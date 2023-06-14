歐洲議會將表決《人工智慧法草案》，歐盟執委：AI加劇歧視風險更勝人類滅絕

綜合《BBC》與《彭博社》報導，歐洲議會將於今（14）日，針對《人工智慧法草案》（The AI Act）進行投票表決。《人工智慧法草案》的主要內容包括，替AI應用技術劃分風險等級，以及限制各國生物辨識技術，包含人臉辨識系統的使用。

歐盟執委會競爭事務執委維斯塔格（Margrethe Vestager），也在表決前表示，人工智慧監管需要成為一項「全球事務」，並補充：「雖然AI造成人類滅絕的可能性確實存在，但相比之下，AI加劇『歧視』的風險更高。」

《人工智慧法草案》的內容

目前的《人工智慧法草案》希望能依照各個AI應用技術的特性，為消費者劃分風險等級。報導指出，利用AI開發的電動遊戲，以及垃圾郵件過濾器，被歸類在低風險等級。透過AI進行信用評分，以及是否能獲得貸款或購買房子等可能會決定一個人生計的行為，則被歸類為高風險等級。

維斯塔格表示，由於人工智慧依賴人類的大數據，因此在現有技術中，人工智慧可能會放大人類的偏見或歧視。所以在可能影響人類生計的事務上，必須加大對AI的監管力度。

維斯塔格表示：「如果銀行用人工智慧來決定我是否可以獲得貸款，如果你的所在城市依賴人工智慧提供社會服務，那麼我們必須確保人工智慧不會因為性別或膚色歧視民眾。」

維斯塔格（Margrethe Vestager）｜Photo Credit: GettyImages

《人工智慧法草案》的另一項重點，是要限制各國對AI生物辨識技術的使用，不過針對限制的力度，各機構尚未達成共識。歐洲議會今天的表決希望能完全禁止生物辨識系統的使用，歐盟執委會則希望能在追捕恐怖份子或尋找失蹤兒童等業務上，開放政府使用生物辨識技術。

生物辨識技術可能造成的問題

綜合《BBC》與國際特赦組織的報告，生物及人臉辨識系統，將可使政府或人工智慧公司，僅透過社交媒體或電視影像就可以搜集民眾的資訊，將對民眾的隱私權造成打擊。

此外，由於人臉辨識技術將可以更精準的依照外觀辨別民眾的種族，因此該技術也可能會加劇針對特定族群、種族的歧視性執法，黑人與棕色人種被攔截搜查的比例，可能會大幅增加。報告也指出，人臉辨識系統也可被用於限制、打壓移民與難民的流動。

而國際特赦組織的研究發現，一家名為TKH Security的荷蘭公司製造的，具備人臉辨識功能的攝影機，被以色列用於加強對巴勒斯坦人的種族隔離。法國、瑞典和荷蘭的公司也被發現，向中國出口人臉辨識技術和網路攝影機。且被中國用於打壓國內的維吾爾族和穆斯林。

因此國際特赦組織呼籲，歐盟在立法限制生物辨識技術的同時，也必須防止該技術遭外流、出口至世界其他地區。

除了生物辨識系統以外，維斯塔格也點出了人工智慧的其他風險，指出AI可能被用於操縱選舉即散播假訊息。她表示，由於生物辨識系統會使開發公司更瞭解民眾的資訊，因此也更方便有心人士散播假訊息、操縱民意，甚至是選舉。維斯塔格指出：「如果你可以透過社交訊息被全面掃描、了解，那麼你被操縱的風險就會非常大，如果我們最終陷入什麼都不能相信的處境，那麼這會徹底破壞我們的社會。」

歐盟各機構皆支持監管AI，但立場仍有不同

針對生物辨識系統的限制，歐洲議會的態度強硬，認為應該完全禁止各國使用生物辨識系統，歐盟執委會則認為，在追捕恐怖份子及尋找失蹤兒童上，生物辨識技術仍能帶來貢獻並且應該被使用。

歐盟的《人工智慧法草案》需要歐盟三個機構——歐洲議會、歐洲理事會、歐盟執委會皆表決通過，達成共識，法案才有可能生效。因此即便歐洲議會今天表決通過《人工智慧法草案》，該法案的內容仍有可能會再變動。《BBC》報導則指出，《人工智慧法草案》預計需要等到2025年之後才會生效。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺