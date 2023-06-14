2023/06/14,
訃聞

文壇重量級作家戈馬克麥卡錫逝世享壽89歲，《長路》、《險路勿近》為其代表作品

文壇重量級作家戈馬克麥卡錫逝世享壽89歲，《長路》、《險路勿近》為其代表作品
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美國知名作家戈馬克麥卡錫天生的低調個性，讓他極少公開亮相、迴避宣傳，過著隱居生活，始終不是最多人討論的作家，儘管如此，戈馬克麥卡錫也早已是當代文壇的最重要的作家之一，也有「海明威與福克納的接班人」的美譽。而其文學作品也被多次改編成電影，最知名的為柯恩兄弟的《險路勿近》。

美國知名作家戈馬克麥卡錫（Cormac McCarthy）於昨（13）日去世，由他的兒子約翰麥卡錫（John McCarthy）宣布其為自然死亡。享壽89歲。

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戈馬克麥卡錫

戈馬克麥卡錫1933年出生於美國羅德島，首部小說《果園守護者》於1965年出版，正式展開了職業作家的生涯，不過，戈馬克麥卡錫受到廣泛注意的作品，要一直到1992年出版的《所有漂亮的馬》，此作為「邊境三部曲」的第一部，背景為1949年至1951年間的德州西部，獲得美國國家圖書獎，非常暢銷，並在2000年改編成電影，而戈馬克麥卡錫此生生性低調，也因此部作品，首度接受媒體專訪。

事實上，在1992年出版《所有漂亮的馬》之前，戈馬克麥卡錫就一直有推出書籍，包含《境外之黑》、《上帝之子》、《沙崔》等作品，而1985年的《血色子午線》，被視為戈馬克麥卡錫寫作生涯的轉捩點，也因此部作品，戈馬克麥卡錫開始以美國西部為背景，創作出一系列作品。

而在《所有漂亮的馬》之後，「邊境三部曲」的二、三部也陸續完成，隨後是1994年的《十字路口》和1998年的《平原上的城市》。

而戈馬克麥卡錫最具代表性的文學作品，應該是2006年出版的《長路》，眾多國際媒體及歐普拉（Oprah Winfrey）皆選為年度好書，更獲獎無數，包含普立茲小說獎、美國鵝毛筆獎、詹姆斯泰特布萊克紀念文學獎等等。本書在文壇上好評不斷，也在2009年，被導演約翰希爾寇特（John Hillcoat）改編成電影《末路浩劫》，由維果莫天森（Viggo Mortensen）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等人主演。

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戈馬克麥卡錫於2009年出席電影《末路浩劫》首映

戈馬克麥卡錫在文壇上的表現有目共睹，而他的文學作品其實也是各大名導的靈感來源，使其作品成為改編電影的常客，除了《所有漂亮的馬》之外，最有名的電影作品，就是由柯恩兄弟（Coen Brothers）改編的《險路勿近》。

《險路勿近》改編自戈馬克麥卡錫的同名作品，小說在2005年出版，電影則在2007年推出，由當代影壇最受矚目的導演兄弟檔柯恩兄弟執導，並由湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）、哈維爾巴登（Javier Bardem）、喬許布洛林（Josh Brolin）等人主演。

《險路勿近》在坎城影展進行世界首映，而後開始於各大電影獎項入圍並獲獎，包含北美各大影評人協會、工會獎、金球獎、英國學院電影獎等等，而在世界最受矚目的奧斯卡獎上，《險路勿近》提名8項大獎，最終抱回最佳影片、導演、男配角、改編劇本等4項大獎，《險路勿近》成為柯恩兄弟最具標誌性的電影作品，而哈維爾巴登飾演的殺手，也被影史定義為最佳反派之一。

而電影版《險路勿近》的巨大成功，也讓戈馬克麥卡錫再度躍上眾人眼前，成為焦點。不過，戈馬克麥卡錫天生的低調個性，也讓他極少公開亮相、迴避宣傳，過著隱居生活，始終不是最多人討論的作家，儘管如此，戈馬克麥卡錫也早已是當代文壇的最重要的作家之一，也有「海明威與福克納的接班人」的美譽。

直至去（2022）年，戈馬克麥卡錫也持續寫作，出版了《The Passenger》和《Stella Maris》兩部小說。

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核稿編輯：羅元祺


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