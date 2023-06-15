TNL+ 2023/06/15,
歐洲

在德國遇上意大利人，我總會談起香港與意國的關係

在德國遇上意大利人，我總會談起香港與意國的關係
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我們想讓你知道的是

德國人多跟他們分享在意遊山玩水的經歷，很少會談到歷史交集。在德的意國人，多很欣賞來德生活的東亞人，因為所需的勇氣和付出，都比同來自歐洲的他們大許多。

拿坡里事隔三十三年再奪意大利足球聯賽錦標，許多人替他們高興。

拿坡里就是南意城市拿不勒斯（Naples）的足球會，這城市的意文Napoli，譯成拿坡里。不少意國城市在英文和德文都分別有不同的名字，例如米蘭德文是Mailand、佛羅倫斯是Florenz、威尼斯Venedig，而拿不勒斯是Neapel。其中威尼斯因有湯馬士曼名著《威尼斯之死》（Der Tod in Venedig）而為德國人熟悉，亦使很多外國人知道其德文名稱。

要記住這些名字，需一番記性，然而德國人聽到亞洲人能流暢地用德文講出他國的城市名稱，心裡都會讚嘆。

拿不勒斯是意大利第三大城市，人口僅次米蘭和首都羅馬。意大利南部就像德國南部，有獨特文化和身分，與北方分庭抗禮。意大利南方的兩西西里王國，曾經是亞平寧半島人口最多的王國，在意大利統一前的人均薪酬比中部和北部高，經濟亦富庶。然而在十九世紀中意大利統一後，兩西西里王國失去自治權，加上其後工業發展漸漸往北移，北方地理上亦較接近歐洲市場，造成從 20 世紀中開始的北富南貧現象。

拿不勒斯人卻一直以自己的傳統文化為傲，有獨特語言，而足球隊就成為他們與奪冠次數最多的北方豪強較量的舞台。意國經典名著、作家Giuseppe Tomasi di Lampedusa寫的《獵豹》（The Leopard），就講述南部貴族如何應對統一後權力和地位衰落的歷程。這部小說每個意人都知道，亦很值得外國人閱讀。

今天在德國，就有近六十萬意大利人生活，是其中一個最大的移民群體。德國城市不論大小，總有意人開的薄餅店和雪糕店，招呼熱情爽快，客人一進去就以朋友（amico或amica）相稱，有別德國人的拘謹和含蓄。我住的大廈，每周都有位來自拿不勒斯的工人清潔。幾年前初見面，他跟我說來自這南意名城，問我有否聽過。我說當然有，然後說出馬勒當拿的名字，他很高興我這位亞洲人認識該市的神級英雄球員。

在德國遇上意國人，我總會談起香港與意大利的關係。從天主教說起，由那年的恩理覺和白英奇主教，說到參與社運的甘浩望神父；還有中學老師跟我說，二十多年前在中文大學學意文，老師是退休意國神父。意大利人都會驚嘆原來港人這麼認識他們。德國人多跟他們分享在意遊山玩水的經歷，很少會談到歷史交集。在德的意國人，多很欣賞來德生活的東亞人，因為所需的勇氣和付出，都比同來自歐洲的他們大許多。意人從六十年代起就來德當移工，都很清楚人在外地工作的辛酸。意人與港人在德國惺惺相惜，前者的樂天輕快與後者的勤勞認真渾然天成，是很奇妙的配搭。

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