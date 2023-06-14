2023/06/14,
教育

台大通過「林智堅條款」，但礙於《教師法》決議陳明通「不予解聘」

台大通過「林智堅條款」，但礙於《教師法》決議陳明通「不予解聘」
陳明通資料照｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

經過台大三級教評會的審議，認定陳明通確實有指導不周等違失行為，惟因情節尚未達應予解聘之程度，故做出不予解聘的決議。

前國安局長陳明通於台灣大學國發所所指導的學生論文，接連爆出抄襲爭議，對此，台大在日前通過「林智堅條款」，未來將訪視頻繁違反學術倫理的系所。但今（14）日台大再指出，陳明通的行為依照規定未達應該解聘的程度，因此決議不予解聘，被外界認為是「保住退休金」。

從前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦開始，陳明通過去所指導的學生接連爆發論文抄襲問題，並被撤銷學位。台大今日發出聲明表示，校方另在2022年7月21日至8月11日間，接獲4位民眾具名檢舉擔任論文指導老師的陳明通有違反學術倫理情事。

接獲檢舉後，台大隨即依照「教師懲處要點」及其他相關規定，成立小組啟動調查及檢討該論文指導教授的行政責任。而陳明通本人則在去（2022）年8月退回聘書，不再應聘兼課。

台大指出，根據《教師法》第28條規定，離職的教師除非有違《教師法》第14條第1項（犯內亂、外患判決確定）及第15條第1項（性騷擾、性霸凌、性剝削、體罰、霸凌學生等等），才得以解聘，並無其他懲處之規定。後來經過三級教評會的審議，認定陳明通確實有指導不周等違失行為，惟因情節尚未達應予解聘之程度，故做出不予解聘的決議。

台大表示，該校雖不能阻遏已經發生的事實，但會深刻檢討，引以為戒，努力防範各教學單位再有類似情事發生。台大已於6月2日教務會議中通過「精進學位論文品質實施辦法」、「精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」等配套法規 ，內容包含開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，以及對於多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉由多管齊下營造良善學倫環境。

這兩項最新通過的辦法，就是俗稱的「林智堅條款」，各系所如果有學生學位論文3年內違反學術倫理遭撤銷學位達2件以上，台大就可成立訪視委員會，訪視結果會作為系所合併、停辦的參考。

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核稿編輯：羅元祺


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