫容量。

營運Hoa Binh水庫的水電公司董事Pham Van Vuong也表示，過去幾天的流入量非常低。

「若電廠每天持續發電46-47百萬千瓦，水庫水位將在12-13天內降至安全閾值下。」他說，並補充Hoa Binh原計劃在2023年產生98億千瓦時的電力，但目前只達到計劃的37%。

據越南國家水文氣象預報中心稱，未來10天流入水庫的水量將非常低，該部也警告，當北越的電力供應比每日需求還短缺3千90萬到5千80萬千瓦時，一天中的任何時候都有可能停電。

根據《中央社》報導，由於電力吃緊，越南政府已於5月底與中國廣西電網公司正式簽屬購電協議，此次簽訂是自2016年後，中國時隔7年首次再向越南輸送電力，預計月供電量3千萬千瓦時，第一階段送電量近6千800萬千瓦時。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒