首度與台灣外交部長同框，捷克總統帕維爾籲各國在台灣問題上保持團結

外交部長吳釗燮今（14）日於布拉格出席捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy，EVC）舉辦活動，並接在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）後發表演說，這是第一次捷克總統與台灣外交部長同框，《路透社》稍早以「外交突破」（diplomatic breakthrough）來形容。

捷克智庫「歐洲價值安全中心」自2016年來，每年舉辦「歐洲價值高峰會」探討全球關注議題，今年是吳釗燮第三度受邀發表演說。吳釗燮今日接在捷克總統帕維爾後發表演說，帕維爾致詞時吳釗燮就坐在第一排聆聽，出現了捷克總統與台灣外交部長首度同框的難得景象，不過兩人於台前並無互動。

Photo Credit: 外交部 捷克總統帕維爾（台上）出席「2023歐洲價值高峰會」與外交部長吳昭燮同場次致詞。

帕維爾：中國毫不掩飾併吞野心，各國應在台灣問題上團結

捷克總統帕維爾曾為北約軍事委員會主席，他於今年2月捷克總統的選舉中當選，當選後旋即與台灣總統蔡英文通話，對台態度友好。

帕維爾致詞時指出，中國毫不掩飾想要改變世界秩序的野心，想要贏得更多領土，也想改變世界以更符合中國的長期利益。帕維爾警告，中國改變世界的作法與俄羅斯不同，俄羅斯主要是靠軍事，而中國則是透過教育、發展、科學、技術、經濟和金錢的力量，中國投資世界一流的大學、策略性收購全球基礎設施是眾所周知。

帕維爾說，在相互依賴方面，中國的表現也非常聰明，中國減少了對世界各國的依賴，但同時增加了世界對中國的依賴，這造成了一種相當危險的組合，讓包括歐洲和北美的民主國家著重於和中國做生意帶來的好處，而忽視了相關的風險。

帕維爾強調，不是說要孤立中國，也不是說不要與中國有生意往來，但「我們不要創造依賴」，強調與中國的商業合作，必須基於對雙方都有利的前提之上。

帕維爾說，中國的長遠利益「與我們的價值觀不同」，他警告如果不希望世界秩序被中國的經濟、科學或軍事力量改變，那就必須創造足夠的制衡力量，在歐盟、北約、世界上所有的民主國家都能夠遵循，並透過談判而非強迫來改變國際秩序。

帕維爾重申，他強烈主張各國在烏克蘭問題、中國問題、以及在維護台灣局勢方面保持團結，不要讓中國將其意志強加於台灣。帕維爾也提到，香港本與台灣一樣共享民主，但後者的民主正在逐漸瓦解，因此世界應該持續竭力支持維護台灣的民主，唯一的方式就是合作與團結，他並警告，如果不做出反應，未來變化將難以掌控。

We are very delighted that this year's #EVSummit2023 was keynoted by H.E. @prezidentpavel!



"Let’s have in mind, that strategic long-term interest of China, their values are not compatible with ours. If we don’t want the world order to be changed by economic, scientific or… pic.twitter.com/32WQeeNEuN — European Values Center for Security Policy (@_EuropeanValues) June 14, 2023

吳釗燮布拉格演講：中俄威權合作，台灣需要歐洲朋友的支持

吳釗燮致詞時表示，中共正以壓制的手段消除任何可能阻礙其夢想的因素，無論是在國內還是國外，也無論手段是否合法，「可怕的故事不斷出現」，包括中國政府已將超過100萬名維吾爾人送往集中營，同樣的情況在西藏和香港也在發生。

吳釗燮說，台灣擔心中國擴張主義的夢想不會止於台灣，中國在東海和南海的活動猖獗，包括海上民兵或解放軍的武裝漁船在灰色地帶的行動，都引發了人們對於維持和平的擔憂。

他也指出，人們經常談論歐洲的戰爭和亞洲的和平的威脅，將它們看作是兩個獨立的事件，事實上，這兩者高度相互關聯，誠如沒有人能夠逃避烏克蘭戰爭的後果，世界上許多地方都出現了經濟衰退、貨幣貶值、能源短缺和股市災難等問題，如果台灣海峽爆發戰爭，情況將會更糟，因為大約一半的世界貨船都會經過台灣，而超過90％的先進電腦或半導體晶片也在台灣生產。

吳釗燮警告，中國與俄羅斯這兩個威權勢力正不斷合作，除了進行聯合軍演，另外也相互傳播假訊息，在歐洲社會中製造不信任，從而破壞民主的基礎。吳釗燮提到，台灣也不斷接收到「烏克蘭戰爭是北約與美國發起的」、「美國為了削弱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的力量，煽動烏克蘭抵抗俄羅斯」、「美國對出兵拯救烏克蘭毫無興趣」等訊息，吳釗燮說，中共政府將俄羅斯的大外宣強加給台灣，為的是讓台灣不信任美國，他警告中國在台灣社會塑造的「疑美論」，也會影響台灣即將到來的總統大選結果。

吳釗燮說，台灣相信和平，戰爭不是一種選擇，為了維護和平，台灣不會屈服於壓力、但不會挑釁，也承諾維持現狀，但他強調，「為了讓台灣保持堅強和韌性，有勇氣繼續維持現狀的政策，我們確實需要歐洲朋友的支持。」

吳釗燮也特別提及，在所有為台灣發聲的人中，他特別感謝捷克走在前列，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）不顧外交壓力率龐大代表團訪問台灣，令人振奮的是，帕維爾總統在當選後也接起蔡總統的祝賀電話，延續了捷克已故前總統哈維爾（Vaclav Havel）與台灣聯繫的遠見和道德勇氣。

吳釗燮也特別感謝其他中東歐國家的力挺，包括上週來台的斯洛伐克代表團，以及立陶宛政府不斷派代表團與台灣接觸，他說儘管立陶宛與其他大國相比可能規模和人口較少，但他讚賞「你們是道德上真正的巨人」，強調「知道有你們在我們身後，台灣將保持強大和堅韌」。

吳釗燮最後表示，隨著專制勢力在全世界擴張，「我們民主國家只剩下一個選擇，就是互相團結」，他深具信心，當東西方的民主國家站在一起時，「我們將獲勝」。