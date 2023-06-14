首度與台灣外交部長同框，捷克總統帕維爾籲各國在台灣問題上保持團結
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外交部長吳釗燮今（14）日應「歐洲價值安全政策中心」邀請出席布拉格「2023年歐洲價值高峰會」，並接在捷克總統帕維爾後發表演說，帕維爾致詞時吳釗燮就坐在第一排聆聽，出現了捷克總統與台灣外交部長首度同框的難得景象。
外交部長吳釗燮今（14）日於布拉格出席捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy，EVC）舉辦活動，並接在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）後發表演說，這是第一次捷克總統與台灣外交部長同框，《路透社》稍早以「外交突破」（diplomatic breakthrough）來形容。
捷克智庫「歐洲價值安全中心」自2016年來，每年舉辦「歐洲價值高峰會」探討全球關注議題，今年是吳釗燮第三度受邀發表演說。吳釗燮今日接在捷克總統帕維爾後發表演說，帕維爾致詞時吳釗燮就坐在第一排聆聽，出現了捷克總統與台灣外交部長首度同框的難得景象，不過兩人於台前並無互動。
帕維爾：中國毫不掩飾併吞野心，各國應在台灣問題上團結
捷克總統帕維爾曾為北約軍事委員會主席，他於今年2月捷克總統的選舉中當選，當選後旋即與台灣總統蔡英文通話，對台態度友好。
帕維爾致詞時指出，中國毫不掩飾想要改變世界秩序的野心，想要贏得更多領土，也想改變世界以更符合中國的長期利益。帕維爾警告，中國改變世界的作法與俄羅斯不同，俄羅斯主要是靠軍事，而中國則是透過教育、發展、科學、技術、經濟和金錢的力量，中國投資世界一流的大學、策略性收購全球基礎設施是眾所周知。
帕維爾說，在相互依賴方面，中國的表現也非常聰明，中國減少了對世界各國的依賴，但同時增加了世界對中國的依賴，這造成了一種相當危險的組合，讓包括歐洲和北美的民主國家著重於和中國做生意帶來的好處，而忽視了相關的風險。
帕維爾強調，不是說要孤立中國，也不是說不要與中國有生意往來，但「我們不要創造依賴」，強調與中國的商業合作，必須基於對雙方都有利的前提之上。
帕維爾說，中國的長遠利益「與我們的價值觀不同」，他警告如果不希望世界秩序被中國的經濟、科學或軍事力量改變，那就必須創造足夠的制衡力量，在歐盟、北約、世界上所有的民主國家都能夠遵循，並透過談判而非強迫來改變國際秩序。
帕維爾重申，他強烈主張各國在烏克蘭問題、中國問題、以及在維護台灣局勢方面保持團結，不要讓中國將其意志強加於台灣。帕維爾也提到，香港本與台灣一樣共享民主，但後者的民主正在逐漸瓦解，因此世界應該持續竭力支持維護台灣的民主，唯一的方式就是合作與團結，他並警告，如果不做出反應，未來變化將難以掌控。
吳釗燮布拉格演講：中俄威權合作，台灣需要歐洲朋友的支持
吳釗燮致詞時表示，中共正以壓制的手段消除任何可能阻礙其夢想的因素，無論是在國內還是國外，也無論手段是否合法，「可怕的故事不斷出現」，包括中國政府已將超過100萬名維吾爾人送往集中營，同樣的情況在西藏和香港也在發生。
吳釗燮說，台灣擔心中國擴張主義的夢想不會止於台灣，中國在東海和南海的活動猖獗，包括海上民兵或解放軍的武裝漁船在灰色地帶的行動，都引發了人們對於維持和平的擔憂。
他也指出，人們經常談論歐洲的戰爭和亞洲的和平的威脅，將它們看作是兩個獨立的事件，事實上，這兩者高度相互關聯，誠如沒有人能夠逃避烏克蘭戰爭的後果，世界上許多地方都出現了經濟衰退、貨幣貶值、能源短缺和股市災難等問題，如果台灣海峽爆發戰爭，情況將會更糟，因為大約一半的世界貨船都會經過台灣，而超過90％的先進電腦或半導體晶片也在台灣生產。
吳釗燮警告，中國與俄羅斯這兩個威權勢力正不斷合作，除了進行聯合軍演，另外也相互傳播假訊息，在歐洲社會中製造不信任，從而破壞民主的基礎。吳釗燮提到，台灣也不斷接收到「烏克蘭戰爭是北約與美國發起的」、「美國為了削弱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的力量，煽動烏克蘭抵抗俄羅斯」、「美國對出兵拯救烏克蘭毫無興趣」等訊息，吳釗燮說，中共政府將俄羅斯的大外宣強加給台灣，為的是讓台灣不信任美國，他警告中國在台灣社會塑造的「疑美論」，也會影響台灣即將到來的總統大選結果。
吳釗燮說，台灣相信和平，戰爭不是一種選擇，為了維護和平，台灣不會屈服於壓力、但不會挑釁，也承諾維持現狀，但他強調，「為了讓台灣保持堅強和韌性，有勇氣繼續維持現狀的政策，我們確實需要歐洲朋友的支持。」
吳釗燮也特別提及，在所有為台灣發聲的人中，他特別感謝捷克走在前列，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）不顧外交壓力率龐大代表團訪問台灣，令人振奮的是，帕維爾總統在當選後也接起蔡總統的祝賀電話，延續了捷克已故前總統哈維爾（Vaclav Havel）與台灣聯繫的遠見和道德勇氣。
吳釗燮也特別感謝其他中東歐國家的力挺，包括上週來台的斯洛伐克代表團，以及立陶宛政府不斷派代表團與台灣接觸，他說儘管立陶宛與其他大國相比可能規模和人口較少，但他讚賞「你們是道德上真正的巨人」，強調「知道有你們在我們身後，台灣將保持強大和堅韌」。
吳釗燮最後表示，隨著專制勢力在全世界擴張，「我們民主國家只剩下一個選擇，就是互相團結」，他深具信心，當東西方的民主國家站在一起時，「我們將獲勝」。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
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所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選