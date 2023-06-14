越南下龍灣停電頻繁，當地旅遊業因旅客取消預約嚴重受創
我們想讓你知道的是
越南下龍灣地區近期因電力短缺而斷電頻繁，造成遊客和民眾悶熱難，也使許多遊客紛紛取消前往旅遊的計畫，而當地飯店不僅需退費並給付賠償金給遊客，也要花費金錢處理停電問題，影響當地旅遊業業務。
由於大規模的停電，許多遊客紛紛取消前往被聯合國文教組織列為世界遺產的下龍灣旅遊計畫，導致當地旅遊業業務嚴重受創。
據《越南郵報》報導，來自河內的的T先生上週（5日）向媒體表示：「我與家人從前一天（4日）就到達下龍灣了。我們下午2點入住飯店，接近3點時突然停電，但當時吹著涼風，我們又要去游泳，所以沒有太在意這件事。」
但T先生一家的噩夢從晚上11點開始。吃完飯後，一家人回到飯店休息，但是因為發電機故障，整個飯店一片漆黑，且氣溫飆高，T先生一家只好到飯店外避暑閒晃，直到凌晨4點多，櫃台才打電話通知飯店已經修好發電機，當日早上，飯店租了一台大型發電機，以防止意外停電再次發生。
不僅是T先生的家人，近期許多前往下龍灣的遊客都遭遇了相同的停電情況，許多人因為受不了酷暑，選擇中途取消行程。
據《越南快訊》報導，當地一名飯店代表表示：「我們沒有提前收到任何關於停電的通知，週末時飯店的70個房間基本上都被預訂了。」
許多客人因為突然停電而取消他們的房間，而飯店除了退還每間客房60萬越南盾（新台幣784元）外，還需要支付客人額外的賠償金。
位於越南北部廣寧省（Quang Ninh）的下龍灣地區，近期內突然停電的狀況頻發，嚴重影響當地旅遊業，尤其現在是夏季的旅遊旺季。
許多飯店、汽車旅館和餐廳不得不購買或租用應急發電機並承擔額外費用，一台發電機一個月的租金大約在2千500萬至3千萬越南盾（新台幣32670元至39204元）之間。
下龍市一家擁有56間客房的三星級飯店的代表表示，運行發電機每小時的成本約為70萬至80萬越南盾（新台幣914元至1045元）。在5月29日至6月5日一週的時間內，總計停電40到50小時，飯店已經額外花費了數千萬越南盾。
「如果持續停電下去，我們的業務將受到重創。」該代表說。
據越南國家公用事業公司EVN稱，導致降雨減少和熱浪增加的聖嬰現象將在今年夏天帶來挑戰，EVN曾在4月份預測，北越地區在5月至7月期間可能會出現1千600至4千900兆瓦的電力短缺，廣寧電力（Quang Ninh Electricity）則表示，近日北部地區缺電超過2千兆瓦。
此外，據報導，北越多個水力發電大壩持續缺水，越南工業和貿易部週二（13日）稱許多水庫的水位僅略高於死庫水位（安全發電的閾值）幾公尺，蓄水量也遠低於水庫容量。
營運Hoa Binh水庫的水電公司董事Pham Van Vuong也表示，過去幾天的流入量非常低。
「若電廠每天持續發電46-47百萬千瓦，水庫水位將在12-13天內降至安全閾值下。」他說，並補充Hoa Binh原計劃在2023年產生98億千瓦時的電力，但目前只達到計劃的37%。
據越南國家水文氣象預報中心稱，未來10天流入水庫的水量將非常低，該部也警告，當北越的電力供應比每日需求還短缺3千90萬到5千80萬千瓦時，一天中的任何時候都有可能停電。
根據《中央社》報導，由於電力吃緊，越南政府已於5月底與中國廣西電網公司正式簽屬購電協議，此次簽訂是自2016年後，中國時隔7年首次再向越南輸送電力，預計月供電量3千萬千瓦時，第一階段送電量近6千800萬千瓦時。
新聞來源：
- Ha Long tourists are fed up with power outages（越南郵報）
- Ha Long tourists, hotels suffer massive power outages（越南快訊）
- Northern hydropower dams remain dry（越南快訊）
- 越南缺電嚴重 中國時隔7年重啟對越送電（中央社）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
- 執行長、技術長
- 企業新事業主管
- 新創業務 BD、合作關係開發者
- 創投、孵化器和加速器投資者
- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網