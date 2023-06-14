2023/06/14,
中國

中國出口不佳、深陷房地產泡沫危機，意外啟動降息、減稅等22項措施全力挽救經濟

中國出口不佳、深陷房地產泡沫危機，意外啟動降息、減稅等22項措施全力挽救經濟
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中國是全球第二大經濟體，同時也是各科技大廠的重要市場，但是近日中國公布數據，5月出口數據不佳，又深陷房地產泡沫的危機之下，北京當局，啟動降低、減稅等20多項政策，打算提振經濟。

中國深陷房地產泡沫危機，近月又受到出口不佳打擊。中國央行於14日調降短期政策利率，並連續發布22項行政措施，如稅收減免、推動降低利率，以及針對某些產業進行財政輸血。外界預期，中國也不久將祭出，更多強力寬鬆貨幣政策，以拯救經濟。

中國意外降息，引經濟走衰疑慮

今（2023）年上半年，全球大多數國家啟動循環升息，不惜暫時犧牲經濟發展，打擊通貨膨脹；未料，中國於昨（13）日竟調降短期利率政策，並且宣布企業減稅，令外界訝異。

中國人民銀行指出，將7天逆回購（附賣回）利率，下調10個基本點降至1.9%。一般而言，逆回購（又稱反向回購協議），是一種金融市場工具，通常由中央銀行用於調節流動性和市場利率。

而逆回購利率是指進行逆回購操作時，出借方（通常是中央銀行）向參與交易的市場參與者（如商業銀行）收取的利率。逆回購利率的水準，對金融市場具有重要意義。

當逆回購利率較高時，意味著中央銀行對市場參與者的資金需求較大，可能表示市場上的流動性相對緊張；相反，逆回購利率較低則意味著市場流動性較寬鬆。

《金融時報》報導指出，近日中國的政策凸顯，信貸成長開始走衰，表示中國自脫離疫情後的經濟復甦正在失去勢頭，也預告未來將推出更多貨幣寬鬆、刺激財政措施。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）推測，未來幾天中國將宣布更多寬鬆貨幣措施，包含下調中期借貸便利利率（MLF）、貸款市場報價利率（LPR）等

房地產不佳，出口又降成危機

中國經濟走衰最大的原因是房地產。自從中國爆出房地產業者違約風暴後，進而導致房市重挫。近日北京公布5月信貸成長數據 ，分析師均認為遠低於預期，正是房地產市場疲弱拖累了消費者的信心。

此外，6月7日，中國海關總署公布，5月單月中國出口2835億美元，相較去（2022）年同期下降7.5%，拖累中國實體經濟的發展。

中國信用評級機構東方金誠發布的報告指出，中國4月出口拉高是因為，去年低基期效應，5月則因為海外需求下滑的危機顯現；4和5月製造業採購經理指數（PMI）中的新出口訂單指數持續處於收縮區間。這表示中國內需不振、出口又受到打擊。

中國人民銀行指出，調降短期利率是為了「維護銀行體系流動性合理充裕」。除此之外，北京當局也宣布幫助企業降低成本的22項措施，包括：稅收減免、推動降低利率，以及引導貸款流入某些產業。

台經院指出，中國進口、房地產市場、青年失業率、銀行新增貸款及物價數據等不如預期，顯示中國經濟復甦仍不均衡，這也將影響台灣製造業。

台經院說明，台灣製造業方面，在終端需求走弱下，加上中國疫後需求不如預期，廠商持續去化庫存，4月出口、外銷訂單與生產表現依舊疲弱，製造業廠商看壞景氣表現。

至於未來半年景氣，台經院指出，全球消費性市場需求尚未復甦，且短期內尚無法獲得完全解決，使得客戶對於半導體相關產品拉貨動能出現放緩。

最後，全球半導體應用類別銷售額恐有所消長，相關車用電子、工控產品需求相對穩健，而記憶體仍受到智慧型手機、電腦等銷售動能疲弱等影響。

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核稿編輯：翁世航


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